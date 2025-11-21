Рост доходов в Швейцарии сдерживается затратами на медстраховку
По оценкам Федерального статистического ведомства Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BFS), опубликованным в пятницу 21 ноября 2025 года, располагаемый доход в 2025 году мог бы увеличиться на 1 процент, однако из-за подорожания медстраховок ОМС реальный прирост ограничился 0,7 процента.
Располагаемый доход по определению BFS — это сумма, которой человек фактически может распоряжаться (тратить или откладывать) после получения зарплаты, пенсий и субсидий, а также после уплаты налогов, обязательных взносов в систему социального страхования и страховых премий. В 2025 году этот показатель составляет в среднем 4 658 франков в месяц на одного человека — это на 36 франков, или 0,7 процента, больше, чем годом ранее.
Средняя страховая премия по базовой медицинской страховке (до учёта субсидий) составляет 457 франков. После применения понижающих коэффициентов для людей с низкими доходами она снижается до 390 франков. Если бы стоимость медицинской страховки в 2025 году осталась на уровне предыдущего года, располагаемый доход увеличился бы на 48 франков, или на 1 процент.
Для расчёта стоимости медицинской страховки BFS использует индекс страховых премий (IPAM), который охватывает все возрастные группы, все варианты франшиз (доля расходов, возмещаемая застрахованными) и все модели полисов ОМС. Согласно этой статистике, страховые выплаты по обязательному медицинскому страхованию выросли в 2025 году на 5,7 процента. В сегменте дополнительных медицинских страховок зафиксировано сокращение на 0,6 процента.
Также по теме:
Показать больше
Швейцарцы вкладывают пенсионные накопления в недвижимость
Индекс по базовому медицинскому страхованию в 2025 году достиг 270 пунктов, а по дополнительному — 127 пунктов, тогда как в 1999 году оба показателя составляли 100 пунктов. Это значит, что за последние 25 лет базовые страховые взносы выросли почти в три раза, а стоимость дополнительных страховок увеличилась примерно на 27 процентов. Если учитывать оба сегмента вместе, совокупный индекс составляет 223 пункта — то есть в среднем расходы на медицинскую страховку выросли более чем в два раза.
Эти данные наглядно показывают, почему даже при росте доходов у многих швейцарцев остаётся меньше средств для личных нужд: значительная часть прибавки «съедается» растущими страховыми взносами ОМС. Средний располагаемый доход одного домохозяйства в Швейцарии в 2023 году составил 7 186 швейцарских франков (9 040 долларов) в месяц. По данным Федерального Статистического ведомства Швейцарии (BFS), этот показатель, если сравнивать с предыдущими годами, остался без изменений.
Подробнее:
Показать больше
Стал известен средний доход швейцарских семей
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.