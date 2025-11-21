Рост доходов в Швейцарии сдерживается затратами на медстраховку

Располагаемый доход растет, но сдерживается страховыми взносами на медицинское страхование Keystone-SDA

По оценкам Федерального статистического ведомства Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BFS), опубликованным в пятницу 21 ноября 2025 года, располагаемый доход в 2025 году мог бы увеличиться на 1 процент, однако из-за подорожания медстраховок ОМС реальный прирост ограничился 0,7 процента.

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss disposable income rises but is held back by health premiums Читать далее Swiss disposable income rises but is held back by health premiums

Italiano it Reddito disponibile aumenta, ma è frenato dai premi cassa malati Оригинал Читать далее Reddito disponibile aumenta, ma è frenato dai premi cassa malati

Располагаемый доход по определению BFS — это сумма, которой человек фактически может распоряжаться (тратить или откладывать) после получения зарплаты, пенсий и субсидий, а также после уплаты налогов, обязательных взносов в систему социального страхования и страховых премий. В 2025 году этот показатель составляет в среднем 4 658 франков в месяц на одного человека — это на 36 франков, или 0,7 процента, больше, чем годом ранее.

Средняя страховая премия по базовой медицинской страховке (до учёта субсидий) составляет 457 франков. После применения понижающих коэффициентов для людей с низкими доходами она снижается до 390 франков. Если бы стоимость медицинской страховки в 2025 году осталась на уровне предыдущего года, располагаемый доход увеличился бы на 48 франков, или на 1 процент.

Для расчёта стоимости медицинской страховки BFS использует индекс страховых премий (IPAM), который охватывает все возрастные группы, все варианты франшиз (доля расходов, возмещаемая застрахованными) и все модели полисов ОМС. Согласно этой статистике, страховые выплаты по обязательному медицинскому страхованию выросли в 2025 году на 5,7 процента. В сегменте дополнительных медицинских страховок зафиксировано сокращение на 0,6 процента.

Также по теме:

Показать больше

Показать больше Швейцарцы вкладывают пенсионные накопления в недвижимость Этот контент был опубликован на Швейцарцы вкладывают пенсионные накопления в недвижимость. Такая стратегия может привести к серьёзным проблемам в старости. Читать далее Швейцарцы вкладывают пенсионные накопления в недвижимость

Индекс по базовому медицинскому страхованию в 2025 году достиг 270 пунктов, а по дополнительному — 127 пунктов, тогда как в 1999 году оба показателя составляли 100 пунктов. Это значит, что за последние 25 лет базовые страховые взносы выросли почти в три раза, а стоимость дополнительных страховок увеличилась примерно на 27 процентов. Если учитывать оба сегмента вместе, совокупный индекс составляет 223 пункта — то есть в среднем расходы на медицинскую страховку выросли более чем в два раза.

Эти данные наглядно показывают, почему даже при росте доходов у многих швейцарцев остаётся меньше средств для личных нужд: значительная часть прибавки «съедается» растущими страховыми взносами ОМС. Средний располагаемый доход одного домохозяйства в Швейцарии в 2023 году составил 7 186 швейцарских франков (9 040 долларов) в месяц. По данным Федерального Статистического ведомства Швейцарии (BFS), этот показатель, если сравнивать с предыдущими годами, остался без изменений.

Подробнее:

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Стал известен средний доход швейцарских семей Этот контент был опубликован на При этом далеко не все домохозяйства располагают этой суммой: в 2023 году около 61% семей имели доход ниже общенационального среднего уровня. Читать далее Стал известен средний доход швейцарских семей

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch