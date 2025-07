Reisende mit 106 Kilogramm Marihuana am Flughafen Genf gestoppt

Keystone-SDA

Zwei Reisende aus Thailand sind am Genfer Flughafen mit rund 100 Kilogramm Marihuana in ihren Koffern gestoppt worden. Sie wurden an der Grenze von Zollbeamten aufgegriffen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Vorfälle ereigneten sich am 23. Juli, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Mittwoch mitteilte. Die Zöllner kontrollierten zunächst die beiden Koffer eines 31-jährigen Spaniers. Dabei entdeckten sie 53 Kilogramm vakuumverpacktes Marihuana in Rohform.

Kurz darauf erwischten die Zöllner einen 59-jährigen Franzosen, der mit demselben Flug gereist war. Auch er hatte 53 Kilogramm Marihuana in zwei Koffern bei sich. Die beiden Männer und die Betäubungsmittel wurden der Kantonspolizei übergeben. Die Genfer Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.