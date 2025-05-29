Река Лонца может стать угрозой для деревень долины Лётченталь

Населённые пункты, расположенные по течению реки Лонца в районе деревни Блаттен (кантон Вале, Швейцария), пока не пострадали. Keystone-SDA

Вода и обломочный материал, скопившиеся в результате мощного селевого потока, уничтожившего деревню Блаттен, пока не прорвали местную дамбу. Благодаря этому в ночь на четверг 29 мая удалось избежать размыва берегов и других повреждений вдоль русла реки в окрестных деревнях.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Further villages in Swiss landslide area avoid damage for now Читать далее Further villages in Swiss landslide area avoid damage for now

Deutsch de Gemeinden flussabwärts von Blatten VS bisher verschont Оригинал Читать далее Gemeinden flussabwärts von Blatten VS bisher verschont

Как сообщил региональный штаб по чрезвычайным ситуациям, к поискам 64-летнего местного жителя, пропавшего в зоне схода лавины, привлекаются поисковые собаки. Между тем озеро, образовавшееся в Блаттене из-за перекрытия русла реки Лонца, продолжает наполняться. Об этом утром в четверг 29 мая в ответ на запрос агентства Keystone-SDA сообщил представитель штаба.

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

В целях предосторожности ещё в среду были эвакуированы несколько зданий в деревнях Вилер (Wiler) и Киппель (Kippel). По словам представителя штаба, существует риск, что большие объёмы воды, если они прорвут дамбу, могут размыть значительные участки местности вдоль реки.

Стихийное бедствие произошло днём в среду, 28 мая: селевой поток из грязи, скальных обломков и льда практически полностью засыпал деревню Блаттен в долине Лётченталь, кантон Вале, Швейцария. Подземные толчки, вызванные обрушением ледника, ощущались по всей Швейцарии. По данным специалистов Высшей технической школы Цюриха (ETHZ), это было одно из крупнейших массовых смещений грунта, когда-либо зафиксированных в стране.

В предшествующие дни Швейцарская сейсмологическая служба (Schweizerischer Erdbebendienst / SED) при ETHZ зарегистрировала несколько небольших камнепадов на склоне горы Кляйне Нестхорн. Об этом было сообщено на её официальной онлайн-странице. Первый сейсмический толчок был зафиксирован рано утром 19 мая, то есть в тот же день, когда из соображений безопасности около 300 жителей деревни Блаттен были эвакуированы.

Показать больше

Показать больше Почему рушатся швейцарские горы? Всё не так просто Этот контент был опубликован на Оползни и селевые потоки в Швейцарии становятся всё более частыми. Они делают небезопасными даже те районы, где люди жили веками. Читать далее Почему рушатся швейцарские горы? Всё не так просто

Когда в среду, 28 мая, в 15:24 начался основной оползень, сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,1. Сигналы были зарегистрированы станциями SED по всей территории Швейцарии. По силе сейсмических колебаний оползень у Блаттена сопоставим с тем, что произошёл в 2017 году в районе деревни Бондо (кантон Граубюнден). На четверг 29 мая власти запланировали пресс-конференцию, с тем чтобы проинформировать общественность о текущей ситуации в зоне бедствия.

Показать больше

Показать больше Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch