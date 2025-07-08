Доверие к новостям в Швейцарии снова увеличивается
Швейцария демонстрирует увеличение степени доверия к новостям. Согласно новому докладу Reuters Institute Digital News Report 2025, 46% взрослых жителей страны заявили, что в целом доверяют новостным источникам — это на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее.
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Наибольшее доверие вызывают у аудитории общественные электронные СМИ (государственных СМИ в Швейцарии нет, есть еще частные «печатные»). За ними следуют частные издания, доступные по подписке. Меньше всего доверия у швейцарской публики вызывают бульварные медиа и цифровые платформы. Особенно высокий уровень доверия зафиксирован в немецкоязычных регионах страны (49%), во франкоязычной части этот показатель составляет 40%.
Таким образом, Швейцария остаётся выше мирового среднего уровня доверия, который в 2025 году составляет около 40%. При этом ещё недавно — в течение трёх лет подряд — этот показатель в стране снижался. Скептицизм особенно заметен в отношении использования искусственного интеллекта в журналистике: только около четверти респондентов проявляют интерес к таким функциям ИИ, как автоматические резюме статей или машинный перевод новостей.
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Среди молодёжи до 35 лет наблюдается особенно высокий интерес к персонализированным форматам потребления контента. Под этим понимаются индивидуально настраиваемые новостные ленты, push-уведомления по интересам, e-mail-рассылки с подборкой контента, адаптированного под интересы пользователя, а также личный выбор формата подачи новостей, например, в виде аудио, короткого текста или видео-ролика, опять же в зависимости от конкретных предпочтений.
Экономическая ситуация в швейцарских медиа остаётся напряжённой. Тем не менее, 22% респондентов заявили, что платят за онлайн-новости — это на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее. По всему миру этот показатель в среднем составляет 18%. Одновременно растёт число тех, кто сознательно избегает новостей: сейчас таких уже 39%, что практически соответствует мировому максимуму (40%).
В 2017 году их было лишь 29%. Среди причин — эмоциональная перегрузка, тревожность, связанная с негативной тональностью контента, и усталость от его избыточного объёма. Отчёт Digital News Report публикуется с 2012 года и охватывает данные из 48 стран. В рамках последнего опроса в Швейцарии в период с конца января по начало февраля 2025 года было опрошено около 2000 человек.
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