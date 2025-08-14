В аэропорту Женевы изъяли 106 кг марихуаны

В международном аэропорту Женевы сотрудники швейцарской таможни задержали двух пассажиров с партией марихуаны весом 106 кг. Keystone-SDA

В международном аэропорту Женевы сотрудники таможни задержали двух пассажиров, прибывших из Таиланда, с партией марихуаны весом примерно 106 килограммов.

1 минута

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Travellers with 106kgs of marijuana stopped at Geneva airport Читать далее Travellers with 106kgs of marijuana stopped at Geneva airport

Deutsch de Reisende mit 106 Kilogramm Marihuana am Flughafen Genf gestoppt Оригинал Читать далее Reisende mit 106 Kilogramm Marihuana am Flughafen Genf gestoppt

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Как сообщило в среду Ведомство по делам таможни и безопасности границ Швейцарии (Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, BAZG), инцидент произошел ещё 23 июля 2025 года. Таможенники сначала досмотрели багаж 31-летнего гражданина Испании. В двух его чемоданах обнаружили 53 килограмма марихуаны в сыром виде, расфасованной в вакуумные пакеты.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Каннабис для сложных пациентов: труднодоступен, хотя и легален Этот контент был опубликован на Начиная с 2022 года в Швейцарии действует закон, позволяющий врачам назначать медицинский каннабис, но практика выглядит куда сложнее. Читать далее Каннабис для сложных пациентов: труднодоступен, хотя и легален

Вскоре был задержан ещё один пассажир того же рейса — 59-летний гражданин Франции. Он также перевозил 53 килограмма марихуаны, упакованные аналогичным образом в двух чемоданах. Оба нарушителя и изъятые наркотики были переданы кантональной полиции. Прокуратура Женевы начала официальное расследование.

Показать больше

Показать больше Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Показать больше Легальная продажа марихуаны снижает риск злоупотреблений Этот контент был опубликован на Легальная продажа каннабиса снижает уровень злоупотреблений — особенно среди тех, кто употребляет и другие наркотики. Читать далее Легальная продажа марихуаны снижает риск злоупотреблений