В Базеле откроется новое здание Еврейского музея
«Еврейский музей Швейцарии» откроется 30 ноября 2025 года в Базеле. Первая выставка будет посвящена Фрэнку Стелле.
«Еврейский музей Швейцарии» (Jüdisches Museum der SchweizВнешняя ссылка) вновь откроет двери 30 ноября 2025 года на новом месте — на улице Фезальгассе (Vesalgasse) в Базеле (Basel). Как сообщил музей, теперь он располагается в тщательно реконструированном деревянном здании, примыкающем к территории средневекового еврейского кладбища.
История старейшего еврейского кладбища в Швейцарии
Первая временная выставка музея представит работы из серии Polish Village американского художника Фрэнка Стеллы (Frank Stella, 1936-2024). Именно он оформил фасад нового здания, вдохновившись образом деревни Езёры (Jeziory) на территории современной Белоруссии, где в прошлом тоже стояла небольшая деревянная синагога.
Постоянная экспозиция, как уточняется в сообщении музея, рассказывает об истории иудаизма в Швейцарии от римской эпохи до наших дней. Она делится на два раздела: «Культ» и «Культура». Еврейский музей Швейцарии был основан в 1966 году. Это первый музей подобного типа в немецкоязычном мире. Его основная коллекция посвящена истории и культуре еврейства с акцентом на Швейцарию и на её связи с мировой еврейской диаспорой.
Кратко о Культуре от swissinfo.ch
История рода Гуггенхаймов начинается в глухой швейцарской деревне
