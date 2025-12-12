Рождаемость в Швейцарии достигла исторического минимума

Среднее число детей на одну женщину в Швейцарии снизилось до 1,29 — это самый низкий показатель с начала ведения статистики. Keystone-SDA

Среднее число детей на одну женщину в Швейцарии снизилось до 1,29 — это самый низкий показатель с начала ведения статистики. Особенно ярко нежелание заводить детей выражено среди швейцарцев младше 30 лет.

Согласно данным Федерального статистического ведомства Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BFS), не только снижается фактическая рождаемость, но и ослабевает само желание иметь детей. Особенно заметно, по данным BFS, сократилось число рождений третьих детей: в 2024 году этот показатель снизился на 13,6 %.

Количество первых рождений за период с 2019 по 2024 год уменьшилось на 8,5 %, вторых — на 9 %, четвёртых и последующих — на 5,8 %. На протяжении последних 10 лет уровень рождаемости среди женщин в возрасте 35–39 лет стабильно превышает аналогичный показатель в возрастной группе 25–29 лет.

При этом, по наблюдениям BFS, за последние годы особенно заметно ослабло желание заводить детей у людей в возрасте от 20 до 29 лет: в 2023 году 17 % опрошенных заявили, что не планируют становиться родителями, тогда как в 2013 году этот показатель составлял 6 %, а в 2018 году — чуть менее 8 %. Среди 30–39-летних доля тех, кто не хочет иметь детей, выросла с 9 % до 16 %.

Намерение иметь только двух детей остаётся наиболее распространённой моделью семейного планирования. Согласно данным BFS, желаемое число детей практически одинаково во всех социальных и демографических группах. Гендерных различий почти не наблюдается — так же, как и существенных расхождений в зависимости от уровня образования, языкового региона или места проживания (город или село). Единственная устойчивая закономерность — чаще отказываются от идеи иметь детей те, кто не состоит в стабильных отношениях.

В 2023 году 41 % людей в возрасте от 20 до 39 лет считали, что рождение ребёнка положительно скажется на качестве их жизни, тогда как 21 % ожидали негативного влияния. Почти половина респондентов предполагали, что появление ребёнка может отрицательно отразиться на их карьере. Опасения, связанные с профессиональными перспективами, сохраняются на стабильном уровне, однако ожидания того, что дети принесут личное удовлетворение и жизненную радость, становятся всё менее распространёнными.

Ключевым фактором, влияющим на решение о рождении детей, для более чем половины молодых взрослых остаётся качество отношений с партнёром/партнёршей. Важную роль, как подчёркивает BFS, играет и финансовое положение семьи. Всё большее значение в последние годы приобретают также вопросы распределения домашних обязанностей и ухода за детьми между родителями.

