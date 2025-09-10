Как рак заставляет здоровые клетки работать на себя

Опухолевые клетки способны перепрограммировать соседние здоровые клетки таким образом, что те начинают поддерживать рост опухоли. Keystone-SDA

Опухолевые клетки умеют перепрограммировать соседние здоровые клетки таким образом, что те начинают сами поддерживать рост опухоли. Как показала работа исследовательской группы Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zürich), раковые клетки используют для своих целей механизм, который обычно помогает восстановлению тканей после травм.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en How cancer cells makes healthy cells work for them Читать далее How cancer cells makes healthy cells work for them

Deutsch de Wie Krebs gesunde Zellen für sich arbeiten lässt Оригинал Читать далее Wie Krebs gesunde Zellen für sich arbeiten lässt

Благодаря этому, пояснила руководитель исследования Сабина Вернер в сообщении ETH Zürich, они могут разрастаться до злокачественной опухоли. Клетки рака кожи, например, передают здоровым клеткам свои «энергетические центры» — митохондрии. В результате такие здоровые клетки начинают активнее вырабатывать энергию и вещества, стимулирующие деление клеток, что ускоряет рост опухоли.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cancer. Ранее было известно, что клетки способны обмениваться митохондриями через межклеточные соединения. Однако обычно этот процесс служит восстановлению: так, например, после инсульта здоровые нервные клетки передают митохондрии повреждённым, помогая им выжить. В сотрудничестве с другими исследовательскими группами ETH учёные также нашли свидетельства того, что так называемый митохондриальный перенос играет роль и при других видах рака — в частности, при раке молочной железы и раке поджелудочной железы. Для передачи митохондрий, уточняют исследователи, опухолевые клетки используют белок MIRO2.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцарские учёные предлагают новую терапию лимфомы Этот контент был опубликован на Хотя методика пока не тестировалась на людях, лабораторные результаты внушают оптимизм. Читать далее Швейцарские учёные предлагают новую терапию лимфомы

Эти данные открывают путь к новым видам терапии: если удастся заблокировать данный белок, то процесс передачи митохондрий, вероятно, прекратится. «В условиях in vitro и на модельных животных метод блокирования MIRO2 показал свою эффективность. Но пока неизвестно, удастся ли это воспроизвести в человеческих тканях», — отметила Сабина Вернер. По её словам, если это подтвердится, то в будущем может появиться принципиально новый подход к лечению рака, хотя на его разработку уйдут годы.

Показать больше

Показать больше Все по теме «Наука» Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства! Читать далее Все по теме «Наука»

А также по теме:

Показать больше

Показать больше Исследователи из Цюриха определили триггер возникновения рака Этот контент был опубликован на Открытие, сделанное учеными из Цюриха, может помочь усовершенствовать методы раннего обнаружения злокачественных онкологических патологий. Читать далее Исследователи из Цюриха определили триггер возникновения рака