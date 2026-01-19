СМИ Швейцарии: 1418 дней, нарративы Путина, провал Кремля в Венесуэле

Киев, обогревательный пункт, где люди могут согреться после российских авиаударов по энергообъектам. Холод стал оружием затяжной войны России против Украины. Keystone

В нашем обзоре прессы мы выбираем темы и материалы, которые могут представлять для нашей аудитории особый интерес. Нередко нам задают вопрос: почему у вас одна только война? Увы, это объективно, наверное, главное событие мировой истории первой половины 21 века перекрывает всё, будучи по крайней мере на постсоветском направлении основной темой с учетом тех невероятных страданий, выпавших на долю украинцев и продолжающихся уже почти четыре года.

14 минут

Игорь Петров



Я руковожу редакцией и отвечаю за качество всех русскоязычных публикаций, перевод и адаптацию материалов на русский язык, а также за формирование общей информационной картины в соответствии с потребностями нашей аудитории. Изучал историю и социологию в Москве и журналистику в Швейцарии, специалист по германской и швейцарской истории и политике, служил два года в армии, работал 11 лет на дипломатической службе, преподавал в ряде вузов, автор ряда книг, в журналистике уже четверть века. Работаю в SWI с 2012 года. Людмила Клот

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках.

Именно это война запустила процесс окончательного разрушения всего ялтинско-потсдамского миропорядка, поэтому мы обращаем внимание не только на сами события войны, но и на то, что пишут СМИ Швейцарии об исторических перспективах мира, Украины и России, а также иных постсоветских республик. Вот и на сей раз, все газеты Швейцарии пишут, например, о том, что Россия перешла символическую черту.

«Её война против Украины длится уже дольше, чем так называемая «Великая Отечественная война», ставшая в современной России ключевым элементом государственной мифологии». На это указывает в своём комментарии, в частности, ведущая швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ). А вот правый швейцарский журнал Nebelspalter разбирает самые распространённые нарративы, которыми в Швейцарии — да и шире, по всей Европе — часто пытаются оправдать российское нападение на Украину.

Наконец, в своем комментарии Bündner Tagblatt и другие швейцарские региональные газеты, оценивает американскую военную операцию в Венесуэле как событие, которое выглядит публичной демонстрацией силы, а потому она с их точки зрения превращается в символическое прилюдное унижение России. В заключение мы, как всегда, пробежимся по самым интересным заголовкам СМИ Швейцарии прошлой недели.

Война против Украины истощает Россию и подрывает её «великодержавный» статус

Война против Украины длится уже дольше, чем так называемая «Великая Отечественная война», ставшая в современной России ключевым элементом государственной мифологии. Keystone

Россия перешла символическую черту: её война против Украины длится уже дольше, чем так называемая «Великая Отечественная война», ставшая в современной России ключевым элементом государственной мифологии. На это указывает в своём комментарии швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).Внешняя ссылка

Газета напоминает, что с момента нападения на СССР нацистской Германии до падения Берлина прошло три года и десять с половиной месяцев. За сопоставимый срок российская армия едва продвинулась на востоке Украины — находясь максимум в паре десятков километров от изначальной линии фронта. То, что в Кремле намеревались реализовать в качестве быстрой «специальной военной операции», обернулось затяжной войной, стоящей запредельно дорого. По замечанию швейцарского издания, Россия снова всем в мире внушает страх, и это вызывает у части её населения чувство гордости.

Однако сила не дала Москве ни признания, ни стратегических преимуществ: в глазах мира она выглядит слабее, чем до вторжения. Газета подчёркивает, что война против Украины отнюдь не усилила глобальное влияние Москвы, а напротив, ограничила её маневренность, истощила ресурсы. Главный итог, по мнению NZZ, состоит в том, что украинском направлении Россия потерпела явное стратегическое поражение. Даже если Россия удерживает сегодня под своим контролем отдельные территории, главная цель войны — уничтожение Украины как суверенного, демократического и проевропейского государства — сегодня выглядит ещё менее достижимой, чем в 2022 году.

Более того, война лишь укрепила украинскую идентичность и общественный консенсус в пользу сближения с Европейским союзом. В статье отдельно акцентирована огромная цена, которую платит за эту войну Россия. По самым осторожным оценкам, человеческие потери российской стороны крайне велики, но они не приводят ни к каким ощутимым стратегическим и даже оперативным успехам. А нагрузка на экономику увеличивается: всё больше средств уходит в ВПК, зависимость от сырьевого экспорта (в первую очередь нефти и газа) остаётся едва ли не главной уязвимостью всей экономической системы в ситуации западных санкций.

Единственным внешнеполитическим «достижением» Москвы является объективный раскол в западном лагере — но и он произошел прежде всего в результате победы Дональда Трампа на выборах в США. Да и тут фактор Трампа стал скорее временным шансом Москвы, чем её долгосрочным выигрышем. Заканчивается материал ясным тезисом: продолжающаяся мировая поддержка Украины, несмотря на высокую цену, может в перспективе повлиять на внутренние расчёты в Кремле — и, возможно, приблизить осознание военно-политическим руководством России тупиковости её нынешнего курса.

Путинские нарративы в Швейцарии: разбираем по пунктам

Киссинджер считал, что Украина должна быть «мостом» между Западом и Россией. Но при этом он настаивал на признании украинской независимости и её праве ориентироваться на Евросоюз. На фото: обесточенный после российских бомбёжек и замерзающий Киев 13 января 2026 года. Keystone

Правый швейцарский журнал NebelspalterВнешняя ссылка разбирает самые распространённые нарративы, которыми в Швейцарии — да и шире, по всей Европе — часто пытаются оправдать российское нападение на Украину. Логика текста проста: автор берёт популярные «объяснения», которые звучат как готовые оправдания, и проверяет, выдерживают ли они фактологическую проверку.

Первый и, пожалуй, главный нарратив — «причина войны в расширении НАТО на восток». Журнал Nebelspalter напоминает: на Украину НАТО не «расширялось». В 2008 году ускоренный путь в альянс для Украины и Грузии был закрыт Западом в том числе вследствие давления со стороны Москвы. Однако это вовсе, пишет журнал, не привело к «деэскалации»: обе страны впоследствии подверглись российской агрессии. Издание предлагает сделать акцент на другом факте, а именно, на том, что Владимир Путин задолго до 2022 года открыто ставил под сомнение украинскую государственность и рассматривал Украину как часть российской сферы влияния вплоть до отрицания её независимости.

Второй нарратив — «Запад в 1990 году обещал не расширять НАТО на восток». Журнал подчёркивает различие между неформальными высказываниями политиков и юридически обязывающими договорённостями. Упоминаемые часто слова Геншера и Бейкера относятся к раннему этапу переговоров по объединению Германии и не были закреплены ни в итоговом договоре «Два плюс четыре», ни в каком-либо ином международно-правовом документе. К тому же никто не мог давать «гарантий» того, как будут действовать несколько лет спустя другие суверенные европейские страны. В качестве реального западного обязательства Nebelspalter приводит лишь Основополагающий акт Россия—НАТО 1997 года, где, в частности, говорится о неразмещении ядерного оружия в новых странах-членах Альянса.

При этом, как считает журнал, следует учитывать важный принцип: каждое государство вправе самостоятельно выбирать себе свои союзы. Далее журнал разбирает популярный пропагандистский приём «апелляция к авторитету»: мол, даже Генри Киссинджер предупреждал об опасности расширения НАТО. Журнал Nebelspalter уточняет: Киссинджер действительно выступал против вступления Украины в альянс и считал, что она должна быть «мостом» между Западом и Россией. Но при этом он настаивал на признании украинской независимости и её праве ориентироваться на Евросоюз.

Следующий тезис: «война началась ещё в 2014 году». Здесь журнал, по сути, соглашается с ним. Нынешняя «горячая» фаза есть, по его мнению, не внезапный взрыв, а кульминация более длительного конфликта. Но при этом 2014 год стал важным водоразделом, это было время аннексии Крыма и вооружённой дестабилизации Донбасса при поддержке России. Ранее, по оценке издания, Москва применяла с целью удержать Украину в орбите своего влияния скорее косвенные инструменты давления, от информационных кампаний до гибридных операций.

Центральный пункт материала — разбор тезиса о том, что «виновата Украина». Журнал напоминает: ещё до 2022 года Путин заявлял, что украинский суверенитет возможен лишь «в партнёрстве с Россией». Далее журнал приводит перечень документов, в которых Россия сама признавала границы и независимость Украины: от деклараций начала 1990-х, референдума о независимости и Будапештского меморандума до договоров о дружбе и Минских соглашений. Смысл этого обзора — показать, что Москва нарушала не чьи-то ожидания, а свои собственные обязательства. Украина же, напротив, сделала шаг доброй воли, отказавшись от третьего по величине ядерного арсенала в мире.

Отдельно анализируется аргумент «Путин хотел сблизиться с Западом, но его отвергли». Журнал Nebelspalter возражает: рамки для сотрудничества были, от программы НАТО «Партнёрство ради мира» до соглашений с ЕС. Проблема, по мнению журнала, состояла в том, что Москва связывала «сближение с Западом» с правом оказывать свое влияние на постсоветское пространство, и при этом она часто применяла и силу (вспомним войну против Грузии в 2008 году). Наконец, журнал разбирает две «страшилки», которыми обычно заканчиваются все дискуссии на тему «первопричин войны».

Первая: «если Украине и дальше поставлять оружие, то начнётся Третья мировая». Журнал трактует этот тезис как шантаж. Такие угрозы, считает журнал, нужно учитывать, но при этом следует оценивать реальные возможности Москвы в плане их реализации. А они почти нулевые. Вторая: «Путин не пойдёт дальше в Европу». Журнал Nebelspalter отмечает: прямой удар по странам НАТО действительно означал бы качественно иной уровень эскалации, но давление на страны альянса уже давно идёт «в подпороговом режиме» путем осуществления кибератак, информационных операций влияния и просто провокаций с помощью дронов. Главный вывод журнала: безопасность не строится на вере в чью-то сдержанность — она строится на понимании чужих целей и учете всех возможных сценариев, причем учитывать надо и те, в которые «так не хочется верить».

Операция США в Венесуэле – пощечина Москве

Москва не может защитить ни своих союзников, ни собственные активы. Keystone

В своем комментарии Bündner Tagblatt, и другие швейцарские региональные газетыВнешняя ссылка, оценивает американскую военную операцию в Венесуэле как событие, которое выглядит публичной демонстрацией силы — и потому превращается в символическое унижение России.

В обычной ситуации, замечает газета, очередная интервенция США в Латинской Америке не была бы никакой сенсацией: Вашингтон делал нечто подобное и во времена холодной войны, и в эпоху так называемого Pax Americana. Но теперь, в начале 2026 года, всё происходит на фоне войны России против Украины и Запада — и при второй администрации Трампа, которая сама много говорила о необходимости не вмешиваться больше постоянно в дела за пределами страны. Но именно поэтому операция в Каракасе выглядит как сигнал: даже признавая пределы своего влияния, США способны действовать быстро, жёстко и технологически точно.

Венесуэла значительно слабее Украины в плане ПВО и авиации, поэтому США получили там себе цель «проще», чем была Украина для России. Однако именно аккуратность планирования и точность удара, по версии газеты, и делают происходящее «показательной поркой»: союзник Кремля, президент Николас Мадуро, взят в плен, российская поддержка не сработала там ни политически, ни военным образом. Венесуэльские вооруженные силы использовали российское вооружение, но оно успело отработать считанные минуты, прежде чем было парализовано американцами.

Для России это настоящий технологический провал: её оружие не защитило клиента Москвы, «российский зонтик» оказался пустышкой. Наконец, ещё одной пощечиной Кремлю стал захват США российских танкеров. Российские корабли сопровождения не смогли предотвратить захват, а это говорит только об одном: Москва не может защитить ни своих союзников, ни собственные активы. В этой логике операция в Венесуэле – это история не столько про Каракас, сколько про Москву: это момент, когда «Донни уже не столь наивен», а «Влад» внезапно начинает терять контроль над своей же игрой.

Внешний контент Ваша подписка не может быть сохранена. Пожалуйста, попробуйте еще раз. Почти все закончено, еще немного… Вам необходимо подтвердить Ваш электронный адрес Для завершения процесса подписки, пожалуйста, пройдите по адресу, который мы Вам выслали по электронной почте Дорогие друзья, получите нашу рассылку, посвященную еженедельному обзору прессы Швейцарии Репортажи, интервью, факты, комментарии, мнения, хроника событий: как постсоветское пространство выглядит в зеркале швейцарских печатных и электронных СМИ. Каждую неделю: Политика конфиденциальности SRG предоставляет дополнительную информацию о том, как обрабатываются ваши данные. Я даю согласие на использование моих данных для информационного бюллетеня SWI swissinfo.ch. Подписаться

Самые примечательные заголовки СМИ Швейцарии прошлой недели:

«Россия по-прежнему поставляет большие объемы сжиженного газа в ЕС»Внешняя ссылка

«Европе необходима общая армия»Внешняя ссылка

Что сделает Россия в случае падения режима мулл?Внешняя ссылка

Возвращение ядерного оружия в глобальную игру за власть – что теперь тебе можно было бы сделать, Европа?Внешняя ссылка

Россия играет роль потенциальной великой державы весьма неубедительноВнешняя ссылка

Глубокое падение украинского политика Юлии ТимошенкоВнешняя ссылка

Уж кому-кому, но только не Путину жаловаться на господство права сильногоВнешняя ссылка

«Россия — европейская страна»Внешняя ссылка

Российские артисты не допущены в Италию, но швейцарские сцены для музыкантов Путина открытыВнешняя ссылка

Украина не поддается российским бомбардировкам и ледяному холодуВнешняя ссылка

Сцена для пропагандистского театра в оккупированном Мариуполе: после бомб следуют сказкиВнешняя ссылка

Если у Вас есть свое мнение или если Вы хотите, чтобы мы осветили какую-либо тему, то вот Вам наш электронный адрес: russian@swissinfo.ch.

Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 26 января 2027 года. А пока удачной новой недели и, конечно же, информативного чтения!

Обзор прессы подготовил Игорь Петров, бильдредактор — Людмила Клот.



Выбор читателей Самое обсуждаемое