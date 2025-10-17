Кто были участники пропалестинской акции в Берне?

Насилие во время демонстрации в поддержку Палестины, прошедшей в минувшую субботу, было в четверг единодушно осуждено городским парламентом Берна. Keystone-SDA

Насилие во время демонстрации в поддержку Палестины, прошедшей в минувшую субботу, было в четверг единодушно осуждено городским парламентом Берна. Однако остался спорным вопрос: правильно ли поступили городские власти и полиция, вообще допустив проведение несанкционированной акции?

5 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Berner Stadtparlament verurteilt Gewalt und streitet über Polizei Оригинал Читать далее Berner Stadtparlament verurteilt Gewalt und streitet über Polizei

Депутаты от Швейцарской народной партии (SVP) заявили, что «стратегия властей провалилась». В будущем, считают представители этой партии, демонстрации в центре города проводиться вообще не должны — для таких акций следует выделить специально отведённую площадку перед культурным центром Reitschule. Партия «Центр» (Die Mitte) призвала пресекать несанкционированные акции на корню.

Депутаты от партии «Либералы» (FDP), в свою очередь, указали, что с самого начала тон всему происходящему задал распространённый призыв к демонстрации, уже прославлявший насилие. Обсуждение событий прошлой субботы заняло в парламенте Берна около 70 минут. По данным властей, по итогам тех событий пострадали 18 сотрудников полиции. Пропалестинские организации, со своей стороны, сообщают о сотнях раненых среди демонстрантов и случайных прохожих. Общий материальный ущерб оценивается в миллионы швейцарских франков.

Показать больше

Показать больше Полицейская федерация осудила насилие в Берне Этот контент был опубликован на Швейцарская Федерация сотрудников полиции (VSPB) осудила насилие на пропалестинской демонстрации в Берне. Читать далее Полицейская федерация осудила насилие в Берне

Левые фракции в городском совете также выразили возмущение действиями части агрессивно настроенных демонстрантов, однако одновременно поставили под сомнение соразмерность полицейского вмешательства. Так, депутаты от Социал-демократической партии (SP) потребовали всерьёз отнестись к сообщениям о применении полицией резиновых пуль, стрельба которыми проходила, якобы, не по ногам, а на уровне глаз.

Тщательно расследовать

Городской совет пообещал в итоге тщательно расследовать произошедшее. Об этом заявила мэр Берна Марике Круит (Marieke Kruit, SP), поблагодарив полицию за работу в сложных условиях и осудив действия хулиганов. По её словам, демонстрации против военной операции Израиля в Газе являются законными, «но мы не приемлем насилия». Глава департамента (министерства) общественной безопасности Берна Алек фон Граффенрид (Alec von Graffenried, партия Grüne Freie Liste) подчеркнул, что полиция обязана применять силу в тех случаях, когда под угрозой оказываются основы правового государства.

А между тем полиция предоставила изданиям группы Tamedia подробную информацию о тех, кто был задержан во время акции в Берне: как сообщает SRFВнешняя ссылка примерно 80% её участников прибыли из других кантонов, большинство — из Западной Швейцарии. Около половины из них — женщины, и это одна из самых «интересных» цифр. Кроме того, 85% задержанных имеют швейцарское гражданство. Возраст участников: от 20 до 29 лет, 23 человека из числа задержанных были несовершеннолетние. Все они были вскоре отпущены.

Показать больше

Показать больше Пропалестинская демонстрация в Берне: пострадали 18 полицейских Этот контент был опубликован на В Берне в субботу 11 октября пострадали 18 сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили представители бернской полиции. Читать далее Пропалестинская демонстрация в Берне: пострадали 18 полицейских

Алек фон Граффенрид выразил удивление значительной долей женщин среди задержанных. «Так называемый „Чёрный блок“ действовал агрессивно, а это поведение, которое обычно не ассоциируется с женщинами», — отметил он в интервью телеканалу SRF. Дирк Байер (Dirk Baier), специалист по девиантному поведению и профилактике преступности и профессор Высшей школы прикладных наук Цюриха (ZHAW — Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften), объяснил это «особенностями идеологии».

Почему женщины?

По его словам, левый экстремизм опирается на идеи равенства, справедливости, помощи слабым и гуманизм — и это делает его более привлекательным для женщин. В то же время правый экстремизм строится на подчинении иерархиям, он распространяет негативный образ женщины как лишь домохозяйки у плиты, что многих женщин как раз и отталкивает. Правоохранительным органам предстоит большая работа — установить вину участников беспорядков, большинство из которых были в масках. Предполагается, что они могут быть обвинены в нарушении общественного порядка.

Показать больше

Показать больше В Берне пропалестинская демонстрация переросла в беспорядки Этот контент был опубликован на В центре Берна в субботу 11 октября произошли столкновения между полицией и участниками несанкционированной акции в поддержку Палестины. Читать далее В Берне пропалестинская демонстрация переросла в беспорядки

Согласно Уголовному кодексу страны, за это предусмотрено до трёх лет лишения свободы или денежный штраф. Также может рассматриваться статья о применении насилия в отношении представителей власти, но тут для предъявления таких обвинений необходимо будет устанавливать индивидуальную вину каждого. Представитель кантональной полиции Берна Михаэль Беттшен (Michael Bettschen) сообщил, что многие участники акции были экипированы касками, очками, а также носили на себе несколько слоёв одежды. Он подчёркивает, что по итогам таких беспорядков часто невозможно бывает быстро установить, кто именно совершил конкретные правонарушения: «Обстановка динамична, плохо обозрима, большинство нарушителей — в чёрной одежде и с закрытыми лицами».

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch