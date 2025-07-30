В Швейцарии сберегательные счета почти не приносят дохода

Онлайн-платформа Moneyland: период кратковременного подъёма процентных ставок по сберегательным счетам в Швейцарии завершился. Keystone-SDA

Период кратковременного подъёма процентных ставок по сберегательным счетам в Швейцарии завершился. Согласно новому исследованию онлайн-платформы Moneyland средняя доходность по таким счетам составляет сейчас всего-то 0,18% годовых.

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В рамках проведенного платформой аналитического исследования были изучены условия около полутора сотен сберегательных предложений от швейцарских банков. Был сделан вывод, что почти трёхлетняя фаза умеренно повышенных ставок закончилась. Последний пик был зафиксирован весной 2024 года, когда средняя ставка достигла 0,82%. Для сравнения: осенью 2022 года она опускалась до 0,05%, что означало доход всего 0,50 франка в год на 1000 франков.

Повышение ставок в прошлом было связано с ростом инфляции и ужесточением монетарной политики со стороны Швейцарского национального (центрального) банка (SNB). Однако текущая тенденция демонстрирует обратное движение — доходность по сберегательным счетам вновь снижается. Портал Moneyland также указывает на значительные различия между предложениями отдельных банков.

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В ряде случаев доходность по наиболее выгодным счетам как минимум вдвое превышает средний показатель. Те, кто готов сменить банк, могут рассчитывать на лучшие условия. При этом более высокие ставки часто сопровождаются ограничениями — например, по доступности средств или условиям пополнения счетов. Поэтому, как указывает Moneyland, при выборе альтернативных более выгодных вариантов вкладчикам стоит учитывать и возможные неудобства.

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