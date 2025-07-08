The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

Пугала огородные проведут свой фестиваль в Швейцарии

Швейцарский фестиваль Fête de l'Epouvantail или Праздник огородных пугал в этом году отмечает своё 30-летие.
Швейцарский фестиваль Fête de l'Epouvantail или Праздник огородных пугал в этом году отмечает своё 30-летие. Keystone-SDA

Фестиваль Fête de l'EpouvantailВнешняя ссылка (праздник огородных пугал) в этом году отмечает своё 30-летие. С 10 по 20 июля 2025 года мероприятие в седьмой раз пройдёт в деревне Денез (Denezy) в кантоне Во. По случаю юбилея организаторы вновь проведут конкурс живых огородных чучел, который впервые состоялся в 1995 году.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
Показать больше

На официальном сайте фестиваля всем желающим предлагается попробовать себя в роли самого страшного, смешного или оригинального огородного пугала. «Подиумом для уникального парада станет крестьянское поле», — отмечают организаторы. Участники, занявшие три ступеньки пьедестала почета, получат денежные премии в размере 500, 300 и 200 швейцарских франков.

В программе фестиваля также предусмотрен традиционный конкурс классических чучел. Вдоль маршрута, проходящего через деревню, будет выставлено около сотни таких пугал. Итоги конкурса будут подведены 20 июля. Победители определяются в трёх номинациях: приз зрительских симпатий, премия от местных стилевых традиций создания таких чучел и награда жюри. За первое место предусмотрена премия в размере 2 000 франков, за второе — 1 000 франков, за третье — 500 франков.

Читайте также:

Показать больше
Деревню Сен-Круа (St. Croix) часто называют «Силиконовой долиной автоматонов», подвижных механических инсталляций, в том числе человекоподобных.

Показать больше

Швейцарская деревня Сен-Круа: где искусство автоматонов живее всех живых

Этот контент был опубликован на Хотите познакомиться с уникальным культурным наследием ремесленников, накопивших огромный опыт в области создания «живых» механических конструкций?

Читать далее Швейцарская деревня Сен-Круа: где искусство автоматонов живее всех живых

К участию в обоих конкурсах приглашаются все желающие, включая жителей других регионов страны. Регистрация на классический конкурс уже завершена, но остаётся возможность присоединиться к конкурсу живых чучел, который состоится 29 июля. Среди других мероприятий фестиваля — детский день 16 июля, который начнётся в 16:00.

Детей ждёт бесплатное угощение, а в 17:30 выступит популярный швейцарский певец Гаэтан (Gaëtan), хорошо известный своими песнями для семейной аудитории. Кроме того, 13 июля пройдёт музыкальный бранч, для участия в котором требуется предварительная регистрация. Почти каждый вечер на фестивале будут организованы бесплатные концерты. Винный погреб для посетителей открыт ежедневно с 17:00.

Показать больше
Что пишут швейцарские СМИ о постсоветском пространстве? Читайте свежий обзор!

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Как вы относитесь к общественной собственности на средства производства?

Современные научные теории, а главное – практика, говорят, о том, что общественная собственность вовсе не обязательно предполагают тоталитаризм и нищету.

Присоединяйтесь к дискуссии
4 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
52 Отметки «мне нравится»
59 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?

Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
155 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Примерно 46% взрослых жителей страны заявили, что в целом доверяют новостям — это на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее.

Показать больше

Доверие к новостям в Швейцарии снова увеличивается

Этот контент был опубликован на Примерно 46% взрослых жителей страны заявили, что в целом доверяют новостям — это на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее.

Читать далее Доверие к новостям в Швейцарии снова увеличивается
В пятницу днём маленькая собака породы чихуахуа помогла спасателям обнаружить своего хозяина, который провалился в ледниковую трещину.

Показать больше

Чихуахуа помог спасти своего хозяина в горах Швейцарии

Этот контент был опубликован на В пятницу днём маленькая собака породы чихуахуа помогла спасателям обнаружить своего хозяина, который провалился в ледниковую трещину.

Читать далее Чихуахуа помог спасти своего хозяина в горах Швейцарии
Председатель Национального совета Швейцарии (большая палата парламента) Майя Риникер (Maja Riniker) прибыла в Украину с официальным многодневным визитом.

Показать больше

Спикер парламента Швейцарии находится с визитом в Украине

Этот контент был опубликован на Председатель Национального совета Швейцарии (большая палата парламента) Майя Риникер (Maja Riniker) прибыла в Украину с официальным многодневным визитом.

Читать далее Спикер парламента Швейцарии находится с визитом в Украине
ведомство потребительского рынка и тарифно-ценовой политики

Показать больше

Малый бизнес будет меньше платить за приём платежей по картам

Этот контент был опубликован на Малые предприятия, в том числе сферы розничной торговли, будут меньше платить за приём безналичных платежей.

Читать далее Малый бизнес будет меньше платить за приём платежей по картам
Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер заявил, что намерен обеспечить защиту военных аэродромов страны от шпионских операций.

Показать больше

Швейцария усилит защиту военных аэродромов от шпионажа

Этот контент был опубликован на Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер заявил, что намерен обеспечить защиту военных аэродромов страны от шпионских операций.

Читать далее Швейцария усилит защиту военных аэродромов от шпионажа
длительное воздействие транспортного фона связано с широким спектром негативных последствий для здоровья

Показать больше

Транспортный шум мешает каждому пятому жителю Европы

Этот контент был опубликован на Транспортный шум остаётся одной из главных проблем, связанных с развитием транспортной инфраструктуры Европы.

Читать далее Транспортный шум мешает каждому пятому жителю Европы
Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям признала арест дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова нарушающим международные нормы.

Показать больше

ООН признала задержание Гульнары Каримовой незаконным

Этот контент был опубликован на Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям признала арест дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова нарушающим международные нормы.

Читать далее ООН признала задержание Гульнары Каримовой незаконным
В Швейцарии женщины рожают всё меньше детей, и это прямо влияет на размер семей.

Показать больше

Швейцарские семьи уменьшаются в размерах

Этот контент был опубликован на Согласно уточненным финальным данным Федерального статистического ведомства страны (BFS) за 2024 год, тенденция к сокращению рождаемости, наблюдаемая в Швейцарии уже много лет, сохраняется в прежнем масштабе.

Читать далее Швейцарские семьи уменьшаются в размерах

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Местная культура выращивания и переработки вишен существует здесь вот уже более 600 лет, породив самые разные кулинарные изыски и народные обычаи.

Показать больше

«Вишнёвый сад» в кантоне Цуг: как вишня стала не просто лакомством

Этот контент был опубликован на Так называемый Chriesisturm в кантоне Цуг — пример одной из старейших и недавно успешно возрождённых народных праздничных традиций в Швейцарии.

Читать далее «Вишнёвый сад» в кантоне Цуг: как вишня стала не просто лакомством
Следующей швейцарской традицией, попавшей в список культурного наследия ЮНЕСКО, может стать пение в стиле йодль. А какие другие швейцарские традиции уже были удостоены чести стать участниками этого списка?

Показать больше

Десять швейцарских традиций в списках культурного наследия ЮНЕСКО

Этот контент был опубликован на В нашем материале: топ-10 швейцарских традиций, уже находящихся в списках культурного наследия ЮНЕСКО.

Читать далее Десять швейцарских традиций в списках культурного наследия ЮНЕСКО
Cows

Показать больше

Швейцарские альпийские традиции стали наследием ЮНЕСКО

Этот контент был опубликован на Альпийские сезонные традиции в Швейцарии внесли в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Читать далее Швейцарские альпийские традиции стали наследием ЮНЕСКО
Vevey mit der riesigen Arena der Fête des Vignerons

Показать больше

Как швейцарским виноделам удаётся организовывать Fête des Vignerons?

Этот контент был опубликован на Организация «Праздника виноделов» — традиционного фестиваля виноградарей в швейцарском городе Веве — задача не из легких. Почти невозможная!

Читать далее Как швейцарским виноделам удаётся организовывать Fête des Vignerons?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR