У швейцарцев из сельской местности выявлено более низкое качество спермы. Keystone-SDA

Качество спермы у молодых мужчин в Швейцарии заметно варьируется в зависимости от региона проживания: у жителей сельских районов оно ниже, чем у горожан.

Качество спермы у молодых мужчин в Швейцарии заметно варьируется в зависимости от региона проживания: у жителей сельских районов оно ниже, чем у горожан. Об этом сообщает швейцарский общественный телеканал SRFВнешняя ссылка со ссылкой на исследование, опубликованное в сентябре в специализированном журнале Human Reproduction.

Исследование было проведено учёными Женевского университета и Федеральной политехнической школы Лозанны (École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL). В его рамках были проанализированы образцы спермы 2 677 мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, проходивших медицинское обследование с 2005 по 2018 год в рамках подготовки к обязательной службе в армии.

Анализ выявил отчётливые региональные различия: исследователи определили участки с относительно высоким качеством спермы (так называемые «горячие точки» или hotspots) и зоны с низкими показателями («холодные точки» или coldspots). Наиболее выраженная «холодная точка» расположена в центрально-западной части Швейцарии на территории между Туном (Thun) и Берном (Bern), где качество спермы оказалось особенно низким.

В то же время «горячие точки» были выявлены в северо-центральных регионах, особенно в районе г. Аарау (Aarau). Согласно исследованию, «холодные» зоны характеризуются более высокой долей сельскохозяйственных угодий. Учёные считают, что возможную роль могут в данном случае играть факторы, связанные с аграрной деятельностью, в частности, с воздействием пестицидов. Однако авторы подчёркивают: причинно-следственная связь здесь не доказана, делать однозначные выводы о влиянии сельского хозяйства на репродуктивное здоровье преждевременно.

