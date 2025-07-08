Пугала огородные проведут свой фестиваль в Швейцарии
Фестиваль Fête de l'EpouvantailВнешняя ссылка (праздник огородных пугал) в этом году отмечает своё 30-летие. С 10 по 20 июля 2025 года мероприятие в седьмой раз пройдёт в деревне Денез (Denezy) в кантоне Во. По случаю юбилея организаторы вновь проведут конкурс живых огородных чучел, который впервые состоялся в 1995 году.
На официальном сайте фестиваля всем желающим предлагается попробовать себя в роли самого страшного, смешного или оригинального огородного пугала. «Подиумом для уникального парада станет крестьянское поле», — отмечают организаторы. Участники, занявшие три ступеньки пьедестала почета, получат денежные премии в размере 500, 300 и 200 швейцарских франков.
В программе фестиваля также предусмотрен традиционный конкурс классических чучел. Вдоль маршрута, проходящего через деревню, будет выставлено около сотни таких пугал. Итоги конкурса будут подведены 20 июля. Победители определяются в трёх номинациях: приз зрительских симпатий, премия от местных стилевых традиций создания таких чучел и награда жюри. За первое место предусмотрена премия в размере 2 000 франков, за второе — 1 000 франков, за третье — 500 франков.
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К участию в обоих конкурсах приглашаются все желающие, включая жителей других регионов страны. Регистрация на классический конкурс уже завершена, но остаётся возможность присоединиться к конкурсу живых чучел, который состоится 29 июля. Среди других мероприятий фестиваля — детский день 16 июля, который начнётся в 16:00.
Детей ждёт бесплатное угощение, а в 17:30 выступит популярный швейцарский певец Гаэтан (Gaëtan), хорошо известный своими песнями для семейной аудитории. Кроме того, 13 июля пройдёт музыкальный бранч, для участия в котором требуется предварительная регистрация. Почти каждый вечер на фестивале будут организованы бесплатные концерты. Винный погреб для посетителей открыт ежедневно с 17:00.
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