В аэропорту Женевы изъяли 106 кг марихуаны

Как сообщило в среду Ведомство по делам таможни и безопасности границ Швейцарии (Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, BAZG), инцидент произошел ещё 23 июля 2025 года. Таможенники сначала досмотрели багаж 31-летнего гражданина Испании. В двух его чемоданах обнаружили 53 килограмма марихуаны в сыром виде, расфасованной в вакуумные пакеты.
Читайте также:
Показать больше
Показать больше
Каннабис для сложных пациентов: труднодоступен, хотя и легален
Этот контент был опубликован на
Начиная с 2022 года в Швейцарии действует закон, позволяющий врачам назначать медицинский каннабис, но практика выглядит куда сложнее.
Вскоре был задержан ещё один пассажир того же рейса — 59-летний гражданин Франции. Он также перевозил 53 килограмма марихуаны, упакованные аналогичным образом в двух чемоданах. Оба нарушителя и изъятые наркотики были переданы кантональной полиции. Прокуратура Женевы начала официальное расследование.
Показать больше
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.
Этот контент был опубликован на
Швейцарские малые и средние предприятия (МСП) всё чаще испытывают трудности с подбором персонала. Ситуацию усугубляют возросшие требования работников к условиям труда и участившиеся случаи прогулов.
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.