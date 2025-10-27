СМИ Швейцарии: ветераны Украины, санкции Трампа и дело Дианы Логиновой

Уличная певица Диана Логинова и превращение искусства в последнюю форму гражданского высказывания. Swissinfo

Обзор швейцарских СМИ: ветераны Украины, санкции Трампа против российской «нефтянки» и дело Дианы Логиновой — три истории о войне, её последствиях и цене свободы.

15 минут

Швейцарский телеканал SRF рассказывает о том, как Украина, где насчитывается около миллиона ветеранов, пытается вернуть их к мирной жизни. Медицинская реабилитация, переквалификация и поиск работы становятся не просто социальной, но и этической задачей — делом государства, бизнеса и всего общества. На другом фронте — политическом — американский президент Дональд Трамп после долгих колебаний вводит самые жёсткие за последнее время санкции против российских нефтяных компаний, о чём сообщает Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Этот шаг, отмечают комментаторы, может изменить расстановку сил не только между Вашингтоном и Москвой, но и в отношениях США с Китаем. Тем временем NZZ обращает внимание и на другой, менее заметный, но не менее тревожный фронт. В России дело Дианы Логиновой, выступавшей на улицах с песнями под псевдонимом Наоко, становится символом окончательного исчезновения в России свободного публичного пространства и превращения искусства в последнюю форму гражданского протеста.

Украина: как страна помогает своим ветеранам вернуться к гражданской жизни

По данным опроса 2024 года, две трети ветеранов в Украине сталкиваются с трудностями при поиске работы. Каждый третий не может трудоустроиться даже через год после демобилизации. Keystone / Michael Buholzer

В Украине сегодня насчитывается около миллиона ветеранов войны. Их возвращение к мирной жизни стало одной из самых сложных задач, стоящих перед государством. Однако, как отмечает швейцарский телеканал SRFВнешняя ссылка, ответственность за успешную реинтеграцию лежит не только на государственных органах, но и на частном секторе, и на обществе в целом.

Андрей Суховой был студентом второго курса, когда 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение. Как и многие другие украинцы, включая женщин, он добровольно вступил в ряды Вооружённых сил. В течение двух лет Суховой воевал в Киевской, Харьковской и Донецкой областях, после чего смог вернуться к учёбе в Национальном авиационном университете (НАУ) в Киеве. Сегодня он возглавляет Центр развития ветеранов (Центр ветеранського розвитку) при НАУ и помогает бывшим военнослужащим адаптироваться к гражданской жизни, пройти переквалификацию и найти новую профессию.

В университете для ветеранов созданы особые условия: поступление без экзаменов, государственное финансирование обучения, обязательное психологическое тестирование. НАУ стал одним из первых вузов, реализующих новую государственную стратегию социальной реинтеграции ветеранов. «Лишь немногие возвращаются к прежней профессии, большинство ищут новое дело, — говорит Андрей Суховой. — Для тех, кто остаётся на фронте, важно знать, что после войны их всё-таки ждёт какое-то осмысленное будущее».

По данным опроса 2024 года, две трети ветеранов в Украине сталкиваются с трудностями при поиске работы. Каждый третий не может трудоустроиться даже через год после демобилизации. Кроме того, многие жалуются на бюрократические барьеры, осложняющие получение соответствующих государственных услуг. Министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова отмечает, что главная проблема заключается в недостатке информации: «Многие просто не знают, на какую помощь они имеют право. Мы должны выстроить структурированную систему, чтобы каждый ветеран понимал, где и что он может получить». При этом, по её словам, в сфере трудовой интеграции заметен прогресс: «Мы создали цифровую биржу труда, на которой размещено более 28 000 вакансий специально для ветеранов. Мы сотрудничаем также и с частными компаниями, ведь сегодня Украине остро не хватает квалифицированных кадров».

Всё больше украинских предприятий рассматривают ветеранов не как проблему, а как ценный ресурс. Это означает, что они готовы, кроме того, нанимать бывших военнослужащих, обучать их и помогать в психологической реабилитации. Хотя такие обязательства остаются добровольными, сама инициатива формирует новую общественную норму: забота о ветеранах перестаёт быть исключительно делом государства и становится общим долгом бизнеса и общества.

Санкции Трампа против России: неожиданный поворот

Natalia Kolesnikova / AFP

После месяцев тумана и неопределённости Белый дом вводит наконец самые жёсткие за последние годы ограничения в отношении российских нефтяных компаний. Что стоит за этим решением — дипломатия, давление Конгресса или попытка укрепить свои собственные позиции в ситуации противостояния с Китаем?

Президент США Дональд Трамп, долгое время ограничивавшийся угрозами в адрес Москвы, неожиданно перешёл к действиям. Как сообщает газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ)Внешняя ссылка, Вашингтон объявил о масштабных санкциях, введенных в отношении крупнейших российских энергетических концернов — «Лукойл» и «Роснефть», а также их дочерних структур. Эксперты называют эти меры «по-настоящему болезненными»: отныне эти компании полностью отрезаны от долларовых транзакций и международных финансовых каналов. Через месяц санкции могут распространиться и на иностранных партнёров, ведущих дела с российскими нефтяными гигантами — от банков в Китае до НПЗ в Индии.

Ещё недавно кремлёвские комментаторы от души высмеивали угрозы Трампа. Телеведущий Владимир Соловьёв называл его риторику «пустым звуком». Но теперь Москва заговорила иначе: бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что американский лидер «встал на тропу войны» и «следует примеру безумной Европы». Сам Трамп объяснил решение просто: «Настало время. Мы слишком долго ждали». По его словам, переговоры с Путиным «ни к чему не привели». Почти одновременно он призывал Москву к немедленному прекращению огня, убеждая Киев отдать Донбасс.

По версии NZZ, ключевая причина таких перемен в настроении президента — давление Конгресса. Сенаторы от обеих партий готовят законопроект Sanctioning Russia Act, предусматривающий вторичные санкции против стран, импортирующих российские энергоносители. Авторы инициативы, включая сенатора Линдси Грэма, предлагают ввести таможенные тарифы на такую нефть в размере до 500%. По данным швейцарской газеты, законопроект поддерживают 85 из 100 сенаторов — это редкий случай почти полного межпартийного согласия. Кроме того, общественное мнение также остаётся на стороне Украины: 73% республиканцев поддерживают санкции и поставки вооружений Киеву.

Есть и другой мотив — внешнеполитический. На следующей неделе Дональд Трамп встретится с Си Цзиньпином, и, по мнению наблюдателей, новые санкции против Москвы — это демонстрация его силы в отношениях с Пекином. Генсек НАТО Марк Рютте уже заявил, что Китай помогает России обходить ограничения, поставляя Москве товары двойного назначения. Тем не менее, как подчёркивает NZZ, остаётся вопрос, насколько последовательно Белый дом будет исполнять свои же санкции. Россия не раз доказывала, что умеет обходить любые барьеры. Кремль давно уже строит свою систему торговли, независимую от доллара, и новые санкции лишь ускорят этот процесс.

Финский премьер Петтери Орпо в интервью изданию Politico заявил в связи с этим: «Путин понимает только язык силы. Если Запад хочет мира, Украина должна иметь не меньше оружия, чем Россия». Но, объявив о введении санкций, Трамп вновь отказался передавать Киеву ракеты «Томагавк», объяснив это «технической сложностью этой системы». Так Белый дом делает шаг вперёд одной ногой, санкциями, но другой остаётся на месте. Американская внешняя политика балансирует на грани между жёсткостью и осторожностью — и в этой двойственности, как отмечает NZZ, и кроется главный нерв нынешнего момента.

Пресса о деле Дианы Логиновой — и музыке как последнем средстве гражданского протеста в России

Для российских властей, отмечает газета, даже такой «прозрачный намёк» стал нарушением границ дозволенного. NZZ

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) в большом репортаже Внешняя ссылкао задержании 18-летней Дианы Логиновой, выступавшей на улице под псевдонимом Наоко, видит в этом случае симптом более широкой болезни современной России: исчезновение публичного пространства и превращение искусства в последнюю форму гражданского высказывания. Автор статьи анализирует её арест как закономерное выражение репрессивной логики российского государства. Логинова исполняла на улицах песни независимых музыкантов, включая композицию «Кооператив „Лебединое озеро“» рэпера Noize MC — сочинение, официально признанное «экстремистским».

Для российских властей, отмечает газета, даже такой «прозрачный намёк» стал нарушением границ дозволенного. Спонтанное выступление на улице приравняли к «несанкционированной демонстрации», музыкантов обвинили в «дискредитации армии». Газета NZZ подчёркивает, что протест Логиновой никогда не был прямым политическим актом: она не выкрикивала лозунгов, не призывала к действиям. Её музыка была скорее актом личной свободы и попыткой вернуть себе чувство собственного достоинства в обществе, разъединённом страхом и равнодушием. Люди, собиравшиеся вокруг неё, искали хотя бы временное избавление от тягостной повседневности войны, факт ведения которой страна даже официально не желает признавать.

Газета рассматривает этот случай не как частный эпизод, а как отражение общего подавленного состояния, в котором сегодня вынуждены существовать в России все независимые формы выражения — от театра и литературы до уличных выступлений. Даже намёки на инакомыслие, пишет NZZ, становятся опасными, а культура сопротивления уходит в социальные микропространства: в дворы, подвалы, в тексты и песни, звучащие шёпотом. При этом в российском обществе, отмечает издание, всё-таки ещё сохраняются рудиментарные механизмы солидарности. После ареста Наоко по всей России — от Москвы до Екатеринбурга — музыканты и прохожие спонтанно исполняли запрещённые песни, собирали пожертвования, вывешивали плакаты с требованием её освобождения.

Эта волна сочувствия, по мнению NZZ, не изменит репрессивных порядков, но хотя бы в какой-то степени возвращает людям ощущение, что у них ещё «есть голос». Главный вывод газеты: дело Дианы Логиновой стало не столько делом о песнях и музыке, сколько о праве говорить свободно. Россия, где за исполнение песен теперь сажают в тюрьму, превращает сам акт пения в политический жест — и именно поэтому, заключает NZZ, песня сегодня звучит громче любых политических лозунгов.

В завершение давайте пройдемся по самым интересным заголовкам швейцарской прессы:

Украинский Институт национальной памяти конкретизирует закон против «рашизма»Внешняя ссылка

При этом он воспроизводит шаблоны советской исторической политики: имея консервативный уклон, институт склонен игнорировать проблемные аспекты национальной украинской истории (газета NZZ; нем. яз.).

14-летний подросток сбежал от полиции на электросамокате со скоростью 60 км/ч!Внешняя ссылка

В городе Устер (кантон Цюрих) подросток скрылся от полиции на своем электросамокате. Теперь ему грозит наказание (портал NAU.ch, нем. яз.).

«Цунами банкротств» обрушилось на рестораны Швейцарии: что происходит?Внешняя ссылка

В сфере общественного питания наблюдается увеличение количества банкротств, снижение объемов торгового оборота и по-прежнему ощущается нехватка квалифицированного персонала. Результат? Многие заведения общепита в Швейцарии вынуждены закрыться (портал Watson, фр. яз.).

Как кантоны верстают свои бюджеты на 2026 год?Внешняя ссылка

В этом деле кантоны демонстрируют впечатляющие различия: одни планируют значительный дефицит, другие купаются в деньгах (портал Watson, фр. яз.).

После провала «Мегалополиса» Фрэнсис Форд Коппола распродаёт коллекцию часовВнешняя ссылка

Легендарный режиссёр Фрэнсис Форд Коппола, понёсший значительные убытки из-за своего амбициозного, но провального синефильского проекта «Мегалополис», решил продать часть личной коллекции часов. На аукционе в Нью-Йорке будут выставлены редкие часы общей стоимостью в несколько миллионов долларов (журнал Schweizer Illustrierte, нем. яз.).

Новые санкции Трампа: Китай и Индия сокращают импорт российской нефтиВнешняя ссылка

Правительство США ввело масштабные санкции против российского энергетического сектора. Это уже влияет на объёмы поставок нефти в Индию и Китай (газета NZZ, нем. яз.).

Россияне используют затонувший паром Estonia для подводного шпионажаВнешняя ссылка

В районе крушения парома Estonia, затонувшего в 1994 году, официально запрещено проводить погружения, чтобы не нарушать покой 852 погибших. Однако, как показывает расследование, не все соблюдают этот запрет (газета Tages Anzeiger, нем. яз.).

Какую роль играют финансы в швейцарской политике?

Недостаточная прозрачность системы финансирования политических партий и движений традиционно вызывала критику в адрес Швейцарии. После вступления в силу новых норм страна в целом приблизилась к общеевропейскому среднему уровню прозрачности. Однако даже эти изменения пока не позволяют получить полное представление о реальных доходах политических партий (портал Swissinfo, рус. яз.) .

Что ждёт «героев спецоперации»?Внешняя ссылка

В России полномасштабное нападение на Украину стыдливо называют «специальной военной операцией». Кремль скрывает как общее число её участников, так и количество погибших. В июне власти заявили о 140 тысячах вернувшихся с фронта «героев спецоперации». Корреспондент телеканала SRF по России Калум Маккензи оценивает ситуацию (нем. яз.).

Работа из дома теряет значениеВнешняя ссылка

Формат home office постепенно утрачивает актуальность — как в Швейцарии, так и за её пределами. В третьем квартале 2025 года по сравнению с предыдущим периодом времени доля вакансий в Швейцарии, предусматривающих возможность удалённой работы, заметно сократилась (газета Handelszeitung, нем. яз.).

Если у Вас есть свое мнение или если Вы хотите, чтобы мы осветили какую-либо тему, то вот Вам наш электронный адрес: russian@swissinfo.ch.

Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 3 ноября 2025 года. А пока удачной новой недели и, конечно же, информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым и Людмилой Клот.

