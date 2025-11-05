В Швейцарии возник дефицит военных пилотов
За последние пять лет из армии Швейцарии ушли 33 пилота. Чтобы оставаться привлекательным работодателем, командование Вооружённых сил намерено привести условия службы в соответствие с практикой гражданского сектора. Новая система оплаты труда военных лётчиков вступит в силу в 2027 году.
Как сообщил пресс-секретарь Вооружённых сил Штефан Хофер (Stefan Hofer) агентству Keystone-SDA, подтвердив тем самым информацию газеты Blick, с 2020 года армия лишилась 33 профессиональных пилотов — 26 вертолётчиков и семи лётчиков истребительной авиации. При этом, по его словам, боеготовность швейцарских ВВС всё это время была «твёрдо гарантирована».
По словам Штефана Хофера, Вооружённые силы сегодня сталкиваются с усиливающейся конкуренцией со стороны гражданского рынка труда, особенно в вопросах денежного довольствия, баланса между службой и личной жизнью, а также бонусных мер по долгосрочному удержанию на работе высококвалифицированных специалистов, подготовка которых порой занимает годы.
Командование ВВС Швейцарии, отметил он, регулярно пересматривает условия службы и при необходимости вносит корректировки, чтобы оставаться привлекательным работодателем — даже, а тем более, в условиях нынешней напряжённой обстановки в сфере безопасности.
С 2027 года правительство введёт новую систему оплаты труда, которая уравняет стартовые оклады молодых пилотов с рыночными ставками. В ближайшие годы Вооружённым силам страны предстоит развивать новые возможности в области воздушной мобильности и транспортной авиации в рамках программы по укреплению оборонного потенциала Швейцарии.
Поэтому наличие в армейских рядах достаточного числа специалистов узкого профиля приобретает решающее значение. Уже предприняты шаги по оптимизации сроков подготовки пилотов при сохранении высокого качества обучения, что позволит быстрее восполнять кадровые потери.
