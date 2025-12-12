The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

Рождаемость в Швейцарии достигла исторического минимума

Среднее число детей на одну женщину в Швейцарии снизилось до 1,29 — это самый низкий показатель с начала ведения статистики.
Среднее число детей на одну женщину в Швейцарии снизилось до 1,29 — это самый низкий показатель с начала ведения статистики. Keystone-SDA

Среднее число детей на одну женщину в Швейцарии снизилось до 1,29 — это самый низкий показатель с начала ведения статистики. Особенно ярко нежелание заводить детей выражено среди швейцарцев младше 30 лет.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Согласно данным Федерального статистического ведомства Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BFS), не только снижается фактическая рождаемость, но и ослабевает само желание иметь детей. Особенно заметно, по данным BFS, сократилось число рождений третьих детей: в 2024 году этот показатель снизился на 13,6 %.

Количество первых рождений за период с 2019 по 2024 год уменьшилось на 8,5 %, вторых — на 9 %, четвёртых и последующих — на 5,8 %. На протяжении последних 10 лет уровень рождаемости среди женщин в возрасте 35–39 лет стабильно превышает аналогичный показатель в возрастной группе 25–29 лет.

При этом, по наблюдениям BFS, за последние годы особенно заметно ослабло желание заводить детей у людей в возрасте от 20 до 29 лет: в 2023 году 17 % опрошенных заявили, что не планируют становиться родителями, тогда как в 2013 году этот показатель составлял 6 %, а в 2018 году — чуть менее 8 %. Среди 30–39-летних доля тех, кто не хочет иметь детей, выросла с 9 % до 16 %.

Читайте также:

Показать больше
В Швейцарии женщины рожают всё меньше детей, и это прямо влияет на размер семей.

Показать больше

Демография

Швейцарские семьи уменьшаются в размерах

Этот контент был опубликован на Согласно уточненным финальным данным Федерального статистического ведомства страны (BFS) за 2024 год, тенденция к сокращению рождаемости, наблюдаемая в Швейцарии уже много лет, сохраняется в прежнем масштабе.

Читать далее Швейцарские семьи уменьшаются в размерах

Намерение иметь только двух детей остаётся наиболее распространённой моделью семейного планирования. Согласно данным BFS, желаемое число детей практически одинаково во всех социальных и демографических группах. Гендерных различий почти не наблюдается — так же, как и существенных расхождений в зависимости от уровня образования, языкового региона или места проживания (город или село). Единственная устойчивая закономерность — чаще отказываются от идеи иметь детей те, кто не состоит в стабильных отношениях.

В 2023 году 41 % людей в возрасте от 20 до 39 лет считали, что рождение ребёнка положительно скажется на качестве их жизни, тогда как 21 % ожидали негативного влияния. Почти половина респондентов предполагали, что появление ребёнка может отрицательно отразиться на их карьере. Опасения, связанные с профессиональными перспективами, сохраняются на стабильном уровне, однако ожидания того, что дети принесут личное удовлетворение и жизненную радость, становятся всё менее распространёнными.

Ключевым фактором, влияющим на решение о рождении детей, для более чем половины молодых взрослых остаётся качество отношений с партнёром/партнёршей. Важную роль, как подчёркивает BFS, играет и финансовое положение семьи. Всё большее значение в последние годы приобретают также вопросы распределения домашних обязанностей и ухода за детьми между родителями.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

А также по теме:

Показать больше
Продолжат ли расти цены на недвижимость, или рынок в пригородах, таких как винодельческий регион кантона Цюрих, со временем скорректируется?

Показать больше

Демография

Приведёт ли демографический сдвиг к коррекции на рынке недвижимости?

Этот контент был опубликован на Швейцарский эксперт: скоро поколение бэби-бумеров начнёт массово продавать свои дома, и рынок недвижимости кардинально изменится.

Читать далее Приведёт ли демографический сдвиг к коррекции на рынке недвижимости?

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR