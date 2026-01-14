The Swiss voice in the world since 1935
Новости

Полиция Аргау предупреждает об угрозах критической инфраструктуре

АЭС Ляйбштадт производит около 29 млн. киловатт энергии в день, покрывая шестую часть потребностей Швейцарии в электричестве.
АЭС Ляйбштадт производит около 29 млн. киловатт энергии в день, покрывая шестую часть потребностей Швейцарии в электричестве. KKL

Полиция Аргау предупреждает: объекты критически важной инфраструктуры в регионе уже становились объектами разведывательной деятельности.

Этот контент был опубликован на
4 минут
Телепередача Regionaljournal Aargau Solothurn от 13 января 2026 года / портал Swissinfo

Полиция кантона Аргау предупреждает: объекты критически важной инфраструктуры в регионе уже становились объектами разведывательной активности. В ответ на это власти совместно с операторами таких объектов усилили меры безопасности. Аргау с точки зрения инфраструктуры один из ключевых швейцарских кантонов.

Здесь расположены несколько атомных электростанций, штаб-квартира национального оператора электросетей Swissgrid, крупнейшее в стране топливное хранилище. Через кантон проходят стратегически важные автомагистрали и железнодорожные маршруты. Всё это — элементы критически важной инфраструктуры.

карта
Швейцарская электросеть длиной в 6.700 км, управляемая Swissgrid (линии 380 кВ выделены красным цветом, линии 220 кВ – зеленым), представляет собой «основу» системы электроснабжения. swissinfo.ch

Защита этих объектов стала приоритетом для полиции Аргау. Об этом было заявлено на ежегодной пресс-конференции, о которой сообщила телепередача Regionaljournal Aargau Solothurn телеканала SRFВнешняя ссылка. По словам главы кантональной полиции Михаэля Лойпольда (Michael Leupold), в регионе уже были зафиксирован ряд случаев «разведывательной деятельности». «Речь идёт об активности, которая указывает на интерес со стороны иностранных спецслужб к нашей инфраструктуре», — отметил он.

По его словам, такие разведывательные действия могут включать наблюдение за прилегающей территорией, анализ путей доступа к объектам, изучение схем охраны. Даже если удаётся установить личность подозрительных лиц, понять, в чьих интересах они действуют, крайне сложно. Иногда исполнители просто получают деньги, не зная, кто стоит за «заказом» и связан ли «заказчик» с деятельностью спецслужб.

«Критическая инфраструктура может быть физически уязвима. Даже на первый взгляд незначительные действия могут вызывать серьёзные последствия».
«Критическая инфраструктура может быть физически уязвима. Даже на первый взгляд незначительные действия могут вызывать серьёзные последствия». Keystone / Valentin Flauraud

«Мы можем лишь делать косвенные выводы», — пояснил Михаэль Лойпольд. В качестве примера он привёл теракт, произошедший в Берлине, когда в результате диверсии на объектах электроснабжения десятки тысяч домохозяйств остались без света. В отдельных районах города блэкаут длился несколько дней. Ответственность за теракт взяла на себя леворадикальная группировка.

По словам Михаэля Лойпольда, Швейцария также должна учитывать угрозы подобного рода, наряду с рисками кибератак. «Критическая инфраструктура может быть физически уязвима, — подчеркнул он. — Даже на первый взгляд незначительные действия могут вызывать серьёзные последствия». Он напомнил о случаях саботажа в отношении волоконно-оптических кабелей в пограничном городе Райнфельден (кантон Аргау).

В 2023 году неизвестные неоднократно перерезали эти кабели, что приводило в регионе к длительным сбоям в работе интернета и телефонной связи. В то же время, по словам Михаэля Лойпольда, за последние годы масштабы инвестиций в безопасность критических объектов существенно вырос. Полиция регулярно проводит проверки на таких объектах совместно с операторами атомных станций и компанией Swissgrid.

автобан
Переброска подразделения швейцарских Вооруженных сил по автобану А1, кантон Аргау, во время учений Pilum 22 в понедельник, 28 ноября 2022 года. © Keystone / Ennio Leanza

Эти мероприятия позволяют выявлять слабые места и повышать степень эффективности систем безопасности. К превентивным мерам относятся также координация усилий в области безопаности с армией и проведение совместных учений. Такие учения с участием операторов энергетических объектов уже стали регулярными. Осознание масштабов и реальности таких угроз заметно возросло с начала российского вторжения в Украину почти четыре года назад.

При этом полиция подчёркивает: обеспечить круглосуточную охрану всех объектов невозможно. Существенная часть ответственности за их безопасность лежит, поэтому, на самих операторах. Однако в случае инцидентов, например, при появлении вблизи охраняемых объектов беспилотников, правоохранительные органы могут оперативно взаимодействовать с операторами объектов, с тем чтобы выяснить, идет ли речь о целенаправленной разведке или просто о нарушении правил эксплуатации дронов.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

