Река Лонца может стать угрозой для деревень долины Лётченталь
Вода и обломочный материал, скопившиеся в результате мощного селевого потока, уничтожившего деревню Блаттен, пока не прорвали местную дамбу. Благодаря этому в ночь на четверг 29 мая удалось избежать размыва берегов и других повреждений вдоль русла реки в окрестных деревнях.
Как сообщил региональный штаб по чрезвычайным ситуациям, к поискам 64-летнего местного жителя, пропавшего в зоне схода лавины, привлекаются поисковые собаки. Между тем озеро, образовавшееся в Блаттене из-за перекрытия русла реки Лонца, продолжает наполняться. Об этом утром в четверг 29 мая в ответ на запрос агентства Keystone-SDA сообщил представитель штаба.
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В целях предосторожности ещё в среду были эвакуированы несколько зданий в деревнях Вилер (Wiler) и Киппель (Kippel). По словам представителя штаба, существует риск, что большие объёмы воды, если они прорвут дамбу, могут размыть значительные участки местности вдоль реки.
Стихийное бедствие произошло днём в среду, 28 мая: селевой поток из грязи, скальных обломков и льда практически полностью засыпал деревню Блаттен в долине Лётченталь, кантон Вале, Швейцария. Подземные толчки, вызванные обрушением ледника, ощущались по всей Швейцарии. По данным специалистов Высшей технической школы Цюриха (ETHZ), это было одно из крупнейших массовых смещений грунта, когда-либо зафиксированных в стране.
В предшествующие дни Швейцарская сейсмологическая служба (Schweizerischer Erdbebendienst / SED) при ETHZ зарегистрировала несколько небольших камнепадов на склоне горы Кляйне Нестхорн. Об этом было сообщено на её официальной онлайн-странице. Первый сейсмический толчок был зафиксирован рано утром 19 мая, то есть в тот же день, когда из соображений безопасности около 300 жителей деревни Блаттен были эвакуированы.
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Когда в среду, 28 мая, в 15:24 начался основной оползень, сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,1. Сигналы были зарегистрированы станциями SED по всей территории Швейцарии. По силе сейсмических колебаний оползень у Блаттена сопоставим с тем, что произошёл в 2017 году в районе деревни Бондо (кантон Граубюнден). На четверг 29 мая власти запланировали пресс-конференцию, с тем чтобы проинформировать общественность о текущей ситуации в зоне бедствия.
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