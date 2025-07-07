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Чихуахуа помог спасти своего хозяина в горах Швейцарии

В пятницу днём маленькая собака породы чихуахуа помогла спасателям обнаружить своего хозяина, который провалился в ледниковую трещину.
В пятницу днём маленькая собака породы чихуахуа помогла спасателям обнаружить своего хозяина, который провалился в ледниковую трещину. Keystone-SDA

В пятницу днём, 4 июля 2025 года, маленькая собака породы чихуахуа помогла спасателям обнаружить своего хозяина, который провалился в ледниковую трещину. Инцидент произошёл на леднике Фееглетчер (Feegletscher) над городом Саас-Фе в кантоне Вале.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
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Как сообщает служба воздушного спасения Air Zermatt, хозяин собаки гулял с ней по леднику, когда внезапно под ним обрушился снежный мост. Турист упал в ледниковую трещину, однако сумел подать сигнал бедствия с помощью рации. Другой турист, находившийся неподалёку, услышал сигнал тревоги и вызвал спасателей.

По словам Air Zermatt, поиски осложнялись тем, что поверхность ледника огромна, а трещины едва заметны. Ключевым ориентиром для спасателей стала собака: сотрудники Air Zermatt заметили её, стоявшую рядом с трещиной, в которую провалился хозяин, и стойко не сходившую с места. Как отмечают спасатели, обнаружить пострадавшего удалось только благодаря такому поведению животного. Человека благополучно подняли из трещины и вместе с собакой доставили в больницу города Висп.

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