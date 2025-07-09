Майя Риникер посетила Харьковскую область

Председатель Национального совета (большой палаты парламента) Швейцарии Майя Риникер посетила швейцарские проекты в Харьковской области на востоке Украины. Keystone-SDA

Председатель Национального совета (большой палаты парламента) Швейцарии Майя Риникер посетила швейцарские проекты в Харьковской области на востоке Украины. В рамках визита она провела встречи с представителями местных властей. Об этом сообщает швейцарская парламентская пресс-служба в публикации, размещённой во вторник на платформе X.

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Maja Riniker besucht Schweizer Projekte in der Region Charkiw Оригинал Читать далее Maja Riniker besucht Schweizer Projekte in der Region Charkiw

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

«Эти встречи очень важны для меня, чтобы глубже понять вклад Швейцарии и условия жизни на месте», — приводит её слова сообщение. Швейцария поддерживает в регионе ряд инициатив — в том числе проекты в области гуманитарной помощи, разминирования и профессионального образования. Напомним, что спикер швейцарского парламента Майя Риникер (Maja Riniker) прибыла в Украину с официальным многодневным визитом.

В Киеве Майа Риникер встретилась с Председателем украинского парламента Русланом Стефанчуком. В прошлом году он уже посещал Берн с официальным визитом. Кроме того, в понедельник, 7 июля, она провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом глава украинского государства сообщил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

В ходе встречи Владимир Зеленский поблагодарил Швейцарию за оказанную финансовую и гуманитарную помощь, а также выразил надежду, что Берн присоединится к международным усилиям по возвращению украинских детей, депортированных в Россию. По данным правозащитной организации Amnesty International, украинские власти располагают сведениями минимум о 20 000 таких случаев, однако предполагается, что реальное число существенно выше.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Спикер парламента Швейцарии находится с визитом в Украине Этот контент был опубликован на Председатель Национального совета Швейцарии (большая палата парламента) Майя Риникер (Maja Riniker) прибыла в Украину с официальным многодневным визитом. Читать далее Спикер парламента Швейцарии находится с визитом в Украине

Майа Риникер подтвердила готовность Швейцарии продолжать предоставлять свои «добрые услуги» для содействия поиску дипломатического решения на основе Устава ООН, а также поддерживать усилия по восстановлению страны. В составе швейцарской делегации также находится председатель Комитета по внешней политике Национального совета Лоран Верли (Laurent Wehrli) из партии «Либералы» (FDP), кантон Во. С начала российского вторжения 24 февраля 2022 года миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

По данным за июль 2025 года, внутри страны остаются в статусе перемещённых лиц около 4 миллионов человек, ещё около 6 миллионов — находятся за пределами Украины. В Швейцарии в настоящее время проживает почти 70 000 украинских беженцев. По состоянию на май 2025 года федеральные власти Швейцарии на поддержку пострадавших от войны как на территории Украины, так и в самой Швейцарии выделили около 5,16 миллиарда швейцарских франков. С 2025 по 2036 год запланированы дополнительные 5 миллиардов франков помощи.

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика