Отток персонала в Швейцарию увеличил смертность в больницах ФРГ
Эмиграция медицинских работников из Германии в Швейцарию приводит к заметному ухудшению качества медицинской помощи в приграничных регионах ФРГ. Как показало новое исследование, из-за нехватки среднего медицинского персонала в немецких больницах уровень смертности пациентов вырос в среднем на 4,4%.
Такой результат получили эксперты Центра европейских экономических исследований (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, ZEW) в немецком городе Мангейм совместно с мюнхенским институтом экономических исследований Ifo. Отправной точкой было принятое в 2011 году швейцарским ЦБ (Schweizerische Nationalbank, SNB) решение установить минимальный курс обмена валют на уровне 1,20 франка за 1,0 евро.
Этот шаг закрепил значительную и довольно предсказуемую разницу в уровне оплаты труда между двумя странами. Как отмечают исследователи, это решение сделало работу в Швейцарии особенно привлекательной для квалифицированного медицинского персонала из Германии. В результате больницы в приграничных районах ФРГ потеряли около 12% дипломированных специалистов в области ухода за больными. Нагрузка на оставшийся персонал выросла, число пациентов в пересчете на одного сотрудника увеличилось примерно на 10%.
Согласно результатам исследования, при прочих равных условиях вероятность того, что пациент будет подвергнут оперативному вмешательству, снизилась на 12%. Вследствие этого средний уровень смертности в больницах вырос на 4,4%. Наиболее уязвимыми оказались пожилые пациенты, а также люди в критическом состоянии. Особенно ярко выраженным увеличение квоты смертности оказалось при инфаркте миокарда (+11,6%) и при сепсисе (+17,7%).
В целом ожидаемая продолжительность жизни в приграничных районах Германии сократилась в среднем на 0,28 года. При этом в остальной части страны этот показатель продолжал увеличиваться. Эксперты также изучили вопрос о том, повлиял ли, и если да, то насколько, приток немецких медицинских кадров на состояние здоровья жителей швейцарских приграничных регионов. В итоге значимого увеличения ожидаемой продолжительности жизни в этих районах зафиксировано не было.
Для анализа использовались данные обо всех случаях стационарного лечения в немецких клиниках за период с 2006 по 2017 год. Это позволило исследователям оценить взаимосвязь между укомплектованностью медицинских учреждений кадрами среднего звена и показателями смертности. Работа опубликована в формате working paper и пока не прошла официальное рецензирование в официальном научном журнале.
