СМИ Швейцарии: русификация Украины, как выживает порт Одессы и Миндичгейт

2019 г.: Владимир Зеленский тогда еще кандидат в президенты, а Тимур Миндич — его бывший партнёр по телестудии «Квартал-95». Их дружба насчитывает более десяти лет. AP Photo/Vadim Ghirda

Телеканал SRF рассказывает о русификации оккупированных территорий Украины, газета NZZ пишет о том, как вынужден выживать морской порт Одессы, издание Der Bund подробно описывает новый масштабный коррупционный скандал в окружении Владимира Зеленского.

12 минут

Игорь Петров



Я руковожу редакцией и отвечаю за качество всех русскоязычных публикаций, перевод и адаптацию материалов на русский язык, а также за формирование общей информационной картины в соответствии с потребностями нашей аудитории. Изучал историю и социологию в Москве и журналистику в Швейцарии, специалист по германской и швейцарской истории и политике, служил два года в армии, работал 11 лет на дипломатической службе, преподавал в ряде вузов, автор ряда книг, в журналистике уже четверть века. Работаю в SWI с 2012 года. Людмила Клот

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках.

Сегодня в нашем обзоре: телеканал SRF посвятил свой большой материал политике насильственной русификации на оккупированных территориях Украины, где, по оценке авторов репортажа, Россия пытается уничтожить саму украинскую идентичность. Газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) тем временем рассказывает об Одессе — города-порте, от выживания которого зависит вся экономика страны, а издание Der Bund публикует расследование о крупнейшем коррупционном скандале эпохи Владимира Зеленского: фигурантом его стал бизнесмен Тимур Миндич, давний партнёр президента и один из основателей знаменитого «Квартала-95».

Около пятой части Украины остаётся под российской оккупацией — людей там собираются «сделать русскими»

Уже известные сюжеты вполне показывают, насколько масштабной является не только военная, но и гуманитарная, культурная и правовая катастрофа на оккупированных территориях Украины. Keystone-SDA/Ukrainian 24Th Mechanized Brigade

В своем большом материале под заголовком «Около пятой части Украины остаётся под российской оккупацией — людей там собираются „сделать русскими“», телеканал SRF Внешняя ссылкауказывает, что события, начавшиеся с формальной аннексии Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей 30 сентября 2022 года, перерастают в широкомасштабную политику ассимиляции не только территориального, но и культурного, этнического и юридического характера.

В течение только двух месяцев после аннексии было выдано порядка 80 000 российских паспортов. Хотя эту цифру нельзя независимо подтвердить, она представляется вполне реалистичной. Многочисленные сообщения свидетельствуют о том, что жители оккупированных территорий Украины просто вынуждены оформлять российские паспорта: тем, у кого их нет, грозят лишением социальных выплат, работы и права распоряжаться имуществом.

«Без русского паспорта там практически невозможно жить», — рассказывает украинка Кристина, вынужденная покинуть родной город Горловку (Донецкая область). С 2014 года и до настоящего времени регионы Донецка и Луганска функционируют как фактические режимы под контролем Москвы: назначены пророссийские руководители, финансы и администрация управляются из Российской Федерации.

Украинцам, остающимся на этих территориях, отказывают в базовых правах — от доступа к образованию и медицине до возможности иметь банковский счёт или жить по украинскому паспорту. Учительница Кристина, не получившая российский паспорт, была задержана в 2021 году при попытке выехать в Украину к матери, обвинена в шпионаже и экстремизме, провела два года в следственном изоляторе и ещё два — под домашним арестом. В школах на оккупированных территориях ввели русский язык обучения, убрали украинские учебники и внедрили российскую интерпретацию событий истории: учащимся внушают, что украинская нация якобы придумана Западом, а они все — русские.

Дети становятся ресурсом для будущей армии: создаются полувоенные школьные и детские объединения, в которых учеников готовят к призыву. По данным Amnesty International и УВКБ ООН, на оккупированных территориях регулярно фиксируются произвольные аресты, пытки, допросы и другие нарушения прав человека. Из-за ограниченного доступа независимых наблюдателей точные данные подтвердить трудно. Однако уже известные сюжеты вполне показывают, насколько масштабной является не только военная, но и гуманитарная, культурная и правовая катастрофа на оккупированных территориях Украины.

Одесса под огнём: порт, от которого зависит экономика Украины

Для Одессы, как и для всей Украины, работающий порт — это форма сопротивления. Keystone-SDA

Российские ракеты и дроны, стартующие с оккупированного Крыма, регулярно атакуют порт Одессы. Если украинская противовоздушная оборона не успевает перехватить их на подлёте, удары приходятся прямо по складам и контейнерам, а жертвами часто становятся портовые рабочие. Об этом пишет газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Внешняя ссылкав своём репортаже.

Одесса, основанная ещё во времена Российской империи, остаётся культурным перекрёстком и главным морским узлом Украины. Контроль над её портами равносилен контролю над экономикой страны. До войны через Одессу проходило до 65 % украинского экспорта, из которых 95 % составляли зерно и подсолнечное масло. Теперь Россия контролирует 8 из 18 портов Украины и стремится захватить и одесский портовый узел, объединяющий три крупные гавани. Цель Кремля, подчёркивает NZZ, задушить Украину ещё и экономически. Помимо постоянных атак, портовому бизнесу мешает мобилизация. Ранее сотрудников «критической инфраструктуры» защищала годовая бронь от призыва, теперь этот иммунитет действует только месяц, что делает последовательное планирование проектов в области логистики практически невозможным.

Особое место в материале занимает «зерновая сделка» между Украиной и Россией, заключённая при посредничестве Турции и ООН в августе 2022 года. Тогда она казалась дипломатическим прорывом, но на деле превратилась в затяжную бюрократию и инструмент давления: российские инспекторы намеренно затягивали проверки судов в Стамбуле, время ожидания растягивалось на дни и недели, коммерческие потери достигали 20–30 тысяч долларов в сутки. В лучшие времена через Одессу проходило до сорока судов в день, в период действия соглашения — не более четырёх.

После прекращения соглашения в 2023 году суда начали пользоваться украинским морским коридором под охраной Военно-морских сил, расчищающих путь от мин, оставленных Россией. Несмотря на обстрелы и разрушения, порт продолжает работать: только за один месяц 2025 года в одном из трёх одесских портов было уничтожено более тысячи контейнеров, но грузооборот не остановился. Каждый раз после атак предприятия восстанавливают терминалы и заменяют повреждённое оборудование. Для Одессы, как и для всей Украины, работающий порт — это форма сопротивления.

Бегство друга президента: крупнейший коррупционный скандал эпохи Зеленского

Тимур Миндич — бывший партнёр Владимира Зеленского по телестудии «Квартал-95». Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved

Газета Der Bund Внешняя ссылкасообщает о громком антикоррупционном расследовании, которое может стать самым масштабным за всё время правления президента Владимира Зеленского. В центре скандала — бизнесмен Тимур Миндич, давний партнёр и близкий друг главы украинского государства.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Миндич покинул страну буквально за несколько часов до начала обысков в его квартире на улице Грушевского, 9а — в том же доме, где находится жильё семьи президента. Антикоррупционная операция под кодовым названием «Мидас» продолжалась более пятнадцати месяцев. Следователи прослушали около 1000 часов телефонных переговоров и, по их словам, выявили «беспрецедентные по украинским меркам схемы коррупции» в государственном энергетическом секторе.

В центре этой схемы — государственный концерн «Энергоатом». Согласно материалам следствия, участники группы — топ-менеджеры, чиновники и посредники — получали от 10 до 15 % откатов от суммы каждого крупного контракта, включая проекты по строительству защитных сооружений для энергетических объектов, призванных противостоять российским воздушным ударам.

По оценке НАБУ, общий объём незаконных доходов превысил 100 миллионов долларов США. В опубликованных НАБУ записях переговоров фигуранты дела обозначены псевдонимами — «Профессор», «Карлсон», «Тенор» и «Рокет». По версии следователей, под именем «Профессор» скрывается действующий министр юстиции Герман Галущенко, ранее возглавлявший Минэнерго. «Карлсон» — сам Миндич, а «Рокет» и «Тенор» — его доверенные лица, включая бывших сотрудников «Энергоатома». В деле фигурируют четыре действующих или бывших министра, что делает расследование крупнейшим коррупционным процессом в современной истории Украины.

Как отмечает далее газета, Тимур Миндич — бывший партнёр Владимира Зеленского по телестудии «Квартал-95». Их дружба насчитывает более десяти лет. Украинские СМИ, включая «Украинскую правду», неоднократно указывали, что Тимур Миндич приобрел значительное влияние на ключевые секторы экономики. Оппозиционный депутат Ярослав Железняк заявил, что передал НАБУ доказательства системной коррупции, связанной с Миндичем и его окружением — в том числе с бывшим вице-премьером Алексеем Чернышовым, уже снятым с должности.

Der Bund подчёркивает, что реакция президента и его окружения вызвала множество вопросов. После первых сообщений о расследовании Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР), подконтрольные президенту, провели обыски в офисах НАБУ и САП без судебных санкций, а некоторых следователей задержали по надуманным обвинениям. Почти одновременно Зеленский подписал закон, фактически ограничивавший независимость антикоррупционных органов. Под давлением западных партнёров и международных доноров закон вскоре был отменён. Через три месяца антикоррупционные органы возобновили расследование, которое и переросло в дело «Мидас».

Однако к моменту начала обысков Миндич и его ближайшие соратники уже покинули Украину. По данным украинских СМИ, их мог предупредить Андрей Синюк, заместитель руководителя САП, приближённый к президентской администрации. Сам Синюк публично отверг все обвинения. Насколько далеко зайдёт расследование — и как на него отреагирует сам Зеленский? Наблюдатели подчёркивают в связи с этим, что история с Миндичем — это не просто очередное дело о коррупции, а серьёзное испытание для всей украинской власти, которая стремится сохранить доверие западных партнёров в ситуации войны и западных требований о проведении реформ.



Внешний контент Ваша подписка не может быть сохранена. Пожалуйста, попробуйте еще раз. Почти все закончено, еще немного… Вам необходимо подтвердить Ваш электронный адрес Для завершения процесса подписки, пожалуйста, пройдите по адресу, который мы Вам выслали по электронной почте Дорогие друзья, получите нашу рассылку, посвященную еженедельному обзору прессы Швейцарии Репортажи, интервью, факты, комментарии, мнения, хроника событий: как постсоветское пространство выглядит в зеркале швейцарских печатных и электронных СМИ. Каждую неделю: Политика конфиденциальности SRG предоставляет дополнительную информацию о том, как обрабатываются ваши данные. Я даю согласие на использование моих данных для информационного бюллетеня SWI swissinfo.ch. Подписаться

Пройдемся по заголовкам СМИ Швейцарии

Сергей Лавров впал в немилость у Владимира ПутинаВнешняя ссылка — газета Tribune de Genève (фр. яз.).

«Все они как будто побывали в какой-то секте»: что происходит с детьми, возвращёнными в Украину из РоссииВнешняя ссылка — газета Le Temps (фр. яз.)

Лауреат Нобелевской премии в интервью: «Путин смеётся над миротворческими инициативами Трампа». Олександра Матвийчук призывает Швейцарию занять более жёсткую позицию в отношении РоссииВнешняя ссылка — газета Aargauer Zeitung (нем. яз.).

Как Анна Нетребко сумела вырваться из тени Путина — Внешняя ссылкагазета WirFreiburger (нем. яз.).

Россия борется с украинскими дронами, блокируя интернет — страдает гражданское население.Внешняя ссылка — газета NZZ (нем. яз.).

Россия: «Будет период после Путина, это неизбежно»: в Брюсселе прошли секретные консультации российской оппозицииВнешняя ссылка — газета 24Heures (фр. яз.).

ЕС сейчас обсуждает, как до конца года собрать новые миллиарды помощи для Украины. И вот тут, в самый неподходящий момент, разгорается коррупционный скандал в украинском энергетическом сектореВнешняя ссылка — портал Watson (нем. яз.).

Интервью с активисткой из Pussy Riot: «Есть очень большая разница между «культурой отмены» и десятилетним тюремным заключением»Внешняя ссылка — газета Tages Anzeiger (нем. яз.).

Путин использует коренные народы Севера в своих целяхВнешняя ссылка — телеканал SRF (нем. яз.).

Путин хочет помогать своим солдатам искать себе жён. Популярное приложение для знакомств Tinder больше не доступно в России. Друзья Кремля разработали альтернативы, но основная целевая аудитория имеет другие предпочтения.Внешняя ссылка — портал Watson (нем. яз.).

Если у Вас есть свое мнение или если Вы хотите, чтобы мы осветили какую-либо тему, то вот Вам наш электронный адрес: russian@swissinfo.ch.

Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 24 ноября 2025 года. А пока удачной новой недели и, конечно же, информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым и Людмилой Клот.

Выбор читателей Самое обсуждаемое