The Swiss voice in the world since 1935
Вход на сайт
Новости

Тьерри Буркарт покинет руководство партии «Либералы»

Тьерри Буркарт (Thierry Burkart) уходит с должности председателя либеральной партии Швейцарии (FDP), старейшей в стране.
Тьерри Буркарт (Thierry Burkart) уходит с должности председателя либеральной партии Швейцарии (FDP), старейшей в стране. Keystone-SDA

Тьерри Буркарт (Thierry Burkart) уходит с должности председателя партии Либералы (FDP). Партия подтвердила информацию, ранее опубликованную в швейцарских СМИ. Депутат Совета кантонов от кантона Ааргау Тьери Буркарт намерен оставить руководство в октябре 2025 года — за два года до следующих парламентских выборов.

Этот контент был опубликован на
4 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
Показать больше

Тьери Буркарт возглавил FDP в октябре 2021 года, сменив Петру Гёсси (Petra Gössi). Газета Neue Zürcher Zeitung первой сообщила сегодня о его отставке. По данным издания, политик проинформировал руководство партии о своем решении во вторник 3 июня 2025 года. Официальное прощание с председателем состоится 20 октября на партийной конференции.

Как отмечает NZZ, эта отставка стала неожиданной, поскольку в Швейцарии председатели партий обычно работают дольше. Однако ещё в начале 2024 года Тьери Буркарт заявил, что покинет должность председателя не позднее парламентских выборов 2027 года. Согласно заявлению партии, он снова хочет сосредоточиться на парламентской деятельности и уделить больше времени своей юридической компании. «Сейчас подходящий момент для смены руководства», — отметил он в официальном коммюнике.

Читайте также:

Показать больше
Bundeshaus Bern

Показать больше

Партия, основавшая Швейцарию, отмечает своё 125-летие!

Этот контент был опубликован на Партия швейцарских Либералов отмечает в эти дни 125 лет с момента официального основания.

Читать далее Партия, основавшая Швейцарию, отмечает своё 125-летие!

По его словам, FDP занимает чёткую позицию, партия действует сплочённо и организационно сильна. В официальном заявлении подчёркивается, что Буркарт вёл FDP с дальновидностью, честностью и личной самоотдачей. Во вторник днём 3 июня Тьери Буркарт выступил перед СМИ в Берне. Он подчеркнул, что партия стала эффективнее в коммуникации и должна высказываться более чётко и с ясными акцентами. При этом, по его словам, давления на него никто не оказывал: «Я ни разу не почувствовал, что моя работа кого-то не устраивает — даже после (не очень удовлетворительных для партии итогов парламентских) выборов 2023 года».

Удачное время

Он отметил, что уходит именно в тот момент, когда получает от работы особенное удовлетворение: «Всё хорошо работает — и в генеральном секретариате, и в правлении. Именно поэтому сейчас удачное время для передачи партии в новые руки». Тьери Буркарт особо подчеркнул, что на его решение никак не повлияло отсутствие согласия внутри партии по новому третьему пакету секторальных соглашений Швейцарии с ЕС, обсуждение которого должно начаться в ближайшие недели.

Подробнее:

Показать больше
Отношения с ЕС — это одна из основных внешнеполитических констант Швейцарии последних трех десятков лет.

Показать больше

Швейцария снова дискутирует на тему отношений с ЕС

Этот контент был опубликован на Дополнительный фактор неопределённости и источник споров и дебатов: прямая демократия и федерализм, а точнее роль кантонов.

Читать далее Швейцария снова дискутирует на тему отношений с ЕС

«Я хочу, чтобы эта дискуссия проходила упорядоченно», — заявил он. Решение о том, как партия должна относиться к этому пакету, должна принять партийная конференция. По словам Тьери Буркарта, он лично отвечает за организацию этого процесса. Его преемник или преемница смогут затем представить итоговое решение общественности. «Я ухожу не потому, что у нас нет согласия», — добавил он.

За время председательства Тьери Буркарт значительных электоральных успехов не добился. На выборах 2023 года FDP показала худший результат на федеральном уровне с момента основания Швейцарии в 1848 году, при том, что именно эта партия и считается «основательницей» современной Швейцарии. И если на выборах 2027 года либералы не добьются лучшего результата, то под угрозой окажется второе кресло партии в Федеральном совете.

Показать больше
Наша рассылка по теме Политика

Показать больше

Наша рассылка по теме Политика

Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке.

Читать далее Наша рассылка по теме Политика

Напомним, три первых по числу голосов избирателей партии имеют право на два кресла в правительстве, четвертая — на одно. В четверг 5 июня FDP намерена объявить о своих дальнейших шагах. Планируется создать комиссию по поиску преемника. По решению исполнительного комитета её возглавит Беат Вальти (Beat Walti), бывший глава парламентской фракции партии и депутат Национального совета (большой палаты парламента) от кантона Цюрих.

Подробнее:

Показать больше
Понять, чего на самом деле хотят добиться президент Конфедерации и его коллеги по правительству, бывает непросто, их мотивы и мнения остаются порой весьма туманными.

Показать больше

«Один за всех, все за одного»: как работает швейцарское правительство

Этот контент был опубликован на Семь министров, никаких «отцов нации», коллективная ответственность — правительство Швейцарии не похоже на исполнительную власть других стран.

Читать далее «Один за всех, все за одного»: как работает швейцарское правительство
Что пишут швейцарские СМИ о постсоветском пространстве? Читайте свежий обзор!

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Дориан Буркхальтер

Есть ли будущее у гуманитарной помощи, и какой она должна быть?

В каком направлении должна развиваться гуманитарная помощь? Что должны сделать сами страны, которым оказывается помощь?

Присоединяйтесь к дискуссии
8 Отметки «мне нравится»
10 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Джессика Дэвис Плюсс

Что вы думаете о массовом интересе к продлению жизни?

Что в идее существенного продления жизни внушает вам оптимизм, а что вызывает сомнения? Какие аспекты этого феномена кажутся вам особенно важными, спорными или многообещающими?

Присоединяйтесь к дискуссии
21 Отметки «мне нравится»
18 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Айлин Эльчи

Как в вашей стране лечат психические заболевания? 

Какие методы используются в психиатрии там, где живёте вы? Не используется ли психиатрия в карательных целях политического характера?

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Отметки «мне нравится»
15 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Платформа Booking.com уже выступила с возражениями: она не согласна с этим решением и намерена обжаловать его в Федеральном административном суде.

Показать больше

Швейцария обязала Booking.com снизить наценки на 25%

Этот контент был опубликован на Платформа Booking.com уже выступила с возражениями: она не согласна с этим решением и намерена обжаловать его в Федеральном административном суде.

Читать далее Швейцария обязала Booking.com снизить наценки на 25%
Для аэрорадиометрических съёмок используется вертолёт Super Puma Военно-воздушных сил Швейцарии, оборудованный специальным измерительным комплексом.

Показать больше

В Швейцарии измеряют уровень радиоактивности в воздухе

Этот контент был опубликован на На этой неделе в Швейцарии проходят международные учения по измерению радиоактивности в атмосфере с использованием вертолётов.

Читать далее В Швейцарии измеряют уровень радиоактивности в воздухе
Технический сбой в системе Skyguide: в Женеве ограничены посадки

Показать больше

Технический сбой в системе Skyguide: в Женеве ограничены посадки

Этот контент был опубликован на Как пояснили в компании, речь идёт о временной мере безопасности, связанной с возможной технической неисправностью.

Читать далее Технический сбой в системе Skyguide: в Женеве ограничены посадки
На вид он напоминает гигантский шар из блестящего фиолетового пластика.

Показать больше

Уникальный надувной концертный зал установят в Люцерне

Этот контент был опубликован на Он вмещает до 500 человек и собирается всего за несколько часов: уже в сентябре Ark Nova впервые будет установлен в Швейцарии.

Читать далее Уникальный надувной концертный зал установят в Люцерне
Всё больше пожилых жителей Швейцарии ищут себе новые форматы жилья и часто не могут себе найти то, что им действительно подходило бы.

Показать больше

Швейцарцы старшего возраста не могут найти себе подходящее жильё

Этот контент был опубликован на Всё больше пожилых жителей Швейцарии ищут себе новые форматы жилья и часто не могут себе найти то, что им действительно подходило бы.

Читать далее Швейцарцы старшего возраста не могут найти себе подходящее жильё
В Базеле открылся фестиваль поп-культуры Fantasy Basel с участием тысяч косплееров, геймеров, а также поклонников кино и комиксов.

Показать больше

Рыцари-джедаи, супергерои и астронавт на Fantasy Basel

Этот контент был опубликован на В Базеле открылся фестиваль поп-культуры Fantasy Basel с участием тысяч косплееров, геймеров, а также поклонников кино и комиксов.

Читать далее Рыцари-джедаи, супергерои и астронавт на Fantasy Basel
В Швейцарии в городе Филлиген заработал филиал Европейского космического агентства (ESA). На фото: швейцарский астронавт Марко Зибер.

Показать больше

Филиал EKA открылся в Швейцарии

Этот контент был опубликован на В Швейцарии в городе Филлиген / кантон Ааргау недавно заработал филиал Европейского космического агентства (ESA).

Читать далее Филиал EKA открылся в Швейцарии
До сих пор учёные полагали, что эти карманные гербарии были уничтожены в Берлине во время Второй мировой войны.

Показать больше

В Базеле нашли историческую коллекцию растений из Индонезии

Этот контент был опубликован на До сих пор учёные полагали, что эти карманные гербарии были уничтожены в Берлине во время Второй мировой войны.

Читать далее В Базеле нашли историческую коллекцию растений из Индонезии
Из-за сохраняющейся опасной обстановки любые работы в зоне горного обвала в долине Лётченталь (кантон Вале, Швейцария) в настоящее время невозможны.

Показать больше

Работы в зоне обвала у деревни Блаттен пока невозможны

Этот контент был опубликован на Из-за сохраняющейся опасной обстановки любые работы в зоне горного обвала в долине Лётченталь (кантон Вале, Швейцария) в настоящее время невозможны.

Читать далее Работы в зоне обвала у деревни Блаттен пока невозможны
Населённые пункты, расположенные по течению реки Лонца в районе деревни Блаттен (кантон Вале, Швейцария), пока не пострадали.

Показать больше

Река Лонца может стать угрозой для деревень долины Лётченталь

Этот контент был опубликован на Населённые пункты, расположенные по течению реки Лонца в районе деревни Блаттен (кантон Вале, Швейцария), пока не пострадали.

Читать далее Река Лонца может стать угрозой для деревень долины Лётченталь

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
В 2025 году президентом Швейцарской Конфедерации станет министр финансов Карин Келлер-Зуттер. Её карьера проходила через тернии повседневной мелочной работы к звездам швейцарского политического небосклона.

Показать больше

Карин Келлер-Зуттер, политик формата too big to fail: как ей это удается?

Этот контент был опубликован на Её карьера проходила через тернии повседневной мелочной работы к звездам швейцарского политического небосклона.

Читать далее Карин Келлер-Зуттер, политик формата too big to fail: как ей это удается?
граф

Показать больше

Швейцария перед выборами-2023: позиции ведущих партий

Этот контент был опубликован на Партийно-политический ландшафт Швейцарии остается за ее пределами совершенной «табула раса». А зачем мне знать, какие есть в этой стране партии?

Читать далее Швейцария перед выборами-2023: позиции ведущих партий
Еврокомиссия вообще-то рассматривает соглашения «третьего пакета» секторальных договоров со Швейцарией в качестве единого комплекса…

Показать больше

Брюссель рассматривает соглашения со Швейцарией как единый пакет

Этот контент был опубликован на Еврокомиссия вообще-то рассматривает соглашения «третьего пакета» секторальных договоров со Швейцарией в качестве единого комплекса…

Читать далее Брюссель рассматривает соглашения со Швейцарией как единый пакет
Иньяцио Кассис считает правильным решение сделать «третий пакет» соглашений с ЕС предметом факультативного референдума.

Показать больше

Какой же референдум следует провести по договорам с ЕС?

Этот контент был опубликован на Иньяцио Кассис считает правильным решение сделать «третий пакет» соглашений с ЕС предметом факультативного референдума.

Читать далее Какой же референдум следует провести по договорам с ЕС?
В пятницу (11 апреля 2025 года) президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), возглавляющая Федеральный департамент / Министерство финансов, впервые приняла участие во встрече министров финансов стран ЕС в Варшаве.

Показать больше

Трамп и тарифы: Швейцария ищет сближения с ЕС

Этот контент был опубликован на Быть или не быть углублению отношений Швейцарии с Европейским союзом, её крупнейшим торговым партнёром? Вот в чем вопрос.

Читать далее Трамп и тарифы: Швейцария ищет сближения с ЕС

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR