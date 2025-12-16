Рынок дачного жилья в Швейцарии стабилизировался

После пандемийного всплеска рынок сезонного (дачного) жилья в Швейцарии возвращается к нормальному состоянию. Keystone-SDA

Рынок сезонного жилья в Швейцарии стабилизировался. По данным экспертов по недвижимости Цюрихского кантонального банка (Zürcher Kantonalbank, ZKB), наблюдавшийся вызванный пандемией резкий рост спроса на «вторые» (дачные) дома, уже пошёл на спад, при этом интерес к классическим объектам сезонного жилья остаётся на рынке вполне устойчивым.

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss holiday home market normalises after Covid boom Читать далее Swiss holiday home market normalises after Covid boom

Deutsch de Ferienwohnungsmarkt normalisiert sich nach Pandemie-Boom Оригинал Читать далее Ferienwohnungsmarkt normalisiert sich nach Pandemie-Boom

Согласно указанному аналитическому исследованию ZKB, среди жителей кантона Цюрих наиболее востребованным направлением для приобретения сезонного жилья остаётся горный кантон Граубюнден (Graubünden) на востоке страны. Почти две трети всех принадлежащих жителям Цюриха «вторых домов», расположенных за пределами кантона, находятся именно в этом регионе. При этом его некоторые регионы пользуются особенно высоким спросом.

Так, в регионах Ланч (Lantsch), Фалера (Falera) и Оберзаксен (Obersaxen) почти каждая двадцатая квартира финансируется Цюрихским кантональным банком в качестве сезонного жилья, приобретенного жителями кантона Цюрих. По данным ZKB, во время пандемии показатель увеличения стоимости таких объектов недвижимости порой достигал двузначных значений. Приводится конкретный пример: если пять лет назад квартира стоила около 1 миллиона франков, то сегодня за нее могут просить уже 1,4 миллиона.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Образование Индустрия частного образования пришла на рынок Швейцарии Этот контент был опубликован на Недавно в городе Вербье произошло событие, которое может перекроить всю систему частных школ в Швейцарских Альпах. Читать далее Индустрия частного образования пришла на рынок Швейцарии

В итоге между 2019 и 2024 годами цены на вторые дома выросли примерно на 40 процентов. Около 70 процентов всех объектов сезонного жилья в Граубюндене приобретают лица, которые уже владеют собственным жильём. В «элитной» общине Херлиберг (Herrliberg, кантон Цюрих), почти каждое десятое домохозяйство, имеющее собственное жильё, располагает дополнительно ещё и дачей в горах Граубюндена. В пределах города Цюрих картина иная: сезонная недвижимость преимущественно принадлежит арендаторам.

Около двух третей всех «вторых квартир», которыми владеют жители города, находятся в руках лиц, своё основное жильё снимающих. Большинство владельцев такого жилья также проживает в «дорогих» районах Хёнгг (Höngg), Обер- и Унтерштрасс (Oberstrass и Unterstrass), Хоттинген (Hottingen), а также Энге (Enge) и Зеефельд (Seefeld). Начиная с 2024 года индекс цен «вторых домов», рассчитываемый ZKB, фиксирует заметную коррекцию. Согласно оценке банка, на рынке сезонного жилья вновь установился нормальный, сбалансированный режим без перегрева.

Спрос удерживается от дальнейшего снижения главным образом благодаря покупателям из-за рубежа. Хотя около двух третей всех приобретателей по-прежнему являются гражданами Швейцарии, оставшаяся треть — иностранцы. Наиболее активными, по данным ZKB, остаются покупатели из Германии и Франции, которые существенно поддерживают динамику спроса.

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch