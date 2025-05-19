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Трое полицейских были ранены во время «Евровидения» в Базеле

Причиной напряжённости стало и заявление прошлогоднего победителя конкурса Немо о том, что действия Израиля противоречат «Евровидению».
Причиной напряжённости стало и заявление прошлогоднего победителя конкурса Немо о том, что действия Израиля противоречат «Евровидению». Keystone-SDA

Подводим окончательные итоги «Евровидения». В субботу 17 мая во время несанкционированного протеста против участия Израиля в музыкальном конкурсе «Евровидение» в центре Базеля были ранены трое сотрудников полиции. Причиной напряжённости стало и заявление прошлогоднего победителя конкурса Немо о том, что действия Израиля противоречат духу «Евровидения».

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

По данным агентства Keystone-SDA, около 19:00 на митинг собрались от 700 до 800 человек. Протестующие выступали против политики Израиля и его присутствия на конкурсе. Конфликт начался после появления двух человек с израильскими флагами — несколько участников акции попытались вырвать у них флаг. Полиция вмешалась и вывела этих лиц флагом с площади. Примерно через 45 минут демонстранты направились в сторону района Кляйнбазель, где дорогу им преградили полицейские фургоны и цепь стражей порядка.

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При попытке пройти к официальной фан-зоне конкурса полиция применила средства сдерживания, включая резиновые пули. Шествие было остановлено, полиция проверила документы примерно у 400 человек. В течение всей операции в сторону полицейских летели петарды. Трое сотрудников полиции получили ранения и были доставлены в больницу. Один демонстрант получил медицинскую помощь на месте. Движение трамваев в центре Базеля было приостановлено почти на час.

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Дополнительный общественный резонанс вызвало интервью, которое дал новостной платформе HuffPost прошлогодний победитель «Евровидения» Немо. Певец заявил, как передает радио SRFВнешняя ссылка, что «действия израильского государства фундаментально противоречат ценностям конкурса», и назвал участие Израиля «абсурдным». Менеджмент Немо подтвердил в комментарии газете Tages-Anzeiger, что слова принадлежат именно артисту. Генеральный секретарь Федерации еврейских общин Швейцарии (SIG) Джонатан Кройтнер выразил разочарование:

«Израиль участвует в „Евровидении“ на протяжении десятилетий. Если теперь и Немо, будучи лицом конкурса в Швейцарии, требует его исключения, то это придаёт дискуссии дополнительную остроту». По словам Дж. Кройтнера, критика политики Израиля — легитимна, но призывы к общему исключению страны только усиливают напряжённость. «Таким заявлением Немо сам отказывается от тех самых ценностей, на которые он ссылается», — добавил Джонатан Кройтнер.

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Организаторами «Евровидения» выступают Европейский вещательный союз (EBU) и швейцарская телерадикомпания SRG SSR. Этот портал является ее автономным подразделением. Пресс-секретарь конкурса Эди Эстерманн подтвердил, что высказывания Немо были приняты к сведению, и подчеркнул: свобода выражения мнений действует и в рамках конкурса. Однако, начиная с 2025 года, вступили в силу новые правила, запрещающие политические лозунги и плакаты во время выступлений. Что касается Немо, то Эди Эстерманн сообщил, что артист, как и все остальные, подписал «Кодекс поведения» участника конкурса.

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«Мы исходим из того, что он будет его соблюдать, когда выйдет на сцену наших мероприятий», — отметил он. В ответ на запрос EBU подчеркнул, что «Евровидение» должно оставаться событием, объединяющим людей, и напомнил о принципе политической нейтральности конкурса. Тем не менее, как показывает нынешняя ситуация, политические вопросы продолжают играть заметную роль — и на сцене, и за её пределами.

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