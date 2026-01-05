СМИ Швейцарии: Буданов и Хантингтон в фокусе прессы

Пристальное внимание немецкоязычная региональная пресса уделила назначению Кирилла Буданова главой Офиса президента Украины и о его роли в системе власти и переговорных процессах на фоне продолжающейся войны.

Наш первый обзор прессы 2026 года: новое назначение в Киеве, переоценка теории Самуэля Хантингтона, сексуальное насилие над украинскими пленными.

Сегодня в нашем первом в 2026 году обзоре прессы, которая все еще пока находится в праздничном режиме, мы выделили три темы. Во-первых, пристальное внимание немецкоязычная региональная пресса уделила назначению Кирилла Буданова главой Офиса президента Украины и о его роли в системе власти и переговорных процессах на фоне продолжающейся войны. Во вторых, аналитический текст Neue Zürcher Zeitung к тридцатилетию книги Самюэля Хантингтона «Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка» (The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order) делает попытку переоценки этой теории применительно к постсоветскому пространству и войне России против Украины. И, наконец, газета NZZ am Sonntag помещает большой репортаж о том, что сексуальное насилие над украинскими военнопленными в российском плену носит системный характер и применяется как инструмент подавления личности.

Кирилл Буданов возглавил Офис президента Украины

Его считают «теневым координатором» целого ряда резонансных операций, нанесших заметный ущерб российской военной инфраструктуре. AFP

В Украине произошло одно из самых заметных кадровых назначений последнего времени: 39-летний Кирилл Буданов возглавил Офис президента, сменив на этом посту Андрея Ермака. Об этом сообщают ведущие немецкоязычные региональные изданияВнешняя ссылка. Ермак подал в отставку около месяца назад на фоне масштабного коррупционного скандала, потрясшего украинские политические элиты.

Назначение Буданова не стало неожиданностью. Возглавляя в последние годы Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР), он зарекомендовал себя как один из самых влиятельных и в то же время непубличных представителей украинского руководства в период полномасштабной войны. Его считают «теневым координатором» целого ряда резонансных операций, нанесших заметный ущерб российской военной инфраструктуре.

Среди операций, приписываемых украинской разведке в период его руководства, выделяются атаки на Крымский мост, диверсии на территории России, а также попытки покушений на представителей высшего военного командования России. Сам Кирилл Буданов, комментируя новое назначение, назвал его «честью и большой ответственностью» в «исторический момент для Украины». По его словам, в ближайшее время он сосредоточится на вопросах стратегической безопасности государства.

Президент Владимир Зеленский, объясняя это кадровое решение, подчеркнул необходимость дальнейшего усиления силового блока, повышения эффективности оборонных структур, а также «развития дипломатического трека». Именно эти направления будут в ближайшее время в фокусе Офиса президента. Зеленский отметил, что Буданов обладает «уникальным практическим опытом» и способен добиваться конкретных результатов в критически важных сферах.

Назначение произошло на фоне активизации международных консультаций по вопросам прекращения российской агрессии. В роли главы ГУР Буданов уже принимал участие в переговорах с зарубежными партнёрами, и теперь его роль, как ожидается, станет ещё более значимой. В ближайшие дни в Киеве запланированы консультации национальных советников по безопасности при участии представителей 15 стран, а также делегаций ЕС и НАТО. США подключатся в онлайн-формате. На 5 января намечены переговоры на уровне начальников Генеральных штабов, после чего в Париже должен состояться саммит так называемой «коалиции политической воли». Буданову в этих процессах отводится ключевая координирующая роль.

По данным источников в Киеве, на которые ссылается региональная пресса Швейцарии, Буданов ориентирован на тесное сотрудничество с США и считается одним из главных архитекторов возможного мирного плана. Он входит в ближний круг президента и оказывает значительное влияние на стратегические решения. Многие успешные удары по военным и экономическим объектам на территории России — в том числе атаки дронов на нефтяную инфраструктуру — приписываются операциям, координируемым им или его структурой. Эти действия, по оценке наблюдателей, направлены на подрыв финансовых возможностей Москвы по продолжению войны.

«Столкновение цивилизаций» — 30 лет спустя. Почему теория Хантингтона не объясняет постсоветские войны

Россия ведёт полномасштабную войну против Украины, страны, с которой её связывают религиозная общность, близкие языки и история. Keystone-SDA/Ukrainian 24Th Mechanized Brigade

Ровно тридцать лет назад, в 1996 году, американский политолог Самюэль Хантингтон опубликовал в журнале Foreign Affairs эссе «Столкновение цивилизаций?», а двумя годами позже одноимённую книгу, ставшую глобальным бестселлером. В ней он утверждал, что после окончания холодной войны основными источниками конфликтов в мире станут не идеологии или интересы государств, а различия между цивилизациями, большими культурно-религиозными блоками. Особое место в его модели отводилось «православной цивилизации» во главе с Россией. Как пишет Neue Zürcher Zeitung (NZZ), Внешняя ссылкаспустя три десятилетия ясно: центральный прогноз Хантингтона не подтвердился.

Мир продолжает переживать конфликты, но они разворачиваются совсем не так, как предполагала теория «культурных разломов». Особенно это заметно на примере постсоветского пространства. Россия, например, ведёт полномасштабную войну против Украины, страны, с которой её связывают религиозная общность, близкие языки и история. Этот конфликт разрушает представление о цивилизационном единстве и подрывает саму идею о том, что цивилизации — главные субъекты международных конфликтов.

По мнению NZZ, реальными факторами конфликтов в постсоветском (и не только) пространстве остаются борьба за власть, безопасность и влияние. Религия и культура часто используются как инструмент мобилизации — не как причины, а как риторическое обоснование. Так, в случае России культурные и исторические аргументы — от «русского мира» до образа «великой Победы» — работают как легитимация имперской политики и попыток перекроить границы, а не как выражение глубинного цивилизационного противостояния. Как отмечает NZZ, многие из самых разрушительных конфликтов последних десятилетий развернулись вовсе не между цивилизациями, а внутри них самих. В исламском мире войны чаще велись между суннитами и шиитами, между государствами и вооружёнными группировками.

На постсоветском пространстве — от Приднестровья до Нагорного Карабаха и украинского Донбасса — конфликты чаще объясняются стратегическими интересами, борьбой за контроль и власть, а не цивилизационными различиями. Кроме того, подчёркивается ещё один важный недостаток модели Хантингтона: она недооценивает значение внутренних культурных конфликтов. Сегодня всё чаще «столкновение» происходит внутри обществ — будь то «культурные войны» вокруг гендера, идентичности и памяти на Западе или будь то подавление инакомыслия в авторитарных государствах. В этом контексте культура становится не пространством диалога, а инструментом контроля.

На этом фоне война России против Украины, по интерпретации NZZ, выглядит не как цивилизационное столкновение, а как классический имперский конфликт, где культура и соответствующие аргументы служат лишь прикрытием для силовой экспансии. В этом смысле книга Хантингтона остаётся значимой — как интеллектуальная провокация, как попытка предложить новую модель мира в переходную эпоху. Однако её аналитическая актуальность в условиях 21 века, особенно применительно к постсоветскому пространству, сегодня выглядит довольно относительной.

Как Россия ломает украинских мужчин

Украинские военнослужащие возвращаются из плена во время обмена военнопленными в Сумской области, Украина, пятница, 31 мая 2024 года. Evgeniy Maloletka

Газета NZZ am Sonntag Внешняя ссылкав своем большом репортажном материале пишет о том, сексуальное насилие в отношении украинских военнопленных в России носит системный характер и используется как инструмент подавления и разрушения личности. Газета подчёркивает, что, вопреки распространённому представлению, большинство жертв сексуальных пыток в российском плену — мужчины. Об этом свидетельствуют как многочисленные индивидуальные показания бывших пленных, так и данные международных организаций.

По информации издания, Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) за период с марта 2023 по август 2024 года зафиксировала свидетельства 169 украинских военнопленных, из которых 119 сообщили о пережитом сексуальном насилии во время содержания под стражей в России. При этом, как отмечает NZZ am Sonntag, независимо от времени и места заключения жертвы описывают одни и те же методы пыток — а это указывает на их систематическое применение.

Газета подробно описывает практики, применявшиеся в допросных центрах и исправительных колониях как на оккупированных территориях Украины, так и на территории России. Среди них избиения, применение электрошока, сексуальные унижения, попытки изнасилования и насильственные действия сексуального характера. По оценке собеседников издания, эти методы направлены не столько на получение признаний, сколько прежде всего на то, чтобы психологически и физически сломать человека как личность.

Газета NZZ am Sonntag подчёркивает, что подобные действия представляют собой грубое нарушение Женевских конвенций и Конвенции ООН против пыток. Газета также ставит вопрос о мотивах российских властей и силовых структур, указывая, что сексуальное насилие укоренено как в традициях советской лагерной системы, так и в современной тюремной культуре России, где сексуальное унижение используется как инструмент тотального контроля. Отдельное внимание издание уделяет долгосрочным последствиям подобных практик. Даже после освобождения многие бывшие военнопленные сталкиваются с психологическими травмами, депрессией, суицидальными мыслями и невозможностью вернуться к нормальной семейной и социальной жизни.

По словам психологов, на которых ссылается газета, патриархальные традиции, все ещё сильные в украинском обществе, дополнительно осложняют процесс обращения за помощью. Как сообщает NZZ am Sonntag, украинские следственные органы уже расследуют десятки дел о сексуальном насилии над военнопленными. Цель этих расследований — не только документирование военных преступлений и привлечение виновных к ответственности, но и официальное признание пострадавших в качестве жертв, что даёт им право на компенсацию и помощь. Газета подчёркивает, что, несмотря на эти усилия, тысячи людей на оккупированных территориях Украины по-прежнему остаются в руках российских властей и подвергаются аналогичным формам насилия.

