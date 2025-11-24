The Swiss voice in the world since 1935
Новости

Военным снова разрешат хранить дома боеприпасы?

Военнослужащие должны иметь возможность снова брать боеприпасы домой
Военнослужащим в Швейцарии может быть вновь разрешено хранить дома боеприпасы для личного оружия. Keystone-SDA

Военнослужащим в Швейцарии может быть вновь разрешено хранить дома боеприпасы для личного оружия. С таким предложением выступает профильный комитет Совета кантонов (малой палаты федерального парламента).

Этот контент был опубликован на
1 минута
Keystone-SDA

Комитет по вопросам безопасности Совета кантонов (Sicherheitspolitische Kommission des Ständerats, SIK-S) большинством в 7 голосов против 5 предложил принять соответствующую инициативу, внесённую депутатом членом Совета кантонов Вернером Зальцманном (Werner Salzmann) от правой Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP) от кантона Берн.

Теперь решение по этому вопросу на зимней сессии парламента предстоит принять самой малой палате — Совету кантонов. В документе говорится, что военнослужащим следует снова выдавать так называемые «карманные боеприпасы» для хранения дома.

Военная угроза со стороны России достигла уровня, невиданного со времён холодной войны.

Депутат-автор предложения отмечает, что Федеральный совет (правительство) ещё в 2007 году обещал решить вопрос о выдаче одной пачки патронов для штатного стрелкового ружия с целью домашнего хранения «в зависимости от общей ситуации в сфере безопасности». «Но эта ситуация драматически изменилась после начала войны в Украине в феврале 2022 года», — подчёркивает Вернер Зальцманн.

Новости

