Швейцарское гражданство в Базеле и Берне будет дешевле

В разных кантонах и муниципальных образованиях стоимость натурализации может существенно различаться, и эта разница по-прежнему остаётся значительной. Keystone-SDA

В Базеле-городском получение швейцарского паспорта в будущем будет стоить дешевле. В городе Берн также планируется отменить муниципальный сбор. Тем не менее в разных кантонах и общинах стоимость натурализации может существенно различаться, и эта разница по-прежнему остаётся значительной.

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss citizenship costs cut in Basel and Bern, but big gaps remain Читать далее Swiss citizenship costs cut in Basel and Bern, but big gaps remain

Deutsch de Grosse Preisunterschiede beim Erwerb des Schweizer Bürgerrechts Оригинал Читать далее Grosse Preisunterschiede beim Erwerb des Schweizer Bürgerrechts

В кантоне Базель-городской получение швейцарского гражданства в будущем будет стоить дешевле. В городе Берн также планируется отменить муниципальный сбор, в то время как в других кантонах и общинах стоимость процедуры оформления гражданства по-прежнему остаётся высокой.

Лица младше 25 лет в Базеле теперь не будут платить кантональные и муниципальные сборы — им нужно будет заплатить только федеральный сбор за натурализацию в размере 100 франков. На прошлой неделе Большой совет (парламент) кантона Базель-городской принял решение о значительном снижении стоимости административной процедуры натурализации.

Для взрослых старше 25 лет натурализация в Базеле теперь будет стоить 900 франков вместо прежних 1 750, включая и федеральный сбор в размере 100 франков. Взрослые, желающие получить гражданство в городе Берн, сейчас платят 1 150 франков в качестве кантонального сбора. К этому добавляется 400 франков муниципального (городского) сбора (и плюс 100 франков федеральная пошлина).

В ноябре парламент (города, не кантона) Берна принял постановление, предусматривающее отмену сборов за натурализацию на уровне муниципалитета (города). Тем не менее, в разных кантонах и муниципальных образованиях стоимость натурализации может существенно различаться, и эта разница по-прежнему остаётся значительной. Не забудем ещё и стоимость оформления собственно бланков загранпаспортов и пластиковых карточек (внутренних удостоверений личности).

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

