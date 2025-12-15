Швейцарское гражданство в Базеле и Берне будет дешевле
В Базеле-городском получение швейцарского паспорта в будущем будет стоить дешевле. В городе Берн также планируется отменить муниципальный сбор. Тем не менее в разных кантонах и общинах стоимость натурализации может существенно различаться, и эта разница по-прежнему остаётся значительной.
В кантоне Базель-городской получение швейцарского гражданства в будущем будет стоить дешевле. В городе Берн также планируется отменить муниципальный сбор, в то время как в других кантонах и общинах стоимость процедуры оформления гражданства по-прежнему остаётся высокой.
Лица младше 25 лет в Базеле теперь не будут платить кантональные и муниципальные сборы — им нужно будет заплатить только федеральный сбор за натурализацию в размере 100 франков. На прошлой неделе Большой совет (парламент) кантона Базель-городской принял решение о значительном снижении стоимости административной процедуры натурализации.
Для взрослых старше 25 лет натурализация в Базеле теперь будет стоить 900 франков вместо прежних 1 750, включая и федеральный сбор в размере 100 франков. Взрослые, желающие получить гражданство в городе Берн, сейчас платят 1 150 франков в качестве кантонального сбора. К этому добавляется 400 франков муниципального (городского) сбора (и плюс 100 франков федеральная пошлина).
В ноябре парламент (города, не кантона) Берна принял постановление, предусматривающее отмену сборов за натурализацию на уровне муниципалитета (города). Тем не менее, в разных кантонах и муниципальных образованиях стоимость натурализации может существенно различаться, и эта разница по-прежнему остаётся значительной. Не забудем ещё и стоимость оформления собственно бланков загранпаспортов и пластиковых карточек (внутренних удостоверений личности).
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
