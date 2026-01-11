Как в Лозанне выращивают кожу для жертв пожара в Кран-Монтане

Уникальная лаборатория по выращиванию кожных клеток в Лозанне выращивает кожу для пострадавших от ожогов в Кран-Монтане. Keystone-SDA

После трагического пожара, произошедшего в новогоднюю ночь в Кран-Монтане (кантон Вале), десятки людей получили тяжёлые ожоги. Для оказания специализированной помощи пострадавшим в Университетской клинике Лозанны (Centre hospitalier universitaire vaudois, CHUV) была задействована лаборатория по выращиванию кожных клеток.

Именно здесь специалисты начали экстренное создание новых тканей из клеток самих пациентов для последующей трансплантации. Сразу после катастрофы в «Центр клеточного производства» (Centre de production cellulaire) начали поступать экстренные запросы. С подобной нагрузкой лаборатория ранее не сталкивалась. «К нам обратились уже в пятницу, 2 января», — рассказала в интервью агентству Keystone-SDA биолог Стефани Дроз-Жорже (Stéphanie Droz-Georget), отвечающая за производственный процесс.

В лабораторию был доставлен фрагмент здоровой кожи одного из пациентов, проходящих лечение в CHUV. На его основе и выращивается ткань для пересадки. Через две-три недели из небольшого участка кожи, культивируемого в условиях клеточной культуры, поясняет Стефани Дроз-Жорже, формируется до 2 600 квадратных сантиметров новой ткани, что примерно соответствует площади поверхности человеческой спины.

Строго говоря, полученные структуры нельзя назвать полноценной кожей: у них отсутствуют поры и волосяной покров. С другой стороны, такая ткань создаётся на основе клеток пациента, поэтому риск иммунологического отторжения практически исключён, правда, может случиться и так, что такая ткань просто не приживется, но это происходит довольно редко. После завершения процесса ткань представляет собой тонкие, полупрозрачные, прямоугольные слои.

Эти «листки», как их называют в лаборатории, накладываются на повреждённые участки кожи. После приживления они сохраняются на всю жизнь. При необходимости процедуру можно повторить. По состоянию на начало января 2026 года лаборатория по выращиванию кожных клеток при CHUV уже работает с образцами кожи одиннадцати пострадавших в результате новогоднего пожара.

Ожидается, что запросов будет больше — особенно с учётом тяжести полученных ожогов. «В обычных условиях мы получаем от 15 до 25 подобных запросов в год», — отмечает Стефани Дроз-Жорже. По ее словам, начало года оказалось для лаборатории тяжёлым не только по объёму работы, но и в эмоциональном плане. Тем не менее «команда быстро мобилизовалась и продолжает работать в интенсивном режиме».

Лаборатория Centre de production cellulaire CHUV является единственным учреждением такого масштаба в Европе. Применяемые методики одобрены Швейцарским Ведомством по контролю за оборотом лекарственных средств (Swissmedic). Помимо клеток кожи, здесь культивируются и другие типы тканей, в частности хрящевая ткань. Лаборатория, расположенная в городе Эпаленж (Epalinges) недалеко от Лозанны, принимает запросы со всей Европы. Как правило, она работает с пациентами, у которых ожоги затронули не менее 40 процентов поверхности тела. У многих пострадавших в Кран-Монтане ожоги превышают 60 процентов тела.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

