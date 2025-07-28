События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Киев, протесты против ограничения автономии НАБУ и САПО, украинских антикоррупционных органов. EPA/SERGEY DOLZHENKO

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

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Игорь Петров



Я руковожу редакцией и отвечаю за качество всех русскоязычных публикаций, перевод и адаптацию материалов на русский язык, а также за формирование общей информационной картины в соответствии с потребностями нашей аудитории. Изучал историю и социологию в Москве и журналистику в Швейцарии, специалист по германской и швейцарской истории и политике, служил два года в армии, работал 11 лет на дипломатической службе, преподавал в ряде вузов, автор ряда книг, в журналистике уже четверть века. Работаю в SWI с 2012 года. Людмила Клот

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках.

Сегодня в выпуске:

«Кремль сохраняет спокойствие на фоне ультиматума Трампа»

Украина сначала ограничивает независимость антикоррупционных органов — а потом идет на попятный.

«Три провала спецслужб и перспективы системы Путина»

Школьников в России делают частью военной машины

«Кремль сохраняет спокойствие на фоне ультиматума Трампа»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в случае, если в течение 50 дней не будет заключено перемирие с Украиной, против России и её союзников будут введены штрафные «вторичные санкции». Однако, как указывает швейцарский общественный телеканал SRF, в Москве это заявление встретили с подчеркнутой невозмутимостью. Агрессивная война в Украине продолжается без видимого ослабления, а в кремлёвских медиа преобладает уверенный тон: 50 дней — это долгий срок, и пока нет необходимости реагировать.

Корреспондент SRF по России Калум Маккензи отмечает, что Кремль стремится продемонстрировать как внутри страны, так и за её пределами, что не поддаётся запугиванию и не отказывается от своих целей. Одновременно в Москве прекрасно понимают: пока речь идёт лишь об угрозе, а не о конкретных мерах. И хотя Россия не отмахивается от Трампа как от несерьёзного игрока — его считают непредсказуемым ещё с первого срока — доверия к нему и его словам немного. Предыдущие ультиматумы Вашингтона, подчёркивает SRF, оставались без последствий, и в Кремле это хорошо помнят.

«Что касается атак украинских БПЛА на Москву, то они, по оценке SRF, носят скорее символический характер». Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Реакция России, по мнению телеканала SRF, будет зависеть от характера и реального воздействия потенциальных «вторичных санкций». Пока они не начнут наносить реального ущерба военному потенциалу, Москва вряд ли изменит курс. Однако Россия остаётся в энергетической сфере весьма уязвимой: снижение цен на нефть уже не раз заставляло Кремль пересматривать бюджет. Если такие страны, как Китай или Индия, под угрозой американских санкций сократят закупки российской нефти, то это может ослабить военные ресурсы Кремля.

Что касается атак украинских БПЛА на Москву, то они, по оценке SRF, носят скорее символический характер. Лишь немногие достигают целей, и Кремль на них не реагирует — военная стратегия остаётся прежней. Путин по-прежнему стремится вернуть Украину в сферу своего влияния и рассчитывает добиться этого силой. Поэтому, как подытоживает один из прокремлёвских политологов, «диалог с Западом продолжится на поле боя».

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Украина сначала ограничивает независимость антикоррупционных органов — а потом идет на попятный

Верховная рада Украины приняла закон, который переводит Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) под контроль генерального прокурора — фигуры, тесно связанной с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщают швейцарский общественный вещатель SRF и ряд газет, выходящих в издательском холдинге Tamedia. Речь идёт по их мнению о фактическом лишении ключевых антикоррупционных органов их институциональной независимости. До сих пор именно эти два ведомства рассматривались как наиболее эффективные инструменты борьбы с коррупцией на высшем уровне, а их независимость была одним из условий евроинтеграции Украины.

Принятие закона вызвало широкий общественный резонанс. По информации телеканала SRF и газеты Tages Anzeiger, внутри страны не утихают спекуляции относительно истинных мотивов. Одни считают, что Зеленский стремится сосредоточить больше власти в своих руках, другие — что его команда хочет прекратить расследования в отношении лояльных к президенту политиков. Звучат также опасения, что НАБУ и САП могут быть использованы против оппозиции. Все эти версии усиливают критику в адрес Владимира Зеленского, которому и без того регулярно вменяют авторитарные тенденции. Новый закон, подчёркивают наблюдатели, не опровергает эти обвинения — напротив, подкрепляет их.

«Теперь, когда Украина как никогда зависит от поддержки Запада и одновременно ведёт борьбу за своё выживание, подрыв независимости антикоррупционных институтов может оказаться стратегически ошибочным шагом». Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

Одним из аргументов в пользу реформы стало утверждение о «возможном проникновении российских агентов» в антикоррупционные ведомства. Однако, как отмечает SRF, даже если отдельные случаи злоупотреблений или контактов действительно имели место, это не является достаточным основанием для разрушения всей системы. Критики указывают: единичные проблемные сотрудники — не повод ставить под сомнение целостность всей структуры. Тем более что сторонники закона не представили убедительных доказательств в пользу необходимости подчинения этих органов правительству.

Как подчёркивают СМИ, НАБУ и САП стали наиболее значимым шагом Украины на пути к искоренению системной коррупции. Несмотря на отдельные скандалы, оба ведомства эффективно расследовали дела в отношении высокопоставленных чиновников и пользовались доверием международных партнёров. По мнению SRF теперь, когда Украина как никогда зависит от поддержки Запада и одновременно ведёт борьбу за своё государственное и правовое выживание, подрыв независимости этих институтов может оказаться стратегически ошибочным шагом.

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Однако, как далее сообщает телеканал, это решение вызвало волну возмущения как внутри страны, так и среди международных партнёров. На улицы украинских городов впервые с начала полномасштабной войны вышли демонстранты с лозунгами против нового закона. Особое беспокойство выразили страны «Группы семи» и представители Европейского союза. Независимость антикоррупционной системы была одним из ключевых условий для получения Украиной финансовой и политической поддержки на пути к европейской интеграции. Поэтому поправки к закону были восприняты как откат от заявленных реформ.

По информации SRF, власти пытались обосновать необходимость изменений угрозой «внутреннего саботажа» и даже «вражеского влияния» в структурах НАБУ. Однако, по мнению политологов, такие аргументы выглядели неубедительно. Под давлением общественности Владимир Зеленский пообещал скорректировать осноанве положения закона. В ближайшее время должен быть внесён новый законопроект, который восстановит независимость НАБУ и САП. Насколько это окажется возможным, пока неясно: доверие к президенту среди части общества пошатнулось, а международные партнёры требуют не обещаний, а чётких правовых гарантий. По оценке SRF, политическая ошибка с антикоррупционным законом стала символическим ударом по имиджу В. Зеленского как реформатора. Но этот случай наглядно продемонстрировал, что даже в условиях войны украинская демократия остаётся чувствительной к авторитарным отклонениям, а общество способно реагировать на попытки свернуть с курса прозрачности и подотчётности.

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«Три провала спецслужб и перспективы системы Путина»

В публикации под заголовком Die russische Dreifachblamage («Российский тройной позор») швейцарское онлайн-издание Republik анализирует три серьёзных провала российских спецслужб, произошедших в течение нескольких дней в начале лета 2025 года. Речь идёт о событиях, которые затронули сразу три ключевых силовых структуры — ФСБ, ГРУ и СВР — и, по мнению автора статьи, указывают на системные трещины в архитектуре путинской власти.

Первый эпизод — массированная атака украинских беспилотников на четыре российских военных аэродрома. Сотни дронов были собраны и запущены с территории самой России, управляемые через её же сотовую сеть. Удар нанёс беспрецедентный ущерб: по данным украинской стороны, были выведены из строя 41 самолёт общей стоимостью около 7 миллиардов долларов — крупнейшие потери авиации России со времён Второй мировой войны.

Второй инцидент — утечка информации с ракетной базы «Ясный» в Оренбургской области. Журналисты изданий Der Spiegel и Danwatch без каких-либо хакерских действий получили доступ к более чем двум миллионам файлов, включая инженерные чертежи, схемы внутренней связи, маршруты охраны и даже перечни спортинвентаря личного состава. Причина — база сама открыла сайт для приёма подрядных заявок и оставила его полностью незащищённым. Утечка, как подчёркивается, поставила под угрозу всю ядерную безопасность России.

«История диктатур показывает: они кажутся нерушимыми — до тех пор, пока не рушатся за считанные дни». KEYSTONE

Третье разоблачение — масштабное расследование The Insider о деятельности военной части 29155 в составе ГРУ, отвечающей за диверсии и убийства. Помимо подробностей о вмешательстве в дела Чехии, Черногории, Великобритании, в том числе отравления Скрипалей, расследование выявило коррупционные связи, халатность, использование личных телефонов в операциях и даже передачу фирм-прикрытий любовницам сотрудников.

Как отмечает Republik, эти три сюжета демонстрируют разные грани системного разложения: утрату способности к эффективной контрразведке, бюрократическую безответственность и внутреннюю деморализацию госаппарата. Главное последствие — разрушение мифа о непогрешимости спецслужб, на которых с начала 2000-х строилась путинская вертикаль власти. В элитах нарастает паранойя, усиливается ведомственная конкуренция, снижается степень управляемости.

Издание подчёркивает, что в российской системе информации передаётся исключительно вверх и только в форме, угодной начальству. Это создаёт замкнутую среду, в которой искажается реальность — и, как следствие, совершаются стратегические просчёты. В частности, провал блицкрига в Украине стал прямым результатом ложных отчётов о якобы отсутствии сопротивления.

Тем временем российская экономика стремительно милитаризуется: уже 40% бюджета напрямую связано с войной. Боевые действия становятся не только идеологическим, но и социальным проектом — миллионы россиян зависят от контрактов, выплат, компенсаций. Мир в такой модели воспринимается не как шанс, а как экзистенциальная угроза — и политическая, и экономическая.

На этом фоне позиция Дональда Трампа в отношении Украины выглядит двусмысленно. Он одновременно блокирует жёсткие санкции против России в Конгрессе и грозит введением 100-процентных пошлин в случае отказа Москвы от переговоров. ЕС тем временем делает ставку на сотрудничество с украинским военно-промышленным комплексом, который, по оценкам экспертов, уже сейчас предлагает передовые решения в сфере беспилотной и электронной войны.

В итоговом выводе Republik подчёркивает: несмотря на демонстративное спокойствие Кремля, эти провалы — не частные сбои, а симптомы нарастающей стратегической уязвимости. История диктатур показывает: они кажутся нерушимыми — до тех пор, пока не рушатся за считанные дни. И хотя момент распада невозможно предсказать, ясно одно: режим Путина трещит по швам, а ставка на Украину — это не только моральный долг, но и политическая необходимость.

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Школьников в России делают частью военной машины

Газета Blick сообщает о тревожной тенденции в России: на крупнейшем заводе по производству дронов-камикадзе в Елабуге, в Республике Татарстан, активно используются подростки — учащиеся колледжей и лицеев в возрасте от 14 лет. Предприятие входит в особую экономическую зону и позиционируется российскими властями как передовой центр беспилотного производства.

По информации Blick, речь идёт о массовом вовлечении несовершеннолетних в сборку дронов «Герань‑2», активно применяемых против Украины. Видеокадры с участием десятков подростков, занятых на сборке дронов, демонстрировались на российском телевидении как иллюстрация реализации программы «профориентации». Однако, по данным журналистов, это — системная практика, направленная на создание постоянного кадрового резерва для военной промышленности. Завод, по оценкам, производит десятки тысяч дронов ежегодно и наращивает темпы.

swissinfo.ch

В ближайшем будущем планируется собирать до 2000 дронов в сутки — для атак, призванных перегрузить украинскую ПВО. Газета Blick обращает внимание на то, что российская стратегия опирается на дешёвое массовое производство: себестоимость одного беспилотника «Герань‑2» составляет около 30–45 тысяч швейцарских франков, тогда как их перехват с помощью западных систем ПВО обходится в миллионы. Это создаёт асимметричное давление, в котором Россия выигрывает экономически.

Особую обеспокоенность вызывают условия, в которых подростки вовлекаются в процесс: через образовательные программы, конкурсы и даже игровые симуляторы дети ориентируются на работу на ВПК. Журналисты подчеркивают: речь идёт о вовлечении в производственный цикл боевых систем вооружений, что ставит под сомнение соблюдение Россией международных норм защиты детей. Этот пример демонстрирует, как в современной России даже школьников делают частью военной машины.

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 4 августа 2025 года. А пока удачной новой недели и конечно же информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.