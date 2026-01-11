The Swiss voice in the world since 1935
Новости

Служебная дверь бара в Кран-Монтане была заперта в ночь пожара

Полицейский участок перед оцепленным баром Le Constellation в Кран-Монтане
Владелец бара Le Constellation Жак Моретти (Jacques Moretti) признал на допросе у следователей, что служебная дверь на первом этаже заведения в ночь пожара была заперта изнутри. Keystone / Alessandro Della Valle

Владелец бара Le Constellation Жак Моретти признал на допросе у следователей, что служебная дверь на первом этаже заведения в ночь пожара была заперта изнутри. Об этом сообщила швейцарская общественная франкоязычная телекомпания RTS.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Телеканал RTS / портал Swissinfo

Жак Моретти также подтвердил, что самостоятельно заменил акустическую (звукоизоляционную) пену на потолке, пористый полимерный материал, применяемый для поглощения звука и снижения эха в помещениях. Именно этот материал, по данным расследования, впоследствии загорелся и сыграл роль в быстром распространении возгорания по помещению бара.

Как следует из информации RTS, совладелец бара сообщил следователям, что в ночь пожара 1 января, в результате которого погибли 40 человек и ещё 116 получили травмы, он заметил, что служебная дверь была заблокирована изнутри. По его словам, позже он открыл дверь снаружи и обнаружил перед ней несколько тел без признаков жизни. При этом Моретти заявил, что не знает, по какой причине дверь оказалась запертой.

Управляющего баром в Кран-Монтане взяли под стражу

Этот контент был опубликован на Прокуратура кантона Вале взяла под стражу Жака Моретти, управляющего баром Le Constellation, где в ночь на 1 января произошёл пожар, унёсший жизни десятков людей.

Читать далее Управляющего баром в Кран-Монтане взяли под стражу

Достоверность этих показаний предстоит установить в рамках уголовного расследования, которое в настоящее время ведут четыре прокурора. Телеканал RTS также получил дополнительные сведения о потолочной звукоизоляционной пене. В ходе допроса Жак Моретти сообщил, что демонтировал старый акустический материал и потом заменил его новым пеноматериалом, приобретённым в магазине товаров для дома и ремонта.

Как ранее сообщала эта телекомпания, сотрудники бара были осведомлены о рисках, связанных с использованием этой пены. В новогоднюю ночь 2019–2020 года один из официантов предупреждал посетителей бара о возможности возгорания потолочной звукоизоляции. По оценке RTS, этот эпизод может стать одним из сюжетов, на основании которых прокуроры решат вопрос о предъявлении владельцам бара обвинений в непредумышленном убийстве.

Швейцарская политика

«Во время кризисов федерализм сразу начинают подвергать сомнению»

Этот контент был опубликован на Эксперт: децентрализованное устройство швейцарского государства лишь в незначительной степени связано с причинами трагедии в Кран-Монтане.

Читать далее «Во время кризисов федерализм сразу начинают подвергать сомнению»
Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Трагедия в Кран-Монтане: Швейцария в трауре и неудобные вопросы

Этот контент был опубликован на Как подобная трагедия вообще могла произойти в Швейцарии, стране, которую все привыкли считать образцом строгих правил и порядка?

Читать далее Трагедия в Кран-Монтане: Швейцария в трауре и неудобные вопросы

