События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Рукопожатие президентов Азербайджана и Армении на фоне главы США в Белом доме 8 августа 2025 г. в преддверии подписания мирного договора, который окончит десятилетия между странами на Южном Кавказе. EPA/NATHAN HOWARD / POOL

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

14 минут

Игорь Петров



Я руковожу редакцией и отвечаю за качество всех русскоязычных публикаций, перевод и адаптацию материалов на русский язык, а также за формирование общей информационной картины в соответствии с потребностями нашей аудитории. Изучал историю и социологию в Москве и журналистику в Швейцарии, специалист по германской и швейцарской истории и политике, служил два года в армии, работал 11 лет на дипломатической службе, преподавал в ряде вузов, автор ряда книг, в журналистике уже четверть века. Работаю в SWI с 2012 года. Людмила Клот

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках.

Сегодня в выпуске:

Путин продаёт в оккупированном Мариуполе «новые квартиры с видом на море»

Трамп, Путин и Аляска: на что рассчитывает Кремль?

Украинские дроны нового поколения и экологическая угроза

Армения и Азербайджан: рукопожатие в Вашингтоне — шаг к миру?

Путин продаёт в оккупированном Мариуполе «новые квартиры с видом на море»

Популярная газета Blick сообщает о масштабной программе жилищного строительства, развернутой российскими властями в оккупированном Мариуполе. Согласно публикации от 6 августа 2025 года, в городе возводятся десятки новых жилых домов, рассчитанных исключительно на российских граждан. В общей сложности речь идёт примерно о 5000 квартир в 70 новостройках. При этом жильё предлагается по льготным условиям: покупателям из России доступна ипотека под 2% годовых, что делает приобретение жилья особенно привлекательным. В рекламных материалах застройщики акцентируют внимание на «видах на море», подчёркивая курортный имидж прибрежного города.

Как подчёркивает Blick, этот процесс сопровождается систематическим вытеснением прежнего населения. Украинские владельцы разрушенных или захваченных квартир исключены из всех форм восстановления или компенсации. Их жильё официально признаётся «бесхозным», что даёт российским властям юридическое основание для отчуждения имущества и передачи его новым собственникам — преимущественно переселенцам из России. Один из центральных примеров — так называемый «Дом с часами», символическое здание в центре Мариуполя, разрушенное в результате боевых действий. Вместо его восстановления прежним владельцам здание было полностью снесено, а на его месте построен новый жилой комплекс.

Цель — не только физически застроить разрушенные кварталы, но и закрепить российское присутствие путём замены населения. Keystone

Все квартиры в нём проданы российским гражданам. При этом бывшие жители не только не получили никаких компенсаций, но даже теперь не могут въехать на территорию города, несмотря на прежние обещания о праве на возвращение. Таким образом, восстановление Мариуполя сопровождается не просто строительством жилья, а масштабной программой демографической перестройки, проводимой по образцу советской колонизационной политики. Цель — не только физически застроить разрушенные кварталы, но и закрепить российское присутствие путём замены населения. Это также позволяет Кремлю легитимировать аннексию на уровне быта и собственности, превращая захваченные территории в якобы «новые» российские регионы.

Газета Blick подчёркивает, что эта практика вызывает серьёзные юридические и этические вопросы. Она нарушает не только нормы международного гуманитарного права, касающиеся прав собственности в условиях оккупации, но и создаёт фактическую невозможность для украинцев вернуться в родные дома. На фоне льгот и преференций для россиян, изгнанные жители сталкиваются с полным отсутствием механизмов правовой защиты. Как отмечает издание, это не просто городское строительство, а стратегия по закреплению контроля над территорией с помощью инструментов частной собственности. Жильё становится политическим оружием, а рынок недвижимости — механизмом долгосрочной аннексии.

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

Трамп, Путин и Аляска: на что рассчитывает Кремль?

Как сообщает корреспондент телеканала SRF по России Калум Маккензи, 15 августа 2025 года президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин планируют встретиться в штате Аляска. Трамп предложил, чтобы Украина передала России часть территорий, однако Киев уже категорически отверг эту идею. Москва официально на это пока не отреагировала, но в Кремле, вероятно, довольны самой логикой предложения: ведь стратегическая цель России — расширение контроля над украинскими землями, и в окружении Трампа уже давно звучат заявления о необходимости территориальных уступок со стороны Киева.

Сам факт предстоящей встречи можно считать промежуточной победой Путина. На 9 августа приходился установленный Трампом «крайний срок» для выполнения ряда условий, в противном случае Вашингтон грозил ввести в отношении России масштабные санкции. Россия не проявила готовности к компромиссам, но все равно, вместо обещанных санкций Дональд Трамп приглашает Путина на переговоры на американской территории. Для Кремля это очередное подтверждение того, что Трамп склонен уступать, а не наоборот.

Посыл Кремля прозрачен: Путин не собирается идти на уступки. Он по-прежнему верит в возможность достижения целей исключительно военным путём. Sputnik

Москва уже давно требует от Киева территориальных уступок. Но, как отмечает К. Маккензи, Трамп не может реализовать это требование в одностороннем порядке: украинские войска продолжают держать фронт, и чтобы они оставили свои позиции, Белый дом должен оказать на Киев беспрецедентное давление. При этом Путин вряд ли ограничится передачей ему Донбасса в обмен на отказ от претензий на Херсон и Запорожье: Россия называет эти регионы «неотъемлемой частью своей территории» с момента проведения там псевдо-референдумов в 2022 году.

Формально Кремль мог бы представить российскому обществу отказ от них как тактическое решение, но, по мнению аналитиков, оснований для этого у Путина нет. Скорее, он будет использовать встречу, чтобы приблизиться к своим максимальным целям — расширению контроля на юге и востоке Украины. Путину принципиально важно, что встреча пройдёт без представителей Евросоюза и Украины. Это создаёт для него «ситуацию без проигрыша». Оптимальный сценарий для Москвы — добиться от Трампа максимальных уступок, включая передачу России нескольких украинских регионов и политические реформы, которые вернут Украину в сферу влияния Москвы.

Более вероятный сценарий — достичь договорённости, неприемлемой для Киева. В таком случае Трамп может обвинить Украину в срыве сделки и прекратить военную помощь, что резко повысит шансы России на военное давление и на силовое принуждение Украины к капитуляции. По оценке SRF вывод Украины за скобки переговорного процесса и делает предстоящую встречу на полуострове Аляска потенциальным стратегическим успехом Кремля.

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

Украинские дроны нового поколения и экологическая угроза

Война в Украине показала, что ключевую роль в ней играют технологии, позволяющие получать преимущество на поле боя. Одним из таких нововведений стали дроны, управляемые по оптоволоконным каналам — неуязвимые для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако, как информирует швейцарское издание Watson, Украина и международное сообщество могут заплатить за такие инновации высокую экологическую цену. В отличие от обычных БПЛА, новые устройства не зависят от спутниковой навигации или радиоканалов. Вместо этого ими управляют через катушки с тончайшим стекловолоконным кабелем длиной до 50 километров. Такие дроны буквально «протягивают» за собой кабель, соединяющий их с оператором.

Благодаря этому они становятся практически невидимыми для РЭБ и могут выполнять сложные разведывательные или боевые задачи. Однако, как отмечает Watson, эти кабели после завершения миссии остаются лежать на месте. Их никто не собирает и не утилизирует. Большая часть территорий, на которой применяются эти технологии, относится к сельскохозяйственным угодьям, лесам и природным зонам. Стекловолоконные нити тонки, невидимы и не разлагаются, а значит они превращаются в долговечный и опасный мусор, представляющий собой угрозу для животных и птиц. Помимо этого, они затрудняют перемещение техники, особенно в процессе разминирования или восстановления разрушенной инфраструктуры.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что о последствиях применения оптоволоконных дронов почти не говорят ни украинские власти, ни международные партнёры. Keystone

По словам авторов материала портала Watson, оптоволоконные нити уже были обнаружены на крыльях и лапах птиц, на тракторах и на колёсах транспортных средств, перевозящих гуманитарную помощь. Экологическая опасность связана и с химическим составом кабеля. Он покрыт стойкими полимерами и фторсодержащими компонентами, которые при разрушении образуют микропластик. Под воздействием ультрафиолетового света, при пожарах и в результате механических повреждений эти частицы попадают в почву и, потенциально, в водоёмы, где могут сохраняться десятилетиями.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что о последствиях применения оптоволоконных дронов почти не говорят ни украинские власти, ни международные партнёры. Как подчёркивает британская организация Conflict and Environment Observatory (CEOBS), ни одна структура в мире на данный момент не занимается сбором этих отходов или мониторингом последствий применения таких БПЛА.

Материал Watson поднимает важный вопрос о том, как сбалансировать потребности обороны обороны с защитой окружающей среды. Война меняет всё, включая и экологические приоритеты, но последствия решений, принятых в критические моменты, могут аукнуться спустя десятилетия. Стекловолоконные дроны — один из ярких примеров того, как технологический прогресс без учёта экологического контекста может обернуться новой, пока еще невидимой катастрофой.

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

Армения и Азербайджан: рукопожатие в Вашингтоне — шаг к миру?

Как сообщает телеканал SRF, в столице США произошло то, что ещё недавно казалось маловероятным: по приглашению президента Дональда Трампа за одним столом встретились премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Поводом для встречи стало подписание соглашения по совместному инфраструктурному проекту Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP), который, как заявили все три стороны, должен стать основой для нового этапа международных отношений на Южном Кавказе.

Согласно достигнутым договорённостям, Азербайджан получит прямой транспортный доступ к своему анклаву Нахичевань через территорию Армении. Трамп охарактеризовал проект как «эксклюзивное партнёрство» Армении с США, отметив готовность американских компаний инвестировать в этот коридор. Ожидается, что маршрут поддержит экономику региона и станет опорным элементом будущего мирного договора, первые переговоры по которому начнутся уже на следующей неделе. Жесты примирения сопровождались высокими оценками: Трамп заявил, что «наконец удалось заключить мир», Алиев говорил о «вечном мире на Кавказе», а Пашинян — о «значимой вехе».

Трамп заявил, что «наконец удалось заключить мир», Алиев говорил о «вечном мире на Кавказе», а Пашинян — о «значимой вехе». SRF

Однако мирный договор пока не подписан, а внутриполитическая ситуация в Армении остаётся напряжённой. Баку продолжает оказывать давление на Ереван, включая требование внести изменения в конституцию. Исторический фон делает сделку особенно чувствительной: с момента распада СССР страны находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха, который международное право признаёт частью Азербайджана. До осени 2023 года регион контролировали и населяли этнические армяне, но после его возвращения под контроль Баку более 100 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Идея коридора через территорию Армении вызывала ранее ожесточённые споры, но теперь она подана как экономическая альтернатива военной конфронтации.

В геополитическом измерении проект TRIPP, указывает телеканал, отражает стремление США усилить своё влияние в регионе. Россия, традиционно выступавшая гарантом безопасности Армении, сосредоточена на войне против Украины и рассматривает это соглашение как свою стратегическую неудачу. Иран также выразил опасения из-за возможных территориальных последствий сделки. Сообщается, что Минская группа ОБСЕ будет расформирована. Принесёт ли коридор реальный мир или станет лишь паузой в затяжном конфликте — покажут дальнейшие переговоры и политическая динамика в Ереване.

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

Ниже материалы, которые также были опубликованы у нас за последнюю неделю и могли бы вас заинтересовать:

Как Трамп подталкивает Швейцарию к сближению с ЕС

Швейцарский офицер передавал информацию России?

Кинофестиваль в Локарно возвращает вкус к жизни

Приглашаем вас также принять участие в наших актуальных дебатах:

Показать больше Дебаты Ведёт: Яннис Маврис Каким вы видете будущее вашего континента? Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента? Присоединяйтесь к дискуссии 6 Отметки «мне нравится» Просмотреть обсуждение

Нам важно ваше мнение!

Приглашаем вас пройти короткий опросВнешняя ссылка — это займет меньше 5 минут. Все ответы остаются конфиденциальными. Мы никому не передадим ваши персональные данные, но ваши отзывы помогут нам сделать наш контент ещё лучше и интереснее. Спасибо заранее за участие!

Внешний контент Ваша подписка не может быть сохранена. Пожалуйста, попробуйте еще раз. Почти все закончено, еще немного… Вам необходимо подтвердить Ваш электронный адрес Для завершения процесса подписки, пожалуйста, пройдите по адресу, который мы Вам выслали по электронной почте Дорогие друзья, получите нашу рассылку, посвященную еженедельному обзору прессы Швейцарии Репортажи, интервью, факты, комментарии, мнения, хроника событий: как постсоветское пространство выглядит в зеркале швейцарских печатных и электронных СМИ. Каждую неделю: Политика конфиденциальности SRG предоставляет дополнительную информацию о том, как обрабатываются ваши данные. Я даю согласие на использование моих данных для информационного бюллетеня SWI swissinfo.ch. Подписаться

Если у Вас есть свое мнение или если Вы хотите, чтобы мы осветили какую-либо тему, то вот Вам наш электронный адрес: russian@swissinfo.ch.

Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 18 августа 2025 года. А пока удачной новой недели и конечно же информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.