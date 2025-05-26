«Швейцария должна активнее бороться с оргпреступностью»
По словам главы Федерального Ведомства полиции Fedpol Эвы Вильди-Кортес, Швейцария должна «решительно» противодействовать организованной преступности. В интервью газете NZZ am Sonntag она затронула также вопрос переноса бремени доказывания по делам, связанным с отмыванием средств и финансированием терроризма.
Такой подход используется, например, в Италии, пояснила глава Федерального ведомства полиции (Fedpol). Согласно этому принципу, при наличии подозрения в совершении преступного деяния не прокуратура обязана доказывать незаконное происхождение средств, а, напротив, владельцы активов должны подтвердить их законность — в противном случае средства подлежат изъятию в пользу государства.
Показать больше
Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку
На вопрос, следует ли вводить такой механизм в Швейцарии, Эва Вильди-Кортес ответила: «Мы постоянно анализируем, какие изменения в законодательстве могли бы сделать оперативную работу более эффективной». По её словам, количество сообщений о подозрительных финансовых операциях, поступающих в Мониторинговое ведомство по противодействию отмыванию денег (MROS), приобрело «массовый» характер.
Показать больше
«Грязные деньги» остаются угрозой для Швейцарии
Согласно данным MROS, опубликованным в начале мая 2025 года, в 2024 году количество таких сообщений увеличилось более чем на четверть по сравнению с предыдущим годом и достигло 15 141. Ведомство Fedpol, по её словам, усилило это направление своей работы, в частности за счёт автоматизации процессов. Согласно тем же данным, 92% всех сообщений поступают от финансовых посредников — главным образом из банковского сектора.
Эва Вильди-Кортес также отметила, что растёт и доля подозрительных транзакций в криптовалютах, поскольку с их помощью легче скрывать происхождение средств, а сама эта сфера, по её словам, «по сравнению с традиционным финансовым сектором практически никак не регулируется». Она уверена: если Швейцария не хочет столкнуться с перестрелками и уличными конфликтами, как в Нидерландах, Бельгии или Швеции, действовать нужно немедленно.
Ведомство Fedpol в настоящее время работает над разработкой стратегии по борьбе с организованной преступностью в сотрудничестве с кантонами, Федеральной прокуратурой и другими ведомствами. Стратегия должна быть представлена до конца 2025 года. Поручение на её разработку ведомство получило в ноябре 2024 года.
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Глава Fedpol также призвала ускорить обмен информацией между кантональными полицейскими структурами, в частности на базе платформы Polap. Кантоны и Fedpol, по её словам, «сейчас создают необходимые правовые и технические основы для этого. Мы планируем подготовить проект поправок к Конституции и соответствующим законам ещё в 2025 году». При этом, как подчеркнула Эва Вильди-Кортес, приоритетом остаётся борьба с терроризмом.
Читайте также:
Показать больше
Наркоторговля угрожает Швейцарии эскалацией насилия
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.