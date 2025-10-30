Издательство «Дитя времени» основано в Цюрихе
«Дитя времени» или ZeitkindВнешняя ссылка — именно так называется издательство, недавно основанное в Цюрихе. Агентство Keystone-SDA поговорило с его руководительницей Габриэлой Мерц (Gabriela Merz) о рисках издательского бизнеса, о личных предпочтениях и о немецком языке, который проходит красной нитью через всю её жизнь.
Сейчас, в личное время, «для удовольствия», она почти ничего не читает — только рукописи, поступающие в издательство. В 2024 году Габриэла Мерц основала Zeitkind и представила его первую программу. В неё вошли два романа: Der Geruch von Lehm («Запах глины») Франциски Майстер (Franziska Meister) и Von denen, die jagen («О тех, кто охотится») Ислем Сасси (Islème Sassi). В январе 2026 года в издательстве выйдет сборник текстов 41515 Wörter/слов театральной художницы Веры Мартынов (Vera Martynov).
В издательстве Zeitkind планируют выпускать от четырёх до восьми книг в год, швейцарскую и европейскую литературу с выраженным общественно-политическим фокусом. Книги должны отличаться «живым, увлечённым диалогом с современностью». Что именно это значит? У издательницы есть на то свои представления, но она намерена оставаться открытой для самых разных форматов.
Родившаяся в 1968 году в Цюрихе, она работала драматургом, режиссёром, журналисткой и преподавательницей гимназии. Теперь она издательница. «Вы сошли с ума?» — так и хочется её спросить, учитывая трудные обстоятельства, с которыми сталкиваются сегодня швейцарские издательства: удорожание печати и бумаги, конкуренция с крупными игроками и почти полное исчезновение медийного пространства для небольших издателей. И вот именно такое издательство она и решила основать.
Безумное предприятие?
«Возможно, — говорит Габриэла Мерц в интервью швейцарскому агентству Keystone-SDA на вопрос о своём „безумном предприятии“. — Я ведь почти всё делаю сама: читаю рукописи, налаживаю контакты, редактирую, веду бухгалтерию — словом, принимаю почти все решения лично». Параллели с её гимназическим опытом вполне заметны. Например, это видно в работе с «её» авторами: «Литературные тексты интимны. Разговаривать о них — значит всматриваться, разбираться в людях, которые за ними стоят». Подобное, говорит она, ей удавалось делать и в школе.
Профессиональный путь Габриэлы Мерц был весьма извилист, но что бы она ни делала, она всегда имела дело с немецким языком. Так что и название издательства выбрано ею не случайно. С помощью издательства Zeitkind она хочет публиковать «тексты детей своего времени». Обязательное условие — смешение жанров. Это особенно заметно в выборе первых книг. Так, роман журналистки Франциски Майстер Der Geruch von Lehm («Запах глины») рассказывает о трёх героях — двух мужчинах и женщине, которые пытаются справиться с их утратами.
В нём чувствуется вкус детектива, а в центре стоят темы ответственности, эмоциональной и медицинской. Действие разворачивается в Цюрихе, и читатель оказывается сразу в гуще событий. Совсем иного рода роман Ислем Сасси Von denen, die jagen («О тех, кто охотится»). Он перенесён в почти опустевшую горную деревню, отличается богатой атмосферой и несёт в себе черты массовой литературы, порой даже приближаясь к хоррору.
О том, как далеко готова идти Габриэла Мерц в своей «междисциплинарности», лучше всего свидетельствует третий проект: сборник 41515 Wörter/слов Веры Мартынов (Vera Martynov)Внешняя ссылка, театрального режиссёра и художницы, эмигрировавшей из России во Францию в 2022 году. Иллюстрации в книге принадлежат самой писательнице.
Тысячи деталей, цельный образ
Гибкость Габриэлы Мерц проявляется и в выборе авторов: это могут быть фотографы, журналистки или театральные деятели — как когда-то и она сама. «Создание издательской программы очень похоже на режиссёрскую работу, — говорит она. — Тысячи деталей должны сложиться в цельный образ». Её книги рассчитаны на «общественно-политически заинтересованную аудиторию, которая отзовётся на живой спор с современностью». Спектр замыслов действительно широк.
К тому же издательница не ставит временных ограничений: литература от Zeitkind может относиться к настоящему или к прошлому, быть художественной, автобиографической или документальной. «Меня привлекает как исторический, так и художественный взгляд на мир», — говорит она. На чтение ради удовольствия времени у неё сейчас не остаётся. Остаётся надеяться, что у читателей и читательниц его будет в достатке.
