Прокуратура Швейцарии предотвратила предполагаемый теракт

Федеральный прокурор Штефан Блеттлер (Stefan Blättler). Keystone-SDA

Федеральная прокуратура Швейцарии заявила, что весной 2025 года ей удалось предотвратить предполагаемое террористическое нападение.

Об этом сообщил Федеральный прокурор Штефан Блеттлер (Stefan Blättler) в интервью печатному изданию SonntagsBlick. По словам Ш. Блеттлера, подозреваемый — 18-летний гражданин Швейцарии из немецкоязычной части страны, подвергшийся исламистской радикализации — в настоящее время находится под следствием в предварительном заключении. Как было установлено в ходе расследования, его целью была подготовка конкретной террористической атаки с использованием холодного оружия.

Нож, приобретённый им незадолго до задержания в интернете, был изъят при обыске. Следствие продолжается, и в отношении подозреваемого действует презумпция невиновности. Вопрос о возможной причастности к подготовке теракта других лиц остаётся открытым и остаётся предметом расследования. На сегодняшний день в Швейцарии ведётся более 140 уголовных производств, связанных с подозрениями в терроризме. В начале 2025 года их число составляло около 120.

По словам Штефана Блеттлера, эти дела охватывают широкий спектр возможных преступлений — от пропаганды и попыток выезда за границу для участия в «джихаде» до подготовки конкретных нападений. В целях более эффективного противодействия терроризму Национальный совет (Nationalrat — большая палата парламента) в июне 2025 года одобрил создание специализированного федерального органа по уголовному преследованию таких преступлений. Штефан Блеттлер отметил, что подозреваемыми нередко оказываются очень молодые люди.

«Мы сталкиваемся с социально значимой проблемой», — подчеркнул он, добавив, что профилактика и воспитание молодежи не входят в сферу компетенции Федеральной прокуратуры. При этом он уточнил, что не существует какой-то единой «мафии» — группы, склонные к насилию, часто спонтанно формируются вокруг общих интересов. Федеральный прокурор также предупредил, что если не принять меры, то через 10–15 лет Швейцария может столкнуться с ситуацией, аналогичной той, что наблюдается сегодня в Швеции.

Там за последние полтора десятилетия резко обострилась проблема преступных группировок, а уровень преступности, связанный с торговлей оружием, наркотиками и людьми, значительно вырос. В завершение Штефан Блеттлер вновь призвал обеспечить прокуратуру достаточными ресурсами: «Не ожидайте от нас проведения эффективных расследований в ситуации, когда у нас нет „боеприпасов“, то есть ресурсов». По его словам, важно сделать так, чтобы преступники понимали: наказание последует неизбежно.

