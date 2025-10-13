Пропалестинская демонстрация в Берне: пострадали 18 полицейских
В субботу, 11 октября 2025 года, в Берне во время несанкционированной пропалестинской акции пострадали 18 сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили представители бернской полиции.
Демонстрация, не получившая официального согласования, быстро переросла в серьёзные беспорядки. Четверо полицейских были доставлены в больницу для медицинского осмотра. По словам представителей ведомства, только защитное снаряжение уберегло их от более тяжёлых травм.
В Берне пропалестинская демонстрация переросла в беспорядки
Участники акции неоднократно пытались прорвать полицейские кордоны. В правоохранителей бросали строительные инструменты, мебель, камни, огнетушители, пиротехнику, а также использовали лазерные указки. В ответ полиция применила водомёты, слезоточивый газ и резиновые пули.
Для установления личности и последующего удаления с улиц в полицейские участки были доставлены 536 человек. Один из задержанных уже находился в розыске по выданному ордеру на арест. В отношении некоторых из задержанных, по данным полиции, могут быть возбуждены уголовные дела.
Кто виноват?
Как сообщил телеканал SRFВнешняя ссылка, министр общественной безопасности города Берн Алек фон Граффенрид (Alec von Graffenried) резко осудил насилие, заявив, что подобные действия не заслуживают никакого оправдания и должны быть осуждены со всей решимостью. Он выразил недоумение по поводу того, что многие «обычные люди» последовали за агрессивно настроенным «Чёрным блоком», добавив, что сам он «никогда бы не пошёл вслед за этой шайкой».
Фон Граффенрид подчеркнул, что городские власти предпочли бы иметь дело с санкционированной демонстрацией, поскольку мероприятия подобного масштаба требуют чёткой организации. По его словам, теперь всё произошло именно так, как того и опасались власти: никто не обсуждает лозунги демонстрации — все говорят только о насилии. По данным городских властей, расследование событий ведётся в ускоренном порядке. Остаётся открытым вопрос, удастся ли установить, кто именно несёт ответственность за конкретные правонарушения.
Разведка недостаточно противодействует левому экстремизму
Фон Граффенрид отметил, что, по крайней мере, факты нарушения запрета на сокрытие лица в общественных местах доказать будет несложно. Отвечая на вопрос о возможности возложения всех расходов на задержанных, он пояснил, что в принципе это возможно, однако существуют юридические ограничения. Материальный ущерб оказался значительным: повреждены 57 зданий и девять полицейских автомобилей, некоторые из которых серьёзно. По данным полиции, общий ущерб оценивается в несколько миллионов франков.
