Стало известно, сколько людей в Швейцарии носят очки
В Швейцарии 81 процент населения носит очки или контактные линзы. Основными факторами риска в этой сфере остаются демографические изменения и увеличение времени, проводимого за экранами компьютеров и других электронных устройств.
По данным Optikschweiz, с 2021 года доля людей, использующих в стране средства коррекции зрения, сократилась на 1,9 процентного пункта — до 81%. При этом 53 процента опрошенных носят только очки, 22 процента используют и очки, и контактные линзы, ещё 3 процента — исключительно контактные линзы.
Как отмечают авторы исследования, с возрастом почти каждому человеку требуется коррекция зрения из-за естественного ослабления аккомодации, то есть способности глаза поочередно фокусироваться на предметах, находящихся от смотрящего на разном расстоянии.
Дополнительным фактором риска является повсеместное ежедневное использование цифровых устройств, прежде всего смартфонов, что повышает потребность в коррекции даже среди молодых людей.
У детей и подростков нарушения зрения сегодня выявляются чаще и на более раннем этапе, чем в прошлом. Указанное исследование проводилось с участием 1 049 человек в возрасте от 16 до 74 лет в немецкоязычных и франкоязычных регионах Швейцарии.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
