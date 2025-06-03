Тьерри Буркарт покинет руководство партии «Либералы»

Тьерри Буркарт (Thierry Burkart) уходит с должности председателя либеральной партии Швейцарии (FDP), старейшей в стране. Keystone-SDA

Тьерри Буркарт (Thierry Burkart) уходит с должности председателя партии Либералы (FDP). Партия подтвердила информацию, ранее опубликованную в швейцарских СМИ. Депутат Совета кантонов от кантона Ааргау Тьери Буркарт намерен оставить руководство в октябре 2025 года — за два года до следующих парламентских выборов.

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Тьери Буркарт возглавил FDP в октябре 2021 года, сменив Петру Гёсси (Petra Gössi). Газета Neue Zürcher Zeitung первой сообщила сегодня о его отставке. По данным издания, политик проинформировал руководство партии о своем решении во вторник 3 июня 2025 года. Официальное прощание с председателем состоится 20 октября на партийной конференции.

Как отмечает NZZ, эта отставка стала неожиданной, поскольку в Швейцарии председатели партий обычно работают дольше. Однако ещё в начале 2024 года Тьери Буркарт заявил, что покинет должность председателя не позднее парламентских выборов 2027 года. Согласно заявлению партии, он снова хочет сосредоточиться на парламентской деятельности и уделить больше времени своей юридической компании. «Сейчас подходящий момент для смены руководства», — отметил он в официальном коммюнике.

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По его словам, FDP занимает чёткую позицию, партия действует сплочённо и организационно сильна. В официальном заявлении подчёркивается, что Буркарт вёл FDP с дальновидностью, честностью и личной самоотдачей. Во вторник днём 3 июня Тьери Буркарт выступил перед СМИ в Берне. Он подчеркнул, что партия стала эффективнее в коммуникации и должна высказываться более чётко и с ясными акцентами. При этом, по его словам, давления на него никто не оказывал: «Я ни разу не почувствовал, что моя работа кого-то не устраивает — даже после (не очень удовлетворительных для партии итогов парламентских) выборов 2023 года».

Удачное время

Он отметил, что уходит именно в тот момент, когда получает от работы особенное удовлетворение: «Всё хорошо работает — и в генеральном секретариате, и в правлении. Именно поэтому сейчас удачное время для передачи партии в новые руки». Тьери Буркарт особо подчеркнул, что на его решение никак не повлияло отсутствие согласия внутри партии по новому третьему пакету секторальных соглашений Швейцарии с ЕС, обсуждение которого должно начаться в ближайшие недели.

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«Я хочу, чтобы эта дискуссия проходила упорядоченно», — заявил он. Решение о том, как партия должна относиться к этому пакету, должна принять партийная конференция. По словам Тьери Буркарта, он лично отвечает за организацию этого процесса. Его преемник или преемница смогут затем представить итоговое решение общественности. «Я ухожу не потому, что у нас нет согласия», — добавил он.

За время председательства Тьери Буркарт значительных электоральных успехов не добился. На выборах 2023 года FDP показала худший результат на федеральном уровне с момента основания Швейцарии в 1848 году, при том, что именно эта партия и считается «основательницей» современной Швейцарии. И если на выборах 2027 года либералы не добьются лучшего результата, то под угрозой окажется второе кресло партии в Федеральном совете.

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Напомним, три первых по числу голосов избирателей партии имеют право на два кресла в правительстве, четвертая — на одно. В четверг 5 июня FDP намерена объявить о своих дальнейших шагах. Планируется создать комиссию по поиску преемника. По решению исполнительного комитета её возглавит Беат Вальти (Beat Walti), бывший глава парламентской фракции партии и депутат Национального совета (большой палаты парламента) от кантона Цюрих.

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