Новости

Владельцы бара Le Constellation готовы нести ответственность

Владельцы бара Le Constellation в Кран-Монтане (кантон Вале), где в новогоднюю ночь произошёл трагический пожар, заявили, что не намерены уклоняться от ответственности. Об этом говорится в заявлении, направленном ими через адвокатов в агентство AFP.
Владельцы бара Le Constellation в Кран-Монтане (кантон Вале), где в новогоднюю ночь произошёл трагический пожар, заявили, что не намерены уклоняться от ответственности. Об этом говорится в заявлении, направленном ими через адвокатов в агентство AFP. Keystone-SDA

Владельцы бара Le Constellation в Кран-Монтане (кантон Вале, Швейцария), где в новогоднюю ночь произошёл трагический пожар, заявили, что не намерены уклоняться от ответственности. Об этом говорится в заявлении, направленном ими через адвокатов в агентство AFP.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

«Мы потрясены случившимся и глубоко скорбим», — заявили Жак и Джессика Моретти (Jacques и Jessica Moretti). Это первый публичный комментарий супругов после того, как в субботу 3 января 2026 года прокуратура кантона Вале возбудила в их отношении уголовное расследование.

Им вменяется в вину причинение смерти по неосторожности, причинение телесных повреждений по неосторожности, а также возникновение по неосторожности пожара. В переданном заявлении владельцы бара подчеркнули, что полностью доверяют следственным органам и намерены сотрудничать с ними с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

«Вы можете быть уверены, что мы окажем полное содействие следствию и не станем уклоняться от ответственности», — говорится в заявлении, опубликованном AFP. Супруги также выразили соболезнования и солидарность с пострадавшими: «Наши мысли постоянно с жертвами трагедии, их семьями и всеми пострадавшими. Мы благодарны сотрудникам спасательных служб за их мужество».

По информации СМИ, Жак Моретти ранее фигурировал в уголовном производстве во Франции по делу о сутенёрстве. В 2005 году он был задержан в департаменте Савойя, а в 2008 году приговорён к лишению свободы. Об этом сообщала французская газета Le Dauphiné Libéré (Гренобль). Согласно этому СМИ, Жак Моретти обвинялся в том, что привлекал молодых женщин во Франции для работы в массажном салоне в Женеве, что прокуратура квалифицировала как организованное сутенёрство.

Приговор также включал запрет на ведение предпринимательской деятельности на территории Франции. По данным другого источника, знакомого с материалами дела, Жак Моретти также проходил обвиняемым ещё по семи делам, в том числе по обвинениям в мошенничестве, однако ни одно из них не завершилось вынесением обвинительного приговора. Несмотря на тяжесть последствий пожара в баре Le Constellation, Жак и Джессика Моретти на данный момент не находятся под стражей и не помещены под домашний арест. Расследование продолжается под контролем прокуратуры кантона Вале.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

