Финансовая разведка Швейцарии не справляется с работой

MROS фиксирует рекордное число сообщений об отмывании денег, однако ведомству не хватает персонала, недостаточна и степень автоматизации рабочих процессов. Keystone-SDA



Ведомство MROS фиксирует рекордное число сообщений о подозрениях в отмывании денег, однако ему не хватает персонала, недостаточна и степень автоматизации рабочих процессов.

Федеральное мониторинговое Ведомство по противодействию отмыванию денег (Meldestelle für Geldwäscherei, MROSВнешняя ссылка — национальный финансово-разведывательный орган при Федеральном Ведомстве полиции Швейцарии / Bundesamt für Polizei, fedpol) работает на пределе своих возможностей: объём поступающих уведомлений о подозрительной финансовой активности стремительно растёт.

По словам руководителя бюро Антона Брённиманна (Anton Brönnimann), по итогам 2025 года ожидается увеличение количества таких сообщений примерно на 40 % — с 15 000 случаев в 2024 году до примерно 21 000. «Мы наблюдаем экспоненциальный рост уже десятый год подряд», — рассказал он в интервью швейцарскому общественному телеканалу SRF.

По его оценкам, всплеск объясняется повышенной осведомлённостью основных игроков о проблеме в целом и необходимости сообщать о подозрительных транзакциях, усилением давления со стороны надзорных и следственных органов, а также серией громких дел об отмывании денег, по которым в Швейцарии уже были вынесены обвинительные приговоры.

«Банки стремятся избежать любого риска», — пояснил Антон Брённиманн. Этому способствует и быстрый технологический прогресс: «Сегодня для выявления аномалий банки используют роботизированные и автоматизированные системы, они могут направлять нам отчёты буквально нажатием одной кнопки. Кроме того, они предпочитают порой перестараться и отправить на всякий случай пару лишних сообщений».

Автоматизировать все, что можно

Неудивительно, что относительно небольшой коллектив MROS — около 55 сотрудников — уже не справляется с объёмом поступающих данных. «Мы достигли предела наших кадровых возможностей», — признал Антон Брённиманн, отметив, что ведомство вынуждено расставлять приоритеты, сосредотачивая усилия на делах, связанных с финансированием терроризма, организованной преступностью и серьёзными финансовыми правонарушениями. Это означает, что часть дел больше не расследуется в полном объёме, а отдельные случаи могут вовсе остаться без внимания.

«Велик риск того, что некоторые эпизоды, связанные с отмыванием денег, просто не попадут в зону нашего внимания», — подчеркнул он. Чтобы MROS могло адекватно выполнять свои функции, подчёркивает Антон Брённиманн, численность персонала необходимо увеличить примерно вдвое до 110 сотрудников. В ведомстве надеются, что часть нагрузки удастся снять с людей за счёт автоматизации и внедрения технологий искусственного интеллекта:

«Мы стремимся автоматизировать всё, что только возможно». Однако темп увеличения числа сообщений столь высок, что даже цифровые инструменты уже не справляются с ситуацией. «Процесс увеличения числа сообщений о подозрительных транзакциях носит экспоненциальный характер. Без дополнительного персонала риск упустить какие-то важные сюжеты продолжает увеличиваться».

