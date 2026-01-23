Отток персонала в Швейцарию увеличил смертность в больницах ФРГ

Отток медицинского персонала из Германии в Швейцарию имеет самые серьёзные последствия для немецких больниц. Keystone-SDA

Эмиграция медицинских работников из Германии в Швейцарию приводит к заметному ухудшению качества медицинской помощи в приграничных регионах ФРГ. Как показало новое исследование, из-за нехватки среднего медицинского персонала в немецких больницах уровень смертности пациентов вырос в среднем на 4,4%.

3 минут

Такой результат получили эксперты Центра европейских экономических исследований (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, ZEW) в немецком городе Мангейм совместно с мюнхенским институтом экономических исследований Ifo. Отправной точкой было принятое в 2011 году швейцарским ЦБ (Schweizerische Nationalbank, SNB) решение установить минимальный курс обмена валют на уровне 1,20 франка за 1,0 евро.

Этот шаг закрепил значительную и довольно предсказуемую разницу в уровне оплаты труда между двумя странами. Как отмечают исследователи, это решение сделало работу в Швейцарии особенно привлекательной для квалифицированного медицинского персонала из Германии. В результате больницы в приграничных районах ФРГ потеряли около 12% дипломированных специалистов в области ухода за больными. Нагрузка на оставшийся персонал выросла, число пациентов в пересчете на одного сотрудника увеличилось примерно на 10%.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Как Швейцария ищет себе персонал за рубежом Этот контент был опубликован на Хроническая нехватка персонала, в том числе по уходу за больными и пожилыми, требует от Швейцарии поиска нестандартных решений. Читать далее Как Швейцария ищет себе персонал за рубежом

Согласно результатам исследования, при прочих равных условиях вероятность того, что пациент будет подвергнут оперативному вмешательству, снизилась на 12%. Вследствие этого средний уровень смертности в больницах вырос на 4,4%. Наиболее уязвимыми оказались пожилые пациенты, а также люди в критическом состоянии. Особенно ярко выраженным увеличение квоты смертности оказалось при инфаркте миокарда (+11,6%) и при сепсисе (+17,7%).

В целом ожидаемая продолжительность жизни в приграничных районах Германии сократилась в среднем на 0,28 года. При этом в остальной части страны этот показатель продолжал увеличиваться. Эксперты также изучили вопрос о том, повлиял ли, и если да, то насколько, приток немецких медицинских кадров на состояние здоровья жителей швейцарских приграничных регионов. В итоге значимого увеличения ожидаемой продолжительности жизни в этих районах зафиксировано не было.

Для анализа использовались данные обо всех случаях стационарного лечения в немецких клиниках за период с 2006 по 2017 год. Это позволило исследователям оценить взаимосвязь между укомплектованностью медицинских учреждений кадрами среднего звена и показателями смертности. Работа опубликована в формате working paper и пока не прошла официальное рецензирование в официальном научном журнале.

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Показать больше Демография Швейцарский хоспис: там, где можно умереть «как дома» Этот контент был опубликован на Женевский дом престарелых La Maison de Tara дает возможность провести свои последние дни с достоинством и в комфорте. Читать далее Швейцарский хоспис: там, где можно умереть «как дома»

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch