Швейцарские учёные предлагают новую терапию лимфомы
Швейцарские исследователи разработали перспективный метод лечения рака лимфатических желез. Как сообщает Институт Пауля Шеррера (PSI), радиоактивный элемент тербий способен эффективно уничтожать раковые клетки. Хотя методика эта пока не тестировалась на людях, лабораторные результаты внушают оптимизм.
В экспериментах соединение на основе изотопа тербия-161 уничтожало раковые клетки в 2–43 раза эффективнее, чем препарат с лютецием-177, который уже применяется в клинической практике. Эти данные были опубликованы в журнале Journal of Nuclear Medicine. У мышей, получавших терапию тербием-161, средняя продолжительность жизни оказалась вдвое выше по сравнению с животными, которым вводили существующий препарат.
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«Наши результаты дают веские основания полагать, что это вещество может оказаться эффективным и при лечении лимфом у человека», — заявила Элиза Риоха-Бланко, ведущий специалист в рамках этого исследования. В сотрудничестве с учёными из бернской университетской клиники Inselspital команда PSI соединила тербий-161 с антителом, которое в будущем можно будет вводить пациентам внутривенно.
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Антитело нацелено на рецептор CD30 — структуру, часто встречающуюся в опухолевых клетках при лимфоме. После связывания комплекс доставляет радиоактивное излучение непосредственно в опухоль и разрушает злокачественные клетки. Сегодня аналогичные радионуклидные терапии проводятся, в частности при раке предстательной железы и нейроэндокринных опухолях, с использованием изотопа лютеция-177.
Однако при лимфоме эффективность лютеция ограничена: отдельные клетки и небольшие скопления часто ускользают от его воздействия. По словам исследователей, тербий-161 позволяет действовать более точно и прицельно. Эффективность нового подхода у людей предстоит подтвердить в рамках клинических испытаний.
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