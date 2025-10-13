Пропалестинская демонстрация в Берне: пострадали 18 полицейских

В Берне в субботу 11 октября пострадали 18 сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили представители бернской полиции. Keystone-SDA

В субботу, 11 октября 2025 года, в Берне во время несанкционированной пропалестинской акции пострадали 18 сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили представители бернской полиции.

3 минут

Демонстрация, не получившая официального согласования, быстро переросла в серьёзные беспорядки. Четверо полицейских были доставлены в больницу для медицинского осмотра. По словам представителей ведомства, только защитное снаряжение уберегло их от более тяжёлых травм.

Показать больше

Показать больше В Берне пропалестинская демонстрация переросла в беспорядки Этот контент был опубликован на В центре Берна в субботу 11 октября произошли столкновения между полицией и участниками несанкционированной акции в поддержку Палестины. Читать далее В Берне пропалестинская демонстрация переросла в беспорядки

Участники акции неоднократно пытались прорвать полицейские кордоны. В правоохранителей бросали строительные инструменты, мебель, камни, огнетушители, пиротехнику, а также использовали лазерные указки. В ответ полиция применила водомёты, слезоточивый газ и резиновые пули.

предыдущий следующий В субботу, 11 октября, в Берне во время несанкционированной пропалестинской акции пострадали 18 сотрудников правоохранительных органов. Keystone / Peter Klaunzer Демонстрация, не получившая официального согласования, быстро переросла в серьёзные беспорядки. Keystone / Peter Klaunzer Участники акции неоднократно пытались прорвать полицейские кордоны. Keystone / Peter Klaunzer Картина 1

Картина 2

Картина 3

Для установления личности и последующего удаления с улиц в полицейские участки были доставлены 536 человек. Один из задержанных уже находился в розыске по выданному ордеру на арест. В отношении некоторых из задержанных, по данным полиции, могут быть возбуждены уголовные дела.

Кто виноват?

Как сообщил телеканал SRFВнешняя ссылка, министр общественной безопасности города Берн Алек фон Граффенрид (Alec von Graffenried) резко осудил насилие, заявив, что подобные действия не заслуживают никакого оправдания и должны быть осуждены со всей решимостью. Он выразил недоумение по поводу того, что многие «обычные люди» последовали за агрессивно настроенным «Чёрным блоком», добавив, что сам он «никогда бы не пошёл вслед за этой шайкой».

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Наша рассылка по теме Политика Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке. Читать далее Наша рассылка по теме Политика

Фон Граффенрид подчеркнул, что городские власти предпочли бы иметь дело с санкционированной демонстрацией, поскольку мероприятия подобного масштаба требуют чёткой организации. По его словам, теперь всё произошло именно так, как того и опасались власти: никто не обсуждает лозунги демонстрации — все говорят только о насилии. По данным городских властей, расследование событий ведётся в ускоренном порядке. Остаётся открытым вопрос, удастся ли установить, кто именно несёт ответственность за конкретные правонарушения.

Показать больше

Показать больше Права человека Разведка недостаточно противодействует левому экстремизму Этот контент был опубликован на По итогам двух проверок парламентский надзорный орган негативно оценил работу Федеральной службы разведки Швейцарии. Читать далее Разведка недостаточно противодействует левому экстремизму

Фон Граффенрид отметил, что, по крайней мере, факты нарушения запрета на сокрытие лица в общественных местах доказать будет несложно. Отвечая на вопрос о возможности возложения всех расходов на задержанных, он пояснил, что в принципе это возможно, однако существуют юридические ограничения. Материальный ущерб оказался значительным: повреждены 57 зданий и девять полицейских автомобилей, некоторые из которых серьёзно. По данным полиции, общий ущерб оценивается в несколько миллионов франков.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Полвека назад в Швейцарии возникли полицейские спецподразделения Этот контент был опубликован на Задуматься о необходимости создания полицейских спецподразделений быстрого реагирования Швейцарию заставил теракт в Мюнхене. Читать далее Полвека назад в Швейцарии возникли полицейские спецподразделения

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch