Реставрация Шильонского замка будет продолжена
Парламент кантона Во одобрил выделение кредита на реставрацию Шильонского замка, самого знаменитого исторического памятника Швейцарии.
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Кантональный парламент кантона Во одобрил выделение инвестиционного кредита в размере 9,5 миллиона франков (около 11,5 миллиона долларов) на реставрацию Шильонского замка — самого знаменитого исторического памятника Швейцарии. Средства направят на восстановление фасадов, выходящих на Женевское озеро.
Эти работы входят в третий этап масштабной «столетней» реконструкции, начавшейся ещё в 1997 году. Первый этап длился с 1997 по 2001 год, второй — с 2002 по 2015-й. Заключительная фаза продлится до 2030 года. При этом замок останется открытым для публики. Проект не вызвал возражений у депутатов. Замок, находящийся в собственности кантона Во с 1803 года, в прошлом году привлёк около 400 тысяч посетителей.
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По словам депутата Себастьяна Кесслера (Sébastien Kessler), необходимость ремонта продиктована не только эстетическими соображениями: «Техническое обслуживание должно быть постоянным, работы — непрерывными: это цена за сохранение этого сокровища». Он подчеркнул, что без укрепления уязвимых участков, обращённых к озеру, существует «реальная угроза обрушения». Для окончательного утверждения инвестиционного кредита потребуется второе чтение в парламенте кантона.
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