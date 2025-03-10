События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Председатель Совета Европейского союза Антониу Кошта, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 6 марта 2025 года прибыли в Брюссель на заседание Европейского совета. Главными темами встречи стали поддержка Украины и вопросы европейской обороны. SWI

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

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Игорь Петров



Я руковожу редакцией и отвечаю за качество всех русскоязычных публикаций, перевод и адаптацию материалов на русский язык, а также за формирование общей информационной картины в соответствии с потребностями нашей аудитории. Изучал историю и социологию в Москве и журналистику в Швейцарии, специалист по германской и швейцарской истории и политике, служил два года в армии, работал 11 лет на дипломатической службе, преподавал в ряде вузов, автор ряда книг, в журналистике уже четверть века. Работаю в SWI с 2012 года. Людмила Клот

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках.

Кто будет контролировать украинские чернозёмы?

Умиротворение агрессора дорого обойдется Европе

Стоит ли доверять Путину?

Мать ищет тело своего погибшего на войне сына

США, Европа и Украина: столкновение стратегий

Кто будет контролировать украинские чернозёмы?

Украина обладает одними из самых плодородных почв в мире, известных как черноземы. Благодаря высокому содержанию гумуса и питательных веществ эти почвы обеспечивают страну значительным аграрным потенциалом, делая ее одним из крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции. Географ Себастьян Дёттерль (Sebastian Doetterl) из Высшей технической школы Цюриха (ETHZ) объясняет в интервью телеканалу SRF, что плодородие украинских почв связано с геологической историей региона. В конце последнего ледникового периода минеральные осадки, известные как лёссы, сформировали богатый гумусный слой, обеспечивающий исключительную урожайность.

Украина обладает одними из самых плодородных почв в мире, известных как черноземы. SRF SWI Keystone

Наиболее ценные черноземные территории расположены на юге и востоке страны — как раз там, где сейчас идут боевые действия. Война в Украине уже привела к потере значительных площадей сельскохозяйственных земель. По оценкам экспертов, до 6% угодий находятся в зонах активных боевых действий, а до 15% могут быть загрязнены минами, тяжелыми металлами и токсичными химикатами, что делает их непригодными для сельского хозяйства. Последствия для мирового рынка продовольствия могут быть весьма серьезными. Хотя сама Европа и не столкнется с нехваткой продовольствия, развивающиеся страны, зависящие от украинского зерна, смогут испытать увеличение цен и усиление своей зависимости от других поставщиков. Россия, уже являясь крупным экспортером сельскохозяйственной продукции, может воспользоваться этой ситуацией и усилить свое влияние на мировой продовольственный рынок. Контроль над украинскими черноземами может стать тем самым важным геополитическим рычагом».

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Умиротворение агрессора дорого обойдется Европе

«Конфликт в Украине выходит за рамки борьбы за территорию — он стал геополитическим столкновением, в котором стратегические партнеры Украины демонстрируют двойственные намерения». Об этом в своем гостевом комментарии в газете NZZ пишет Гюнтер Бехлер, бывший швейцарский посол, участник переговоров по украинскому урегулированию по линии ОБСЕ. «Трамп предлагает мир, но его условия могут привести к фактической капитуляции Украины. США, получая возможность влиять на использование природных ресурсов этой страны, могут вступить в сложные закулисные переговоры с Россией.

Россия со своей стороны традиционно использует подмену ролей «жертва-преступник», оправдывая свою агрессию «провокациями» со стороны Украины. Эта стратегия уже применялась в Грузии и Приднестровье, позволяя Москве не только диктовать условия, но и затягивать разрешение конфликта. Женевские переговоры по Грузии, длившиеся более 60 раундов, не привели к снижению напряженности, а лишь укрепили позиции России в регионе. Навязываемое прекращение огня выгодно агрессору, так как оно дает ему передышку для перегруппировки и усиления. История показывает, что временные соглашения, такие как план Саркози-Медведева, всегда работают в пользу того, кто ведет захватническую войну.

Россия со своей стороны традиционно использует подмену ролей «жертва-преступник», оправдывая свою агрессию «провокациями» со стороны Украины. Russian Defense Ministry Press Service

Возможный сценарий для Украины (принудительные «выборы» под оккупацией, которые Вашингтон будет согласен признать легитимными) окончательно лишит страну независимости. Но Украина доказала, что Россию можно остановить. Масштабные санкции ослабляют Москву, а внутреннее недовольство населения России растет. Однако если Запад пойдет на компромисс ради скорого мира, то это создаст условия для нового витка российского реваншизма. Перед Европой стоит исторический выбор: преклониться перед стратегией Трампа и Москвы или продолжать поддерживать Украину, усиливая санкции и военную помощь. Только жесткая позиция может гарантировать мир, в котором Украина сохранит свою независимость

Какие шаги необходимы для справедливого мира? Четкие цели переговоров — согласованные требования и защита украинских интересов. Жесткий контроль за соблюдением перемирия — военный механизм мониторинга нарушений. Привлечение независимых посредников — участие в мирных переговорах ООН, ОБСЕ, ЕС. Важная роль Турции — контроль над Черным морем делает ее ключевым игроком. Признание России как стороны конфликта — не давать ей играть роль «посредника». Участие США и ЕС в качестве гарантов безопасности — это даст хотя бы какие-то гарантии от российского военного реванша».

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Стоит ли доверять Путину?

Швейцарский историк Маркус Сомм пишет в своей колонке в журнале Nebelspalter: «Когда Гитлер вторгся в Советский Союз в июне 1941 года, США стояли перед дилеммой: стоит ли помогать Сталину? Британский премьер Уинстон Черчилль, несмотря на весь свой антикоммунизм, призывал к поддержке СССР — Великобритания уже два года в одиночку к тому моменту сражалась с нацистами. Для него моральные вопросы отходили на второй план: выживание Британии зависело от сопротивления Советского Союза.

Рузвельт, не питая симпатий к коммунистам, принял затем прагматичное решение: Америка направила в СССР оружие, топливо, продовольствие и другие ресурсы на сумму 11 миллиардов долларов (≈ 200 миллиардов в сегодняшних ценах). Американцы направили Советам танки, самолеты, грузовики, топливо, уголь, продовольствие, легковые машины, алюминий, униформу, обувь, боеприпасы. Без этой помощи Советский Союз был бы гарантированно разгромлен. В отличие от Великобритании, которой пришлось погашать свои военные долги аж до 2006 года, Сталин не заплатил за это США ни рубля. Взамен СССР «отблагодарил» Запад холодной войной.

Британский премьер Уинстон Черчилль, несмотря на весь свой антикоммунизм, призывал к поддержке СССР — Великобритания уже два года в одиночку к тому моменту сражалась с нацистами. Фото: Макс Петипьер и Уинстон Черчилль, 1946 год, в замке Schloss Allmendingen под Берном. Keystone / Str

Трамп, как и Рузвельт, выбирает союз с «меньшим из зол». Его цель — оторвать Путина от Китая, так как в долгосрочной перспективе Пекин может представлять большую угрозу для США, чем Москва. Эта стратегия напоминает ход Генри Киссинджера, когда в 1970-х годах он инициировал сближение США и Китая, с тем чтобы ослабить в этом регионе влияние СССР. Сможет ли Трамп сыграть с Путиным в такую же игру? Или доверие Путину обернется для него проигрышем? Ответ на этот вопрос неизвестен. И, как говорил Бертольт Брехт, Vertrauen wird dadurch erschöpft, dass es in Anspruch genommen wird, то есть доверие не бесконечно и может однажды кончиться, если им, этим доверием, постоянно пользоваться».

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Мать ищет тело своего погибшего на войне сына

«Тема последствий войны в России остается под негласным запретом. Матери, потерявшие сыновей, редко говорят об этом вслух. Но Ирина Чистякова не молчит. Два года она искала своего сына Кирилла, пропавшего на фронте, и прошла долгий путь, чтобы узнать его судьбу», — пишет цюрихская газета Tages-Anzeiger. «Кирилл Чистяков был призван на срочную службу, но вскоре оказался на фронте — не по своему выбору. Последний раз он позвонил в марте 2022 года с украинского номера, в трубке слышались взрывы. Он сказал, что командир сбежал, а они остались одни и их бомбят. А затем сказал фразу, которую мать запомнила навсегда: «Мама, ты должна меня искать». После этого он исчез.

Тема последствий войны в России остается под негласным запретом. Матери, потерявшие сыновей, редко говорят об этом вслух. Но Ирина Чистякова не молчит. Tagi

Два года она искала его среди фотографий погибших, в списках пропавших, в моргах Ростова-на-Дону, в Донбассе. Она обращалась к чиновникам, записывала видеообращения, давала интервью, пыталась добиться правды. Летом 2022 года в соцсетях появилось видео, на котором, возможно, были русские пленные. По косвенным признакам она пришла к выводу, что сын мог быть среди них. Позже ей сказали, что его видели в Киеве среди военнопленных, но никаких подтверждений этого не было. В марте 2024 года ей позвонили: найдено тело. Она сразу поехала в морг. Узнала сына по значку и фотографии, которую он когда-то спрятал в подкладке пальто.

Власти выдали ей свидетельство о смерти, датированное 25 сентября 2022 года, но она до сих пор не знает, когда и где он погиб. В начале апреля 2024 года его похоронили в Петрозаводске. Она знает семьи, которые так и не нашли своих сыновей, но согласились на компенсацию и похоронили пустые урны. Для нее такой вариант был невозможен. Она добивалась правды до конца. Теперь Ирина живет в новой квартире, пытается вернуться к нормальной жизни. Но война осталась с ней навсегда. Другие матери продолжают искать своих сыновей, многие обращаются к ней за помощью. Она бы и помогла им, но признается, что эмоционально полностью истощена. Она мечтает вернуться к прежней жизни — носить платья, ходить в караоке, петь. Однажды в кафе рядом с ней сидела шумная молодежь. Она смотрела на них и думала, что ее сын был совсем другим. А потом повернулась и попросила их вести себя потише».

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США, Европа и Украина: столкновение стратегий

«Переговоры между Вашингтоном и Киевом об условиях прекращения войны обернулись дипломатическим провалом». Об этом в редакционном комментарии пишет газета NZZ. «Давление со стороны Дональда Трампа и его вице-президента Джей Ди Вэнса привело к открытому конфликту с Владимиром Зеленским. Украинский лидер доказал свою эффективность в военное время, но способен ли он стать архитектором мира?

Разногласия между США и ЕС по украинскому вопросу становятся все более очевидными. Вашингтон призывает к скорейшему завершению конфликта, рассчитывая ослабить зависимость Москвы от Пекина, но европейские лидеры видят в этом стратегическую ошибку. ЕС обеспокоен тем, что уступки Кремлю приведут к эскалации угрозы для Европы. Сложилась совершенно иная ситуация: если во времена холодной войны США занимали жесткую позицию в отношении Москвы, а Европа пыталась балансировать, то теперь ситуация изменилась — Вашингтон ищет компромисс, а европейцы настаивают на жестком курсе.

Вашингтон призывает к скорейшему завершению конфликта, рассчитывая ослабить зависимость Москвы от Пекина, но европейские лидеры видят в этом стратегическую ошибку. Keystone

Администрация Трампа рассматривает украинский конфликт через призму глобального противостояния с Китаем. Вашингтон опасается, что альянс Москвы и Пекина усилит влияние Китая на международной арене, создавая угрозу для американских позиций. В этом контексте Украина становится разменной картой: США готовы сократить поддержку Киева, если это поможет ослабить связи между Кремлем и Пекином. Европа, напротив, видит в этом прямую угрозу собственной безопасности, поскольку поражение Украины будет означать усиление российской экспансии.

Опыт холодной войны показывает, что стратегические разногласия между США и Европой в итоге всегда приводили к компромиссам. Однако сегодня расклад сил меняется: если Вашингтон продолжит дистанцироваться от Украины, то Европе придется решать вопросы безопасности самостоятельно. Ключевой вопрос остаётся открытым: готова ли администрация Трампа признать, что без европейской поддержки ей будет сложнее удерживать глобальное лидерство и сдерживать Китай?»

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 17 марта 2025 года. А пока удачной новой недели и конечно же информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.