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Майя Риникер посетила Харьковскую область

Председатель Национального совета (большой палаты парламента) Швейцарии Майя Риникер посетила швейцарские проекты в Харьковской области на востоке Украины.
Председатель Национального совета (большой палаты парламента) Швейцарии Майя Риникер посетила швейцарские проекты в Харьковской области на востоке Украины. Keystone-SDA

Председатель Национального совета (большой палаты парламента) Швейцарии Майя Риникер посетила швейцарские проекты в Харьковской области на востоке Украины. В рамках визита она провела встречи с представителями местных властей. Об этом сообщает швейцарская парламентская пресс-служба в публикации, размещённой во вторник на платформе X.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
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«Эти встречи очень важны для меня, чтобы глубже понять вклад Швейцарии и условия жизни на месте», — приводит её слова сообщение. Швейцария поддерживает в регионе ряд инициатив — в том числе проекты в области гуманитарной помощи, разминирования и профессионального образования. Напомним, что спикер швейцарского парламента Майя Риникер (Maja Riniker) прибыла в Украину с официальным многодневным визитом.

В Киеве Майа Риникер встретилась с Председателем украинского парламента Русланом Стефанчуком. В прошлом году он уже посещал Берн с официальным визитом. Кроме того, в понедельник, 7 июля, она провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом глава украинского государства сообщил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

В ходе встречи Владимир Зеленский поблагодарил Швейцарию за оказанную финансовую и гуманитарную помощь, а также выразил надежду, что Берн присоединится к международным усилиям по возвращению украинских детей, депортированных в Россию. По данным правозащитной организации Amnesty International, украинские власти располагают сведениями минимум о 20 000 таких случаев, однако предполагается, что реальное число существенно выше.

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Майа Риникер подтвердила готовность Швейцарии продолжать предоставлять свои «добрые услуги» для содействия поиску дипломатического решения на основе Устава ООН, а также поддерживать усилия по восстановлению страны. В составе швейцарской делегации также находится председатель Комитета по внешней политике Национального совета Лоран Верли (Laurent Wehrli) из партии «Либералы» (FDP), кантон Во. С начала российского вторжения 24 февраля 2022 года миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

По данным за июль 2025 года, внутри страны остаются в статусе перемещённых лиц около 4 миллионов человек, ещё около 6 миллионов — находятся за пределами Украины. В Швейцарии в настоящее время проживает почти 70 000 украинских беженцев. По состоянию на май 2025 года федеральные власти Швейцарии на поддержку пострадавших от войны как на территории Украины, так и в самой Швейцарии выделили около 5,16 миллиарда швейцарских франков. С 2025 по 2036 год запланированы дополнительные 5 миллиардов франков помощи.

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