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На кинофестивале в Локарно покажут 221 фильм

С 6 по 16 августа 2025 года в Локарно пройдет 78-й Международный кинофестиваль. В программе — 221 фильм, включая 99 премьер.
С 6 по 16 августа 2025 года в Локарно пройдет 78-й Международный кинофестиваль. В программе — 221 фильм, включая 99 премьер. Keystone-SDA

С 6 по 16 августа в швейцарском городе Локарно (кантон Тичино) пройдет 78-й Международный кинофестиваль. В его программе — 221 фильм, включая 99 премьер.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
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Пресс-конференция, на которой была представлена программа, как и в прошлом году, состоялась на территории арт-пространства LUMA WestbauВнешняя ссылка, принадлежащем фонду LUMA. Его президент: Майя Хоффман (Maja Hoffmann), которая одновременно возглавляет и сам фестиваль. На главную награду («Золотого леопарда») будут претендовать 16 фильмов, все они заявлены в качестве мировых премьер.

Среди них — картина Le Lac («Озеро») швейцарского режиссёра и уроженца кантона Невшатель Фабриса Араньо (Fabrice Aragno). По словам художественного директора фестиваля Джионы А. Наззаро (Giona A. Nazzaro), этот фильм «передаёт поэзию через образы». Всего будет представлено 150 полнометражных картин, а также 70 короткометражек и один телесериал.

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Открытие фестиваля состоится как обычно в Локарно на площади Пьяцца-Гранде: гостям и зрителям покажут фильм Le Pays d’Arto Тамары Степанян — это картина совместного производства Франции и Армении. «Очевидно, что многие фильмы в программе затрагивают тему человеческих отношений, — отметил Джиона А. Наззаро. — Во многих из них акцент сделан на конфликтах. Мы стремились составить такую программу, чтобы и через 30 лет можно было сказать: фестиваль был актуален и чутко реагировал на происходящее».

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кино

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Фабрис Араньо о Годаре: «Свернуть с проторенных путей!..»

Этот контент был опубликован на Мы поговорили со швейцарским кинооператором Фабрисом Араньо, работавшим с Жан-Люком Годаром на съемках его фильма «Прощай, речь 3D».

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В тени Годара: в поисках ускользающей Анн-Мари Мьевиль

Этот контент был опубликован на Она уже давно отошла от кинематографа, избегая общественной жизни. Однако ее фильмы продолжают волновать и привлекать внимание.

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Сауле Блиувайте (Saule Bliuvaite) позирует с наградой «Золотой леопард» на площади Пьяцца Гранде в Локарно в августе 2024 года. Keystone / Jean-Christophe Bott

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