Служебная дверь бара в Кран-Монтане была заперта в ночь пожара

Владелец бара Le Constellation Жак Моретти (Jacques Moretti) признал на допросе у следователей, что служебная дверь на первом этаже заведения в ночь пожара была заперта изнутри. Keystone / Alessandro Della Valle

Владелец бара Le Constellation Жак Моретти признал на допросе у следователей, что служебная дверь на первом этаже заведения в ночь пожара была заперта изнутри. Об этом сообщила швейцарская общественная франкоязычная телекомпания RTS.

Жак Моретти также подтвердил, что самостоятельно заменил акустическую (звукоизоляционную) пену на потолке, пористый полимерный материал, применяемый для поглощения звука и снижения эха в помещениях. Именно этот материал, по данным расследования, впоследствии загорелся и сыграл роль в быстром распространении возгорания по помещению бара.

Как следует из информации RTS, совладелец бара сообщил следователям, что в ночь пожара 1 января, в результате которого погибли 40 человек и ещё 116 получили травмы, он заметил, что служебная дверь была заблокирована изнутри. По его словам, позже он открыл дверь снаружи и обнаружил перед ней несколько тел без признаков жизни. При этом Моретти заявил, что не знает, по какой причине дверь оказалась запертой.

Достоверность этих показаний предстоит установить в рамках уголовного расследования, которое в настоящее время ведут четыре прокурора. Телеканал RTS также получил дополнительные сведения о потолочной звукоизоляционной пене. В ходе допроса Жак Моретти сообщил, что демонтировал старый акустический материал и потом заменил его новым пеноматериалом, приобретённым в магазине товаров для дома и ремонта.

Как ранее сообщала эта телекомпания, сотрудники бара были осведомлены о рисках, связанных с использованием этой пены. В новогоднюю ночь 2019–2020 года один из официантов предупреждал посетителей бара о возможности возгорания потолочной звукоизоляции. По оценке RTS, этот эпизод может стать одним из сюжетов, на основании которых прокуроры решат вопрос о предъявлении владельцам бара обвинений в непредумышленном убийстве.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

