The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

Переговоры о глобальном договоре по пластику провалились

Переговоры в Женеве по международному соглашению о борьбе с загрязнением пластиком провалились из-за отсутствия консенсуса.
Переговоры в Женеве по международному соглашению о борьбе с загрязнением пластиком провалились из-за отсутствия консенсуса. Keystone-SDA

Переговоры в Женеве по международному соглашению о борьбе с загрязнением пластиком провалились из-за отсутствия консенсуса. Об этом сообщил председатель переговоров Луис Ваяс Вальдивьесо (Luis Vayas Valdivieso). Разногласия оказались слишком велики.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Телеканал SRF / портал Swissinfo
Показать больше

Не удалось договориться, в частности, о том, как сокращать производство пластика и контролировать проблемную продукцию из него. Несколько стран, включая Швейцарию, уже по данным телеканала SRFВнешняя ссылка выразили сожаление по поводу отсутствия результата. Швейцария входила в коалицию государств с «амбициозными» целями, к которой принадлежали более 100 стран, включая Германию, Европейский союз, а также десятки государств Южной Америки, Африки и Азии. Эта группа стран добивалась ограничения масштабов производства пластика, вывода из оборота одноразовых изделий (стаканчиков, столовых приборов) продвижения многоразовых решений и экономики замкнутого цикла. Что это такое?

Показать больше
das Bild

Показать больше

Экономика замкнутого цикла в Швейцарии

Этот контент был опубликован на В будущем переход от линейной экономике к устойчивым замкнутым производственным циклам станет неизбежным.

Читать далее Экономика замкнутого цикла в Швейцарии

Противоположную позицию заняли страны, добывающие нефть, которая служит сырьём для пластмасс. Среди них — Россия, Саудовская Аравия, Иран. Эти государства настаивали на том, чтобы ограничиться улучшением систем управления отходами. Между тем цель, намеченная странами ООН ещё в 2022 году, была ясной: договор должен охватывать весь жизненный цикл пластика от производства и дизайна до утилизации. В среду, 13 августа, Ваяс Вальдивьесо представил последний вариант договора. Документ вызвал резкое недовольство: из текста, по мнению десятков делегаций, были исключены почти все амбициозные цели и обязательства для правительств.

Читайте также:

Показать больше
Вопрос загрязнения пластиком давно вышел за рамки сугубо экологической проблематики.

Показать больше

Международная Женева

Что решит пластиковый саммит в Женеве: детали и ожидания

Этот контент был опубликован на Швейцария поддерживает идею подписания юридически обязывающего глобального договора по сокращению объёмов производства пластика.

Читать далее Что решит пластиковый саммит в Женеве: детали и ожидания

«Этот текст неприемлем и не обеспечивает даже минимального ответа на остроту проблемы», — заявил например датский делегат от имени 27 стран Евросоюза. Даже многие нефтедобывающие государства остались неудовлетворёнными: Саудовская Аравия от имени своей группы раскритиковала пункты, предусматривающие развитие исследований альтернатив пластику или ответственность производителей пластмассовых изделий. Тем временем последствия загрязнения очевидны: пластик засоряет и отравляет окружающую среду, убивает рыбу и других живых существ и угрожает здоровью человека.

Мельчайшие частицы всё чаще находят во внутренних органах людей и животных и даже в мозге. Согласно исследованиям, нано- и микропластик способен при определенных условиях негативно воздействовать на иммунную систему, оседать в артериях и провоцировать воспалительные процессы. По оценкам, в реках и океанах по всему миру уже накопилось 152 миллиона тонн пластиковых отходов. «Мы любим пластик. Это отличный продукт, и он будет нам нужен и впредь, — заявила в Женеве еврокомиссар по вопросам окружающей среды Джессика Росвалл (Jessika Roswall). — Но мы не любим загрязнение пластиком. С этим наконец нужно покончить».

Показать больше

Также по теме:

Показать больше
Почему Швейцария пока не нашла решения проблемы утилизации и переработки отходов из пластика и что предпринимается для того, чтобы изменить ситуацию.

Показать больше

Отходы в доходы: как Швейцария ищет методы утилизации пластика

Этот контент был опубликован на Швейцария – одна из европейских стран с самым высоким уровнем переработки бытовых отходов. Значительная часть пластика сжигается.

Читать далее Отходы в доходы: как Швейцария ищет методы утилизации пластика

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
11 Отметки «мне нравится»
11 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
63 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Как вы относитесь к общественной собственности на средства производства?

Современные научные теории, а главное – практика, говорят, о том, что общественная собственность вовсе не обязательно предполагают тоталитаризм и нищету.

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

В Берне на кладбище «Бремгартен» появится ресторан «Жизнь»

Показать больше

В Берне на кладбище «Бремгартен» откроют ресторан «Жизнь»

Этот контент был опубликован на В двух бывших колумбарных залах на кладбище «Бремгартен» в Берне готовится к открытию первый в Швейцарии ресторан такого рода.

Читать далее В Берне на кладбище «Бремгартен» откроют ресторан «Жизнь»
В Швейцарии всё больше детей и подростков отказываются посещать школу из-за серьёзных психоэмоциональных трудностей.

Показать больше

Образование

Феномен «абсентеизма» в швейцарских школах

Этот контент был опубликован на В Швейцарии всё больше детей и подростков отказываются посещать школу из-за серьёзных психоэмоциональных трудностей.

Читать далее Феномен «абсентеизма» в швейцарских школах
Даже в традиционно романоязычных регионах немецкий стал незаменим.

Показать больше

Демография

Что происходит с современным ретороманским языком?

Этот контент был опубликован на Когда ретороманский — один из национальных языков Швейцарии — сталкивается с немецким, возникают новые, неожиданные слова.

Читать далее Что происходит с современным ретороманским языком?
Новый тематический парк Barryland в городе Мартиньи (кантон Вале, юго-запад Швейцарии) был официально открыт в четверг 14 августа 2025 года в присутствии президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter).

Показать больше

Культура

В Швейцарии открылся парк, посвящённый сенбернарам

Этот контент был опубликован на Открыла тематический парк, посвящённый сенбернарам, президент Швейцарии в 2025 году и министр финансов Карин Келлер-Зуттер.

Читать далее В Швейцарии открылся парк, посвящённый сенбернарам
В международном аэропорту Женевы сотрудники швейцарской таможни задержали двух пассажиров с партией марихуаны весом 106 кг.

Показать больше

В аэропорту Женевы изъяли 106 кг марихуаны

Этот контент был опубликован на В международном аэропорту Женевы сотрудники швейцарской таможни задержали двух пассажиров с партией марихуаны весом 106 кг.

Читать далее В аэропорту Женевы изъяли 106 кг марихуаны
Новые пошлины США могут ударить по экономике, но большинство швейцарцев выступают против любых уступок Вашингтону: данные ННИ YouGov.

Показать больше

Внешняя политика

Население Швейцарии не готово идти на уступки США

Этот контент был опубликован на Новые пошлины США могут ударить по экономике, но большинство швейцарцев выступают против любых уступок Вашингтону: данные ННИ YouGov.

Читать далее Население Швейцарии не готово идти на уступки США
Федеральное правительство Швейцарии ожидает, что дефицит будет значительно меньше, чем прогнозировалось ранее.

Показать больше

Швейцарская политика

Дефицит бюджета Швейцарии окажется ниже прогноза

Этот контент был опубликован на Федеральное правительство Швейцарии ожидает, что дефицит будет значительно меньше, чем прогнозировалось ранее.

Читать далее Дефицит бюджета Швейцарии окажется ниже прогноза
Подготовлены двенадцать эскизов, по которым теперь планируется собрать мнения жителей страны.

Показать больше

Представлены эскизы новой серии швейцарских банкнот

Этот контент был опубликован на Подготовлены двенадцать эскизов, по которым теперь планируется собрать мнения жителей страны.

Читать далее Представлены эскизы новой серии швейцарских банкнот
Перспективы занятости в Швейцарии продолжают ухудшаться. Соответствующий индикатор по-прежнему лишь незначительно превышает нулевую отметку, отделяющую позитивную оценку от негативной.

Показать больше

Перспективы занятости в Швейцарии продолжают ухудшаться

Этот контент был опубликован на Соответствующий индикатор по-прежнему лишь незначительно превышает нулевую отметку, отделяющую позитивную оценку от негативной.

Читать далее Перспективы занятости в Швейцарии продолжают ухудшаться

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
За время с 1850 года по настоящий момент Ронский ледник (glacier du Rhône / Rhonegletscher) в Швейцарских Альпах потерял около 60% своего изначального объема. SWI swissinfo.ch / Luigi Jorio

Показать больше

Как тающие ледники помогут лечить болезни и утилизировать пластик  

Этот контент был опубликован на Глобальное потепление приводит к таянию глетчеров, однако взамен ученые могут получить новые способы лечения болезней и утилизации пластика.

Читать далее Как тающие ледники помогут лечить болезни и утилизировать пластик  
Швейцарии тоже придется крепить крышки к бутылкам

Показать больше

Швейцарии тоже придется крепить крышки к бутылкам

Этот контент был опубликован на Швейцарские компании вынуждены частично адаптироваться к новым правилам ЕС о крышках для бутылок.

Читать далее Швейцарии тоже придется крепить крышки к бутылкам
Plastics gathered to display at the Paris plastics treaty.

Показать больше

Одни бактерии не решат вопрос пластикового загрязнения природы

Этот контент был опубликован на В Альпах нашли поедающие пластик бактерии, возможно, их будут использовать для переработки отходов, но основная проблема — все равно человек.

Читать далее Одни бактерии не решат вопрос пластикового загрязнения природы
Zeichnung des HOVAG Gebäudes

Показать больше

Как Швейцария во время войны производила эрзац-бензин

Этот контент был опубликован на Это история о том, как иногда государство помогает бизнесу, иногда нет, и как иногда, в Швейцарии, в бизнес вмешивается народ.

Читать далее Как Швейцария во время войны производила эрзац-бензин

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR