События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Президентская встреча на Аляске — успех для Путина, но не для Трампа, по мнению телеканала SRF. AP Photo/Jae C. Hong

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Игорь Петров



Людмила Клот

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках.

Сегодня в выпуске:

«Русские деликатесы» — портрет постсоветской диаспоры времен войны

«Прежних Москвы и России больше нет»

«Тем в России, кто верит, что сможет вернуть Аляску: удачи!»

Встреча в Анкоридже — успех для Путина, но не для Трампа

Краткий обзор комментариев швейцарской прессы по саммиту Трамп-Путин на Аляске

«Русские деликатесы» — портрет постсоветской диаспоры времен войны

В интервью телеканалу SRF немецкоязычный писатель, журналист и музыкант украинского происхождения Дмитрий Капительман рассказал о своём новом романе «Русские деликатесы» (Russische Spezialitäten), в котором с иронией и теплом описывает автобиографическую семейную историю. Книга, по словам автора, исследует тему идентичности, размытых культурных границ и болезненного влияния нынешней войны России против Украины на личную память и язык. Дм. Капительман вспоминает, как в 1995 году его семья приехала из Киева в Лейпциг в качестве еврейских «контингентных беженцев».

Жильё им досталось в «панельном» районе, где по соседству жили люди с наклейками на входных дверях «Рудольф Гесс — народный герой» и где устраивались регулярные вечеринки неонацистов. Национальную принадлежность никто особо не различал: их называли «чёртовыми русскими» независимо от украинских корней. Одним из лейтмотивов романа стал продуктовый магазин семьи из бывшей ГДР, носивший название «Русские деликатесы» (Russische Spezialitäten), хотя ни товары, ни сотрудники магазина не имели никакого отношения к России. Но язык общения был русским, а всё, что было из бывшего СССР, в Германии автоматически называлось «русским».

Всё, что было из бывшего СССР, в Германии автоматически называлось «русским». SRF

Русский язык, являющийся родным для автора, в книге становится символом культурной цезуры. В первой части книги герои осваиваются в новой стране, во второй — сталкиваются с войной на своей исторической родине. Автор навещает своих друзей в Киеве: одни теперь учат украинский, чтобы больше не говорить по-русски, другие видят в русском языке («Наш язык, наша страна») оправдание вторжения. Для Дм. Капительмана русский язык нагружен теперь виной за агрессию, и он всё чаще не знает, с кем и где он имеет право без опасений говорить на нём.

Российская пропаганда обещает вернуть время, которого никогда не было Телеканал SRF

Главный драматический нерв романа — превращение матери, живущей в эмиграции, в убеждённую сторонницу войны и российской пропаганды. По словам писателя, началось всё без политики: мать просто скучала по детективным сериалам, и спутниковое ТВ с российскими каналами вернуло их в её дом. В те годы, подчёркивает он, в России ещё существовал независимый журналистский контент. Позже, под влиянием телевещания, у матери сформировалась ностальгия «по Украине тридцатилетней давности». На вопрос сына, почему вся её критика направлена именно против Украины, она ответила, что Россия ей безразлична, но она хочет «в ту Украину, что была раньше». Эта фраза, убеждён писатель, совершенно нелепа, ведь его семья уехала именно тогда, когда эта Украина была реальностью.

Но именно на такой ностальгии и строится российская пропаганда, обещающая «вернуть время, которого никогда не было». Таким образом, в романе «Русские деликатесы» семейная история вплетается в контекст истории постсоветской миграции, культурных стереотипов и современных информационных войн, а личный опыт автора становится материалом для осмысления того, как прошлое и язык могут быть переосмыслены и использованы в политических целях.

«Прежних Москвы и России больше нет»

В прощальном материале для газеты Luzerner Zeitung немецкая журналистка Инна Хартвик (Inna Hartwich), долгое время работавшая корреспондентом в Москве, обращается к России как к живому персонажу. Она вспоминает и свой жизненный путь: рождение в 1980 году в СССР, депортацию немецких предков, репрессии против украинского прадеда, опыт пионерского детства и последующий отъезд из разваливающейся империи в Германию. Вернувшись в Россию уже во взрослом возрасте, она училась в российских вузах, работала в независимой прессе, наблюдала за попытками реформ и за процессом их свёртывания, за возвращением в жизнь страны милитаристских ритуалов — от «Юнармии» до школьной строевой подготовки.

Период относительной свободы в России сменился «инфантильной» политической культурой Газета Luzerner Zeitung

Россия в её тексте — это и материнский образ, и власть насилия, это страна, которая гордится страданием, подавляет любое сопротивление и воспитывает готовность умирать «за Родину». Журналистка сравнивает страну с Тараканищем из стихотворения Корнея Чуковского, пожирающим и детей, и взрослых. Период относительной свободы в России сменился «инфантильной» политической культурой, когда личная ответственность полностью перекладывается на государство. Сегодня, по её словам, власть окончательно подмяла под себя общество: война против Украины преподносится ею как «специальная военная операция», инакомыслящие объявляются «иностранными агентами» и «предателями».

Прежних Москвы и России больше нет. Keystone

Инна Хартвик описывает парадокс: страна способна поражать природным величием — вулканами Камчатки, льдами Баренцева моря, просторами Байкала, но вместо этого угрожает миру ядерным оружием и разрушает чужие города. Фасадная витрина — цветочные клумбы и дачные домики — скрывают внутренний упадок и страх. За годы своей работы в Россию она писала о судьбе группы Pussy Riot, об аннексии Крыма, убийстве Бориса Немцова, о смерти Алексея Навального, о системных репрессиях и войне.

Последний её репортаж из Москвы в швейцарской газете Luzerner Zeitung вышел под заголовком «Пока последнему критику Путина не заткнут рот». Покидая Россию и уезжая в Швейцарию, Инна Хартвик признаётся: прежних Москвы и России больше нет. Расставание может быть теперь очень надолго, но для неё это единственный способ сохранить свою честь и свой голос.

«Тем в России, кто верит, что сможет вернуть Аляску: удачи!».

Комментируя встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске, портал «Ватсон» отмечает, что это место глубоко символично: в 1867 году Россия продала Аляску США за 7,2 млн долларов, что в итоге оказалось крайне невыгодной для российской стороны сделкой. Сегодняшний 49-й штат США когда-то входил в состав Российской империи — факт, на котором охотно спекулируют российские пропагандисты. В 2022 году на улицах Красноярска даже появлялись плакаты со словами «Аляска принадлежит нам!», а спикер Госдумы Вячеслав Володин и телеведущий Владимир Соловьёв заявляли о «необходимости возвращения» этой территории.

Судьба территорий и их жителей часто решается в интересах великих держав, а итог зависит лишь от цены Портал «Ватсон»

«Русская Америка» прекратила существование ещё в 19 веке. А началась эта история ещё в 18 столетии, когда датчанин Витус Беринг, служивший России, доказал, что Азия и Северная Америка разделены проливом. Освоение новых земель Россией сопровождалось жестокой эксплуатацией коренных народов, особенно алеутов.

С конца 18 века Аляской управляла Русско-Американская компания, но российская колония там оставалась крошечной — в среднем лишь около 500 выходцев из России. Попытка решить проблему снабжения через калифорнийский Форт-Росс завершилась провалом: в 1840 году его продали швейцарскому предпринимателю Иоганну Августу Зуттеру (Johann August Sutter), основателю поселения Ново-Гельвеция (Nueva Helvetia). После поражения в Крымской войне (1856 год) царь Александр II начал реформы, решив продать далёкую и труднодоступную Аляску. Великобритания как недавний противник не подходила на роль покупателя, поэтому выбор пал на США. Инициатором сделки был госсекретарь (глава МИД) Уильям Х. Сьюард.

После поражения в Крымской войне (1856 год) царь Александр II начал реформы, решив продать далёкую и труднодоступную Аляску. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

С открытием на Аляске богатых месторождений золота, нефти и газа эта покупка обернулась для Вашингтона «блестящей сделкой» в духе Д. Трампа. Для России же это стало стратегической потерей: ресурсы и выгодное геополитическое положение Аляски могли бы серьёзно укрепить её позиции в Тихоокеанском регионе. История данной продажи — это напоминание о том, что судьба территорий и их жителей часто решается в интересах великих держав, а итог зависит лишь от цены вопроса. На заявления же российских политиков о «возвращении» Аляски нынешний губернатор штата Майк Данливи ответил коротко: «Тем в России, кто верит, что сможет вернуть Аляску: удачи!».

Встреча в Анкоридже — успех для Путина, но не для Трампа

Так называемая «пресс-конференция» после менее чем трёх часов беседы между президентами США и России вовсе не была никакой пресс-конференцией. Так начинается комментарий телеканала SRF. Ещё утром в Кремле исходили из того, что переговоры продлятся шесть – семь часов, однако совместный рабочий обед в расширенном составе был без предупреждения отменён.

Дональд Трамп вернул Владимира Путина на мировую арену, не сумев добиться от него каких-либо очевидных уступок в войне против Украины Телеканал SRF

На вопросы не ответил ни Дональд Трамп, ни Владимир Путин. Причём Путин, который выступил первым, говорил расплывчато о «соглашении», которое, как он надеется, европейцы «не будут торпедировать», но не вдаваясь в детали. Трамп заявил о «продуктивной встрече» и о «многих пунктах», по которым он и Путин «достигли согласия», но также отметил, что один конкретный пункт — «возможно, самый важный» — остаётся нерешённым. Большего Трамп не сказал. И если, по мнению телеканала SRF, его последующие телефонные звонки в Европу и президенту Украины Владимиру Зеленскому не принесут неожиданных результатов, то добавить ко всему этому будет нечего.

В исторической памяти останется дружеский приём Владимира Путина Дональдом Трампом на красной ковровой дорожке в Анкоридже. Возможно, лучше всего эту встречу на высшем уровне иллюстрирует кадр, на котором довольный Путин сидит в «The Beast» — бронированном лимузине президента США. Но слово «перемирие» за всё время совместного выступления не прозвучало ни разу. При том что Трамп заранее подчёркивал: он будет очень разочарован, если придётся покинуть Аляску без соглашения, которое привело бы к перемирию, и при том, что он предупреждал Путина о серьёзных последствиях в этом случае. После встречи об этом тоже не было сказано ни слова.

Трамп явно не получил того, чего хотел. SRF

Зато в интервью телеканалу Fox News после переговоров Трамп намекнул, что теперь дело за украинским президентом Зеленским, которому предстоит заключить сделку. При этом он снова не сказал ничего конкретного и лишь допустил возможность встречи Путина и Зеленского, но опять же без деталей. Таким образом, от этого саммита осталось пресное послевкусие. Трамп явно не получил того, чего хотел. Путин, напротив, похоже, предложил ему достаточно, чтобы Трамп — по крайней мере, на данный момент — был готов продолжать участие в переговорном процессе.

И в тот момент, когда самолёты двух президентов почти одновременно и после гораздо более короткого, чем планировалось, пребывания в Анкоридже вновь поднялись в воздух, мир так и остался без ответа — что же это было. Итог. Судя по тому, как выглядела ситуация сразу после совместного выступления Трампа и Путина, этот саммит в Анкоридже стал успехом для президента России, но не для Дональда Трампа. Дональд Трамп вернул Владимира Путина на мировую арену, не сумев добиться от него каких-либо очевидных уступок в войне против Украины.

Краткий обзор других комментариев швейцарской прессы по саммиту Трамп-Путин на Аляске

Газета Tages-Anzeiger. «Путин получил всё, что хотел. Саммит стал для него подарком, который сделал Дональд Трамп. Российское государственное телевидение утром транслировало восторженные комментарии об «исторической встрече». Отдельно подчёркивалось: впервые в истории американский президент лично встретил кого-то в аэропорту. Для российских телеканалов это были идеальные кадры с ясным посланием: Россия больше не в изоляции. Лидер самой могущественной державы мира встречает Владимира Путина и буквально стелет перед ним красную дорожку».

Газета «Блик». «Возвращение на мировую арену. Путин использовал встречу как возможность прорвать международную изоляцию. Тот факт, что он стал первым российским президентом с 2015 года, которого с почестями приняли на американской земле, сам по себе выглядел как символический триумф. Американский президент был подчеркнуто любезен: аплодировал, обращался к нему «дорогой Владимир», сопровождал в бронированном лимузине «Зверь». Для российской пропаганды это стало яркой картиной. Встреча позволила Путину предстать равноправным партнёром за столом переговоров с супердержавой США.

Журнал «Вельтвохе». По его мнению, «американская газета New York Times в передовой статье назвала встречу «впечатляющей дипломатией на американской земле, продлившейся менее четырёх часов». Швейцарские СМИ, комментирует швейцарский правый журнал, были куда менее восторженны. «Саммит Трампа и Путина завершился без сделки», — написала, например, газета Blick. Без сделки? А так ли это? По данным американского телеканала Fox News, в Аляске всё же была достигнута договорённость.

Её суть сводится к Украине и её президенту Владимиру Зеленскому. Точне, к решению сдать его. Ведь если он в ближайшее время не объявит о прекращении огня, то это станет «сигналом», что именно Зеленский хочет продолжать войну. В этом случае военная помощь США Киеву будет урезана и оккупированные Россией территории будут окончательно закреплены за Москвой. Если же Зеленский согласится на прекращение огня, то откроется пространство для переговоров, по итогам которых Украина получит гарантии безопасности, но спорные территории всё равно останутся у России. Так или иначе, логика сделки выглядит одинаково: война должна завершиться, но кто-то будет победителем, а кто-то побеждённым. Как пишет New York Times, это была «впечатляющая дипломатия».

