Иммиграция в Швейцарию продолжает сокращаться

В Швейцарию приезжает всё меньше иностранцев. В первом полугодии 2025 года чистая миграция увеличила население страны на 34 171 человека — на 6 792 меньше, чем годом ранее. С января по июнь в страну въехали 76 332 иностранца, что на 4 352 меньше, чем за тот же период 2024 года. При этом выехали 37 643 человека — на 2 459 больше. Основной мотив миграции остаётся прежним: работа.
Как уточняет Государственный секретариат по вопросам миграции (Staatssekretariat für Migration, SEM, подразделение Минюста), показатель чистой миграции отражает разницу между въездом и выездом, с учётом статистических поправок. Среди новых иммигрантов 73,6% (56 169 человек) составили граждане стран ЕС и ЕАСТ. Большинство из них — 42 260 человек — приехали ради долгосрочной работы. Это на 3,4% меньше, чем в январе — июне 2024 года.
Если посмотреть по секторам экономики, то картина привычная: 80% прибывших нашли работу в сфере услуг, 18% — в промышленности и лишь 2% — в сельском хозяйстве. Снизилось и число новых разрешений для трансграничных работников («фронтальеров»): за полгода выдано 36 876 таких документов против 39 299 годом ранее. В целом по состоянию на конец июня 2025 года в Швейцарии постоянно проживал 2 391 751 иностранный гражданин.
