Новости

Иммиграция в Швейцарию продолжает сокращаться

В первом полугодии 2025 года чистая миграция увеличила население страны на 34 171 человека — это на 6 792 меньше, чем годом ранее.
В первом полугодии 2025 года чистая миграция увеличила население страны на 34 171 человека — это на 6 792 меньше, чем годом ранее. Keystone-SDA

Иммиграция в Швейцарию продолжает сокращаться. В первом полугодии 2025 года чистая миграция увеличила население страны на 34 171 человека — это на 6 792 меньше, чем годом ранее.

2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

В Швейцарию приезжает всё меньше иностранцев. В первом полугодии 2025 года чистая миграция увеличила население страны на 34 171 человека — на 6 792 меньше, чем годом ранее. С января по июнь в страну въехали 76 332 иностранца, что на 4 352 меньше, чем за тот же период 2024 года. При этом выехали 37 643 человека — на 2 459 больше. Основной мотив миграции остаётся прежним: работа.

Как уточняет Государственный секретариат по вопросам миграции (Staatssekretariat für Migration, SEM, подразделение Минюста), показатель чистой миграции отражает разницу между въездом и выездом, с учётом статистических поправок. Среди новых иммигрантов 73,6% (56 169 человек) составили граждане стран ЕС и ЕАСТ. Большинство из них — 42 260 человек — приехали ради долгосрочной работы. Это на 3,4% меньше, чем в январе — июне 2024 года.

Президент Швейцарии Виола Амхерд (Viola Amherd, справа) представляет своего гостя, президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen, вторая справа) перед началом двусторонней встречи в Берне 20 декабря 2024 года. В центре — статс-секретарь Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Александр Фазель (Alexandre Fasel), слева — главный переговорщик от имени Швейцарии Патрик Францен (Patrik Franzen), как раз приветствующий президента Комиссии. Визит Урсулы фон дер Ляйен в Швейцарию приурочен к официальному завершению переговоров между Швейцарией и ЕС по Третьему пакету секторальных соглашений. KEYSTONE / POOL / Alessandro della Valle)

Швейцарская политика

Станут ли швейцарцы на ПМЖ за рубежом заложниками ЕС?

Этот контент был опубликован на Если Берн и Брюссель когда-нибудь начнут спор по поводу режима миграции, первыми между двух огней могут оказаться швейцарцы, постоянно проживающие за рубежом.

Читать далее Станут ли швейцарцы на ПМЖ за рубежом заложниками ЕС?

Если посмотреть по секторам экономики, то картина привычная: 80% прибывших нашли работу в сфере услуг, 18% — в промышленности и лишь 2% — в сельском хозяйстве. Снизилось и число новых разрешений для трансграничных работников («фронтальеров»): за полгода выдано 36 876 таких документов против 39 299 годом ранее. В целом по состоянию на конец июня 2025 года в Швейцарии постоянно проживал 2 391 751 иностранный гражданин.

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Иммиграция в Швейцарию: несмотря на сложности с социальной интеграцией, многие приезжие особо ценят высокое качество жизни. На фото — лето на реке Ааре в Берне. Keystone / Anthony Anex

Швейцарская политика

Швейцария глазами мигрантов: плюсы, минусы и борьба за признание

Этот контент был опубликован на Между благодарностью, гордостью и разочарованиями: миграция глазами тех, кто пережил в этот процесс реальности.

Читать далее Швейцария глазами мигрантов: плюсы, минусы и борьба за признание

Дебаты
Ведёт: Айлин Эльчи

Знать или не знать — о том, что вам грозит серьёзное заболевание?

Узнать о болезни ещё до появления симптомов? Даже если она никогда не перейдёт в клиническую фазу? Что для вас предпочтительнее?

Присоединяйтесь к дискуссии
1 Отметки «мне нравится»
2 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
34 Отметки «мне нравится»
25 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
60 Отметки «мне нравится»
69 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Новости

Для голосования по кантональным или федеральным вопросам, как и ранее, требуется получения гражданства.

Демократия

На референдуме в Швейцарии отменят запрет на танцы?

Этот контент был опубликован на В нескольких кантонах скоро пройдут референдумы по региональным инициативам. В нашем материале: краткий перечень основных вопросов.

Читать далее На референдуме в Швейцарии отменят запрет на танцы?
Специалисты ВТШ установили механизмы, отвечающие за стабильность пивной пены. Результаты исследования опубликованы в журнале Physics of Fluids.

Культура

Почему держится пивная пена: ответ нашли в Цюрихе

Этот контент был опубликован на Специалисты ВТШ установили механизмы, отвечающие за стабильность пивной пены. Результаты исследования опубликованы в журнале Physics of Fluids.

Читать далее Почему держится пивная пена: ответ нашли в Цюрихе
Стало известно, насколько в 2026 году швейцарские фирмы намерены увеличить заработную плату сотрудников.

