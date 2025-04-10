Как долго ещё Швейцария останется центром мирового спорта?

МОК (на фото) и ФИФА оказались в последние годы в центре громких коррупционных расследований, связанных с распределением прав на проведение крупных спортивных мероприятий. Keystone / Laurent Gillieron

Свои штаб-квартиры в Швейцарии разместили около шести десятков международных спортивных федераций, включая Международный олимпийский комитет (МОК) и ФИФА. Их привлекают стабильная правовая система, выгодный налоговый режим и статус Швейцарии в качестве нейтральной страны. Но как долго ещё Швейцария останется центром мирового спорта?

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По своему устройству спортивные организации схожи с другими международными институтами — такими как агентства ООН и Международный комитет Красного Креста, которые также опираются на нейтралитет Швейцарии как на символ своей независимости. Но все то, что гладко выглядит на бумаге, не может передать реальной ситуации «на земле», которая порой бывает весьма ухабистой. О чем речь?

Дело в том, что и МОК, и ФИФА оказались в последние годы в центре громких коррупционных расследований, связанных с распределением прав на проведение крупных спортивных мероприятий. Вольно или невольно, но они были вынуждены провести коренные внутренние реформы, однако и сегодня, на фоне давления со стороны мировой, требующей от этих структур «большей прозрачности», возникает вопрос: сможет ли Швейцария и дальше удерживать свои уникальные позиции в качестве глобального центра спортивного менеджмента, или же спортивные федерации начнут постепенно подыскивать себе другие, ещё более выгодные юрисдикции?

Нейтральный гарант равноудаленности

«На карту поставлена не только репутация спорта, но и имидж Швейцарии как страны, принимающей у себя большое количество международных спортивных федераций», — говорилось ещё в 2012 году в официальном отчёте Федерального спортивного ведомства (BASPO, входит в структуру Министерства обороны; отдельного министерства спорта в Швейцарии не существует). Серия громких коррупционных скандалов вынудила швейцарские власти ужесточить правовое регулирование в этой сфере. В частности, спортивные топ-менеджеры получили статус «политически значимых лиц» (PEP), что расширило возможности контроля за их финансовой и административной деятельностью.

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Тем не менее отголоски старых коррупционных дел до сих пор ощущаются в Швейцарии. Напомним, что бывшие руководители ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) остаются фигурантами затянувшихся судебных процессов по обвинениям в злоупотреблении полномочиями и коррупции. Эти разбирательства демонстрируют: статус Швейцарии как центра мирового спорта может обернуться и репутационными, и юридическими рисками.

Тем не менее историческое наследие пока продолжает работать в пользу страны. Как отмечает Жан-Люп Шаппеле (Jean-Loup Chappelet), эксперт по управлению спортивными организациями из Швейцарской Высшей школы государственного управления при Лозаннском университете (Institut de hautes études en administration publique), началом формирования уникального швейцарского спортивного кластера стал договор о сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом, подписанный Швейцарией в 1915 году.

Идея нейтрального, наднационального пространства для спорта формировалась во многом благодаря нейтральному статусу самой Швейцарии, который воспринимался всеми как гарант независимости и равноудаленности от политических интересов. Переехавший в Лозанну во время Первой мировой войны МОК стал центром притяжения и для других спортивных федераций — от Международной федерации фехтования до Всемирной корпорации триатлона и Европейской лиги плавания (Ligue Européenne de Natation).

Издержки спортивной Швейцарии

«Основная причина их переезда в Лозанну — близость к МОК, которая увеличивает шансы на признание олимпийским видом спорта», — рассказал порталу SWI swissinfo.ch Жан-Люп Шаппеле. К олимпийским федерациям в Лозанне постепенно присоединились и смежные организации — такие, как Международное Агентство по тестированию (International Testing Agency, ITA), реализующее антидопинговые программы для спортивных федераций, и Спортивный Арбитражный суд (Court of Arbitration for Sport, CAS).

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Среди других крупных организаций следует отметить Международную федерацию футбола (ФИФА), которая в 1932 году переместила штаб-квартиру из Парижа в Цюрих, и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сменивший Берн на Ньон в 1959 году. Швейцарские власти, стремясь привлечь как можно больше подобных структур, предложили им целый ряд стимулов — от щедрых налоговых льгот до гибкого правового регулирования. Так, согласно швейцарскому законодательству, международные спортивные федерации рассматриваются как частные гражданские ассоциации (Verein), обладающие значительной степенью автономии.

Однако пребывание в Швейцарии сопряжено и с определёнными издержками. Высокая стоимость жизни и персонала, а также необходимость вести расчёты в швейцарских франках при доходах в долларах США могут вызывать финансовые затруднения — особенно с учётом того, что курс франка по отношению к доллару в последние годы стабильно укрепляется. «Швейцарские федерации стараются максимально сокращать свои оперативные расходы, чтобы как можно больше средств поступало на низовой уровень — к национальным членам. Но стоимость жизни в Швейцарии постоянно увеличивается», — подчёркивает Жан-Люп Шаппеле.

Дополнительным фактором давления стали коррупционные скандалы в МОК и ФИФА, спровоцировавшие международную критику. Под нажимом Группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO) Швейцария в 2015 году ужесточила законодательство: с тех пор взяточничество в спортивных организациях приравнивается к уголовному преступлению. Это обязывает банки и прочие финансовые учреждения отслеживать подозрительные транзакции, связанные с деятельностью высших спортивных функционеров.

Швейцария сохраняет привлекательность — но риски остаются

Тем не менее, по словам Жана-Люпа Шаппеле (Jean-Loup Chappelet), условия для международных спортивных организаций в Швейцарии по-прежнему остаются благоприятными, особенно в сравнении с другими европейскими странами. «За последнее десятилетие швейцарская правовая система претерпела изменения, но остаётся все ещё очень гибкой. Существует всего два десятка законодательных статей, напрямую касающихся спортивных штаб-квартир, и многие из них не являются обязательными», — подчёркивает эксперт.

Перенесет ли ФИФА свою штаб-квартиру из Швейцарии? KEYSTONE/KEYSTONE/Ennio Leanza

Некоторые спортивные федерации в последние годы действительно проявили интерес к частичному переносу своих подразделений за пределы Швейцарии. Так, ФИФА открыла новые административные офисы в Париже, Майами и Сингапуре, что вызвало опасения относительно возможного полного ухода организации из Цюриха. Однако сама ФИФА подчёркивает, что её штаб-квартира остаётся в Швейцарии, а расширение международного присутствия позволяет поддерживать более тесную связь с различными регионами мира. Федерация водных видов спорта World Aquatics в настоящее время переносит свою штаб-квартиру из Лозанны в Будапешт, оставляя в Швейцарии лишь небольшой представительский офис.

По словам президента федерации Хусейна Аль-Мусаллама (Husain Al-Musallam), причиной стала высокая стоимость ведения деятельности: для федерации, испытывающей финансовые трудности, Швейцария оказалась слишком дорогой. «Когда решение о переезде принимает президент, противостоять его воле очень сложно», — отмечает Жан-Люп Шаппеле. «Однако покинуть Европу значительно труднее: этот регион по-прежнему остаётся мировым центром спортивного управления», — добавляет он. В то же время эксперт подчёркивает, что и этот статус не гарантирован навсегда.

«В условиях масштабных геополитических сдвигов — особенно с увеличением влияния Китая — нельзя исключать, что роль Европы в международном спорте со временем может ослабнуть. Но в ближайшие десять лет массовый отток спортивных федераций из Швейцарии маловероятен». При этом и сама Швейцария хорошо осознаёт, что престиж, связанный с размещением на её территории международных спортивных ассоциаций и организаций с глобальным влиянием и миллиардными бюджетами, является важным инструментом «мягкой силы». Их присутствие укрепляет имидж страны в качестве нейтральной площадки международного диалога.

После Олимпиады в Париже Олимпийский музей в Лозанне (на фото) заметно пополнил свою коллекцию. Keystone

При этом Швейцария получает ещё и вполне осязаемую финансово-экономическую выгоду. Согласно отчёту за 2021 год, подготовленному лозаннской Международной академией спортивных наук и технологий (International Academy of Sport Science and Technology, AISTS), в период с 2014 по 2019 год ежегодная экономическая выгода от размещения в стране международных спортивных организаций составляла 1,68 миллиарда франков. В эту сумму входили расходы самих федераций и их гостей, налоговые поступления, а также доходы от туризма. Благодаря таким объектам, как Музей ФИФА и Олимпийский музей, Швейцария может рассчитывать на устойчивый приток в Лозанну и кантон Во туристов, интересующихся не только самим спортом, но и его историей.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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