Скидка Halbtax останется и даже станет больше
После нашумевших сообщений о возможной отмене скидки на билеты Halbtax/Demi-tarif генеральный директор ассоциации Alliance Swisspass Гельмут Айххорн (Helmut Eichhorn) рассказал в интервью газете SonntagsBlick о том, каким в будущем станет этот популярный тариф.
Ассоциация Alliance Swisspass — это объединение всех основных транспортных компаний Швейцарии (железные дороги, автобусные, троллейбусные, трамвайные и паромные маршруты, кроме горных подъёмников). Отвечает за единые цены и проездные документы по всей стране. Именно эта организация управляет национальной системой продажи билетов, продавая также такие известные абонементы, как GA (General-Abo, единый транспортный годовой проездной на все виды общественного транспорта) и Halbtax (Demi-tarif).
Тариф Halbtax (Demi-tarif) — один из самых популярных проездных документов в Швейцарии. Он даёт владельцу право покупать билеты по цене, сниженной наполовину. Этим абонементом пользуются сейчас более двух миллионов человек, он считается ключевым элементом швейцарской системы общественного транспорта. И понятно, что слухи о его возможном исчезновении не прошли в стране незамеченными, вызвав тревожные отклики и запросы.
«Halbtax/Demi-tarif останется — и даже станет дешевле», — поспешил успокоить общество Гельмут Айххорн. Он пояснил, что сегодня скидка по этому абонементу составляет максимум 50%, тогда как с новым смарт-абонементом (Smart-Abo) будет предоставляться скидка в размере не менее 50%, то есть будут возможны и более привлекательные цены. По его словам, цель новой модели состоит в том, чтобы создать понятную систему бонусов, на основании которой пассажир сможет видеть, сколько он проехал и какую скидку это даёт.
«Кроме того, перед каждой поездкой и после неё будет отображаться цена поездки. Всё станет максимально прозрачным. Никаких скрытых повышений цен не будет», — добавил Гельмут Айххорн. Напомним, что журнал для потребителей K-Tipp на прошлой неделе сообщил, что скидка Halbtax (Demi-tarif) якобы будет заменена на новую тарифную систему MyRide. Под этим названием ассоциация Alliance Swisspass и в самом деле разрабатывает цифровую платформу, которая в будущем должна будет объединять разные виды билетов и автоматически рассчитывать оптимальную цену поездки.
Поэтому ассоциация Alliance Swisspass поспешила опровергнуть это сообщение издания K-Tipp. По словам Айххорна, цель реформы состоит в том, чтобы сделать тарифную систему проще и понятнее. В будущем, уточнил он, останутся только три типа предложений:
- Базовая модель, предусматривающая оплату полной стоимости билета;
- Пакетное предложение, например безлимитный проездной GA (General-Abo), действующий по всей стране;
- Смарт-абонемент (Smart-Abo), который, по сути, есть эквивалент нынешнего Halbtax (Demi-tarif), но просто дополненный системой бонусов.
По словам Гельмута Айххорна, эта система должна сделать общественный транспорт ещё более привлекательным. «Тем самым мы надеемся стимулировать более активное пользование поездами, трамваями и автобусами, чтобы увеличить доходы от пассажирских перевозок», — добавил он. В настоящее время Alliance SwisspassВнешняя ссылка всё ещё находится на этапе проектирования и тестирования новой системы ценообразования. Окончательное решение о сроках её введения пока не принято.
