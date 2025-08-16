Переговоры о глобальном договоре по пластику провалились

Переговоры в Женеве по международному соглашению о борьбе с загрязнением пластиком провалились из-за отсутствия консенсуса. Keystone-SDA

Переговоры в Женеве по международному соглашению о борьбе с загрязнением пластиком провалились из-за отсутствия консенсуса. Об этом сообщил председатель переговоров Луис Ваяс Вальдивьесо (Luis Vayas Valdivieso). Разногласия оказались слишком велики.

Не удалось договориться, в частности, о том, как сокращать производство пластика и контролировать проблемную продукцию из него. Несколько стран, включая Швейцарию, уже по данным телеканала SRFВнешняя ссылка выразили сожаление по поводу отсутствия результата. Швейцария входила в коалицию государств с «амбициозными» целями, к которой принадлежали более 100 стран, включая Германию, Европейский союз, а также десятки государств Южной Америки, Африки и Азии. Эта группа стран добивалась ограничения масштабов производства пластика, вывода из оборота одноразовых изделий (стаканчиков, столовых приборов) продвижения многоразовых решений и экономики замкнутого цикла. Что это такое?

Противоположную позицию заняли страны, добывающие нефть, которая служит сырьём для пластмасс. Среди них — Россия, Саудовская Аравия, Иран. Эти государства настаивали на том, чтобы ограничиться улучшением систем управления отходами. Между тем цель, намеченная странами ООН ещё в 2022 году, была ясной: договор должен охватывать весь жизненный цикл пластика от производства и дизайна до утилизации. В среду, 13 августа, Ваяс Вальдивьесо представил последний вариант договора. Документ вызвал резкое недовольство: из текста, по мнению десятков делегаций, были исключены почти все амбициозные цели и обязательства для правительств.

«Этот текст неприемлем и не обеспечивает даже минимального ответа на остроту проблемы», — заявил например датский делегат от имени 27 стран Евросоюза. Даже многие нефтедобывающие государства остались неудовлетворёнными: Саудовская Аравия от имени своей группы раскритиковала пункты, предусматривающие развитие исследований альтернатив пластику или ответственность производителей пластмассовых изделий. Тем временем последствия загрязнения очевидны: пластик засоряет и отравляет окружающую среду, убивает рыбу и других живых существ и угрожает здоровью человека.

Мельчайшие частицы всё чаще находят во внутренних органах людей и животных и даже в мозге. Согласно исследованиям, нано- и микропластик способен при определенных условиях негативно воздействовать на иммунную систему, оседать в артериях и провоцировать воспалительные процессы. По оценкам, в реках и океанах по всему миру уже накопилось 152 миллиона тонн пластиковых отходов. «Мы любим пластик. Это отличный продукт, и он будет нам нужен и впредь, — заявила в Женеве еврокомиссар по вопросам окружающей среды Джессика Росвалл (Jessika Roswall). — Но мы не любим загрязнение пластиком. С этим наконец нужно покончить».

