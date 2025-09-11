Иммиграция в Швейцарию продолжает сокращаться

В первом полугодии 2025 года чистая миграция увеличила население страны на 34 171 человека — это на 6 792 меньше, чем годом ранее. Keystone-SDA

Иммиграция в Швейцарию продолжает сокращаться. В первом полугодии 2025 года чистая миграция увеличила население страны на 34 171 человека — это на 6 792 меньше, чем годом ранее.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках Deutsch de Einwanderung in die Schweiz ist weiter rückläufig Оригинал Читать далее Einwanderung in die Schweiz ist weiter rückläufig

中文 zh 来瑞移民人数下降，服务业仍为主力吸纳 Читать далее 来瑞移民人数下降，服务业仍为主力吸纳

В Швейцарию приезжает всё меньше иностранцев. В первом полугодии 2025 года чистая миграция увеличила население страны на 34 171 человека — на 6 792 меньше, чем годом ранее. С января по июнь в страну въехали 76 332 иностранца, что на 4 352 меньше, чем за тот же период 2024 года. При этом выехали 37 643 человека — на 2 459 больше. Основной мотив миграции остаётся прежним: работа.

Как уточняет Государственный секретариат по вопросам миграции (Staatssekretariat für Migration, SEM, подразделение Минюста), показатель чистой миграции отражает разницу между въездом и выездом, с учётом статистических поправок. Среди новых иммигрантов 73,6% (56 169 человек) составили граждане стран ЕС и ЕАСТ. Большинство из них — 42 260 человек — приехали ради долгосрочной работы. Это на 3,4% меньше, чем в январе — июне 2024 года.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Станут ли швейцарцы на ПМЖ за рубежом заложниками ЕС? Этот контент был опубликован на Если Берн и Брюссель когда-нибудь начнут спор по поводу режима миграции, первыми между двух огней могут оказаться швейцарцы, постоянно проживающие за рубежом. Читать далее Станут ли швейцарцы на ПМЖ за рубежом заложниками ЕС?

Если посмотреть по секторам экономики, то картина привычная: 80% прибывших нашли работу в сфере услуг, 18% — в промышленности и лишь 2% — в сельском хозяйстве. Снизилось и число новых разрешений для трансграничных работников («фронтальеров»): за полгода выдано 36 876 таких документов против 39 299 годом ранее. В целом по состоянию на конец июня 2025 года в Швейцарии постоянно проживал 2 391 751 иностранный гражданин.

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Также по теме:

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Швейцария глазами мигрантов: плюсы, минусы и борьба за признание Этот контент был опубликован на Между благодарностью, гордостью и разочарованиями: миграция глазами тех, кто пережил в этот процесс реальности. Читать далее Швейцария глазами мигрантов: плюсы, минусы и борьба за признание