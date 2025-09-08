The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Ex-Nationalspieler Claudio Sulser hat Bestechungsversuch erlebt

Keystone-SDA

Der ehemalige Fussballstar Claudio Sulser hat während seiner Karriere einen Bestechungsversuch erlebt. "Ein gegnerischer Spieler kam auf mich zu und fragte mich, ob wir einverstanden wären, das Spiel absichtlich zu verlieren", erzählte er im Gespräch mit dem "Blick".

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Das sei während Sulsers Zeit in der Nati B mit Vevey passiert. Der Gegner habe gegen den Abstieg gespielt. «Die Antwort habe ich auf dem Feld gegeben», so der Ex-Nationalspieler am Montag im auf «blick.ch» erschienen Interview. «Wir siegten schliesslich 2:0, und ich schoss beide Tore.»

Seine Zeit als Fussballspieler hat der bald 70-jährige in guter Erinnerung. Trotzdem bezeichnet er sich als «frustrierter Ex-Nationalspieler, der nie etwas erreicht hat.»

«Wir schlugen zwar gelegentlich die stärksten Mannschaften der Welt, konnten uns aber nie für eine Endrunde qualifizieren», so Sulser weiter. Das sei zwar damals viel schwieriger gewesen als heute, trotzdem sei er deswegen auch heute noch ein bisschen enttäuscht.

«Fussballspielen alleine reichte mir nicht»

Er habe aber nie zu 100 Prozent auf das Fussballspielen gesetzt, erzählte Sulser. «Nach etwa einem Jahr merkte ich: Fussballspielen alleine reichte mir nicht. Ich brauchte einen Ausgleich und fing deshalb mit meinem Jus-Studium an. Und während die anderen oft in den Ausgang gingen und das Leben genossen, besuchte ich lieber ein Sinfoniekonzert oder schaute mir bei Europacup-Auswärtsspielen Sehenswürdigkeiten an», sagte die GC-Legende.

Bei anderen Spielern hätte das teilweise für Irritation gesorgt. «Die Profis um Roger Wehrli, Andy Egli und Co. verstanden nicht, dass unser Goalie Roger Berbig, der Medizin studierte, und ich wegen unserer Ausbildung das eine oder andere Training verpassten. Vor allem, wenn die Resultate ausblieben, wurden wir deswegen kritisiert», sagte Sulser.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft