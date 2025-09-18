Граждане Вале, живущие за рубежом, изберут сенаторов
Кантональный парламент кантона Вале поддержал инициативу о предоставлении своим гражданам, постоянно проживающим за границей, права участвовать в выборах депутатов Совета кантонов — малой палаты федерального парламента.
В 13 кантонах участие граждан, проживающих за рубежом, в выборах депутатов Совета кантонов уже закреплено законом. Так обстоит дело, в частности, в Берне (Bern), Фрибуре (Fribourg) и Женеве (Genève). Кантон Вале пока оставался исключением. Проект новой кантональной конституции предусматривал отдельную статью, устранявшую это ограничение.
Однако после того как 3 марта 2024 года проект этой конституции был отклонён на референдуме, Социал-демократическая партия Швейцарии (Sozialdemokratische Partei der Schweiz, SP), кантональная секция партии «Центр» (Die Mitte) кантона Вале, кантональное отделение Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP / Union démocratique du centre, UDC) и «Зелёная партия Швейцарии» (Grüne Partei der Schweiz, GPS) решили вернуться к этому вопросу в форме парламентской инициативы.
«Право голосовать на выборах депутатов Национального совета, но не Совета кантонов — это дискриминация», — заявила Кароль Моризо (Carole Morisod) от партии «Зелёных». Инициатива была одобрена в итоге большинством депутатов кантонального парламента и передана в Совет кантонов для дальнейшего рассмотрения. Против выступили только представители партии «Центр» и Швейцарской народной партии.