Рабочее место

В 2026 году компании планируют повысить зарплаты

Этот контент был опубликован на Стало известно, насколько в 2026 году швейцарские фирмы намерены увеличить заработную плату сотрудников.

Читать далее В 2026 году компании планируют повысить зарплаты
Люцернская верфь Shiptec AG построит для транспортной компании BLS Schifffahrt новое пассажирское судно с малой осадкой, предназначенное для навигации по Тунскому озеру.

Заложено новое судно для Тунского озера

Этот контент был опубликован на Люцернская верфь Shiptec AG построит для транспортной компании BLS Schifffahrt новое пассажирское судно с малой осадкой, предназначенное для навигации по Тунскому озеру.

Читать далее Заложено новое судно для Тунского озера
Опухолевые клетки способны перепрограммировать соседние здоровые клетки таким образом, что те начинают поддерживать рост опухоли.

Как рак заставляет здоровые клетки работать на себя

Этот контент был опубликован на Опухолевые клетки способны перепрограммировать соседние здоровые клетки таким образом, что те начинают поддерживать рост опухоли.

Читать далее Как рак заставляет здоровые клетки работать на себя
Гражданское состояние, наличие родительских функций и возраст: ключевые факторы гендерного разрыва в оплате труда в Швейцарии

Замужние женщины получают меньше женатых мужчин

Этот контент был опубликован на Гражданское состояние, наличие родительских функций и возраст: ключевые факторы гендерного разрыва в оплате труда в Швейцарии

Читать далее Замужние женщины получают меньше женатых мужчин
Кантональный парламент Цюриха в понедельник высказался против признания Палестины в качестве самостоятельно государства.

Парламент Цюриха: «Не давать денег террористам»

Этот контент был опубликован на Кантональный парламент Цюриха в понедельник высказался против признания Палестины в качестве самостоятельно государства.

Читать далее Парламент Цюриха: «Не давать денег террористам»
В воскресенье жители страны смогут увидеть лунное затмение. Луна войдёт в земную тень и окрасится в медно-красный цвет.

Где и как лучше всего наблюдать лунное затмение в Швейцарии

Этот контент был опубликован на В воскресенье жители страны смогут увидеть лунное затмение. Луна войдёт в земную тень и окрасится в медно-красный цвет.

Читать далее Где и как лучше всего наблюдать лунное затмение в Швейцарии
Власти кантона Вале представили план действий по восстановлению разрушенной оползнем деревни Блаттен (Blatten).

Адаптация к изменению климата

Где будет снова построена деревня Блаттен?

Этот контент был опубликован на Власти кантона Вале представили план действий по восстановлению разрушенной оползнем деревни Блаттен (Blatten).

Читать далее Где будет снова построена деревня Блаттен?
Сфера услуг создаёт рабочие места, промышленность их сокращает

Рабочее место

Сфера услуг создаёт рабочие места, промышленность сокращает

Этот контент был опубликован на Во втором квартале 2025 года занятость в Швейцарии слегка выросла, прежде всего за счёт развития сферы услуг.

Читать далее Сфера услуг создаёт рабочие места, промышленность сокращает

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Мировой опыт показывает: одними ограничениями частного сектора устойчиво решить проблему жилищного кризиса невозможно.

Жилищный кризис: свет и тени государственного регулирования рынка

Этот контент был опубликован на В рамках этой парадигмы возможны самые разные варианты реагирования на проблему дефицита жилой площади. Какие меры и где работают, а какие и где — нет?

Читать далее Жилищный кризис: свет и тени государственного регулирования рынка
Молодой, хорошо образованный и из соседней страны — так сегодня выглядит типичный трудовой иммигрант в Швейцарии.

В Швейцарии преобладают устаревшие представления об иммигрантах

Этот контент был опубликован на Группа учёных из Политеха Лозанны (École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL) и Женевского университета решила составить всесторонний портрет трудовой иммиграции в Швейцарию с 1966 года по настоящее время.

Читать далее В Швейцарии преобладают устаревшие представления об иммигрантах
Четверо из каждых десяти человек, живущих в Швейцарии, имеют миграционное происхождение — кто они?

Страна мигрантов: кто формирует лицо современной Швейцарии?

Этот контент был опубликован на Четверо из каждых десяти человек, живущих в Швейцарии, имеют миграционное происхождение — кто они?

Читать далее Страна мигрантов: кто формирует лицо современной Швейцарии?

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
60 Отметки «мне нравится»
69 Комментарии
Просмотреть обсуждение
По словам Михаэля Херманна, значительная доля иностранцев в постоянном населении Швейцарии — это не признак кризиса, а отражение её привлекательности в качестве динамичного и стабильного общества.

«Иммиграция дает Швейцарии значительную выгоду»

Этот контент был опубликован на «Такова особенность открытой, глобализированной страны», — подчёркивает политолог Михаэль Херманн.

Читать далее «Иммиграция дает Швейцарии значительную выгоду»

