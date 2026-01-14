Полиция Аргау предупреждает об угрозах критической инфраструктуре

АЭС Ляйбштадт производит около 29 млн. киловатт энергии в день, покрывая шестую часть потребностей Швейцарии в электричестве. KKL

Полиция Аргау предупреждает: объекты критически важной инфраструктуры в регионе уже становились объектами разведывательной деятельности.

Телепередача Regionaljournal Aargau Solothurn от 13 января 2026 года / портал Swissinfo

Полиция кантона Аргау предупреждает: объекты критически важной инфраструктуры в регионе уже становились объектами разведывательной активности. В ответ на это власти совместно с операторами таких объектов усилили меры безопасности. Аргау с точки зрения инфраструктуры один из ключевых швейцарских кантонов.

Здесь расположены несколько атомных электростанций, штаб-квартира национального оператора электросетей Swissgrid, крупнейшее в стране топливное хранилище. Через кантон проходят стратегически важные автомагистрали и железнодорожные маршруты. Всё это — элементы критически важной инфраструктуры.

Швейцарская электросеть длиной в 6.700 км, управляемая Swissgrid (линии 380 кВ выделены красным цветом, линии 220 кВ – зеленым), представляет собой «основу» системы электроснабжения. swissinfo.ch

Защита этих объектов стала приоритетом для полиции Аргау. Об этом было заявлено на ежегодной пресс-конференции, о которой сообщила телепередача Regionaljournal Aargau Solothurn телеканала SRFВнешняя ссылка. По словам главы кантональной полиции Михаэля Лойпольда (Michael Leupold), в регионе уже были зафиксирован ряд случаев «разведывательной деятельности». «Речь идёт об активности, которая указывает на интерес со стороны иностранных спецслужб к нашей инфраструктуре», — отметил он.

По его словам, такие разведывательные действия могут включать наблюдение за прилегающей территорией, анализ путей доступа к объектам, изучение схем охраны. Даже если удаётся установить личность подозрительных лиц, понять, в чьих интересах они действуют, крайне сложно. Иногда исполнители просто получают деньги, не зная, кто стоит за «заказом» и связан ли «заказчик» с деятельностью спецслужб.

«Критическая инфраструктура может быть физически уязвима. Даже на первый взгляд незначительные действия могут вызывать серьёзные последствия». Keystone / Valentin Flauraud

«Мы можем лишь делать косвенные выводы», — пояснил Михаэль Лойпольд. В качестве примера он привёл теракт, произошедший в Берлине, когда в результате диверсии на объектах электроснабжения десятки тысяч домохозяйств остались без света. В отдельных районах города блэкаут длился несколько дней. Ответственность за теракт взяла на себя леворадикальная группировка.

По словам Михаэля Лойпольда, Швейцария также должна учитывать угрозы подобного рода, наряду с рисками кибератак. «Критическая инфраструктура может быть физически уязвима, — подчеркнул он. — Даже на первый взгляд незначительные действия могут вызывать серьёзные последствия». Он напомнил о случаях саботажа в отношении волоконно-оптических кабелей в пограничном городе Райнфельден (кантон Аргау).

В 2023 году неизвестные неоднократно перерезали эти кабели, что приводило в регионе к длительным сбоям в работе интернета и телефонной связи. В то же время, по словам Михаэля Лойпольда, за последние годы масштабы инвестиций в безопасность критических объектов существенно вырос. Полиция регулярно проводит проверки на таких объектах совместно с операторами атомных станций и компанией Swissgrid.

Переброска подразделения швейцарских Вооруженных сил по автобану А1, кантон Аргау, во время учений Pilum 22 в понедельник, 28 ноября 2022 года. © Keystone / Ennio Leanza

Эти мероприятия позволяют выявлять слабые места и повышать степень эффективности систем безопасности. К превентивным мерам относятся также координация усилий в области безопаности с армией и проведение совместных учений. Такие учения с участием операторов энергетических объектов уже стали регулярными. Осознание масштабов и реальности таких угроз заметно возросло с начала российского вторжения в Украину почти четыре года назад.

При этом полиция подчёркивает: обеспечить круглосуточную охрану всех объектов невозможно. Существенная часть ответственности за их безопасность лежит, поэтому, на самих операторах. Однако в случае инцидентов, например, при появлении вблизи охраняемых объектов беспилотников, правоохранительные органы могут оперативно взаимодействовать с операторами объектов, с тем чтобы выяснить, идет ли речь о целенаправленной разведке или просто о нарушении правил эксплуатации дронов.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

