Кантон Аппенцелль-Внутренний ограничит кемпинг-туризм

Правительство швейцарского кантона Аппенцелль-Внутренний приняло решение ограничить кемпинг-туризм. Keystone-SDA

Правительство кантона Аппенцелль-Внутренний приняло решение ограничить кемпинг-туризм. В будущем жилые автофургоны будут допускаться в кантон только при условии парковки на специально обозначенных стоянках. Также планируется существенно ограничить «дикие ночевки в палатках» под открытым небом.

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Как сообщается в пресс-релизе правительства, кемпинг-туризм приобретает всё большее значение и становится в связи с устойчиво высоким спросом популярным форматом активного отдыха. В связи с этим власти кантона (субъекта федерации) намерены заметно усилить степень регулирования данного сегмента индустрии туризма на основе новых правовых норм.

Согласно планам правительства, парковка жилых автофургонов за пределами двух официальных кемпингов в кантоне будет разрешена только на специально обозначенных участках — и только при наличии действующего бронирования. Для этого будет создана специального цифровая платформа бронирования мест на таких парковках. «Дикий кемпинг — как на частных, так и на общественных парковках — будет, как правило, запрещен».

Предусмотрены исключения

Исключение может быть предусмотрено для частных фермерских хозяйств: они смогут предлагать по собственной инициативе до двух парковочных мест на своей территории. Пилотный проект должен показать, как такие предложения могут быть реализованы на практике. Это, как отмечается в сообщении правительства кантона, расширит возможности устойчивого туризма в сельской местности и обеспечит фермерам дополнительный источник дохода.

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Необходимые правовые основы уже находятся в разработке. По данным правительства Аппенцелля-Внутреннего, в прошлом «дикий туризм в палатках», популярный индивидуальный вид туризма, также представлял собой источник проблем. Поэтому сейчас рассматривается возможность его полного запрета и в будущем такой туризм будет разрешен только при соблюдении определённых условий и с явного согласия владельцев альпийских хозяйств.

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