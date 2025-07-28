Швейцария создает Центр истории беженцев из Третьего рейха
В городе Дипольдзау (Diepoldsau, кантон Санкт-Галлен) ведётся работа над созданием Центра, задачей которого станет рассказ о судьбах беженцев, пытавшихся спастись от нацистских преследований. Подготовка началась в 2023 году. Теперь Еврейский музей в Хоэнэмсе (Jüdisches Museum Hohenems, Австрия) получил официальный мандат на дальнейшую разработку концепции Центра. Договор о сотрудничестве с ним заключён до 2028 года.
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Решение о создании мемориала жертвам нацизма было принято Федеральным советом, правительством Швейцарии, ещё в 2023 году. В рамках этой инициативы в Берне уже запланировано создать мемориальное общественное пространство, а в Рейнской долине планируется открыть образовательный Центр, посвящённый истории бегства от нацизма в годы Третьего рейха. Город Дипольдзау был выбран в качестве места размещения Центра, поскольку именно здесь летом 1938 года особенно много людей пытались пересечь границу и найти убежище в Швейцарии.
Ключевую роль в этих событиях сыграл начальник кантональной полиции Санкт-Галлена Пауль Грюнингер (Paul Grüninger), спасший от депортации сотни еврейских и других беженцев. Будущий Центр должен представить их судьбы в историко-политическом контексте. Согласно первоначальной концепции 2023 года, новый формат выставочной и просветительской работы позволит посетителям глубже осмыслить значение тех событий. В 2024 году была учреждена ассоциация Netzwerk Schweizer Memorial für die Opfer des Nationalsozialismus («Швейцарский мемориал памяти жертв нацизма»).
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Её деятельность финансируется Федеральным ведомством по делам культуры (BAK) — подразделением Министерства внутренних дел, поскольку отдельного министерства культуры в Швейцарии нет. На развитие проекта было выделено 1,25 миллиона швейцарских франков. 1 июля 2025 года ассоциация передала дальнейшую разработку концепции Центра Еврейскому музею в Хоэнэмсе. Часть сопутствующих проектов уже реализуется.
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Среди них — расширение велосипедного маршрута Über die Grenze («Через границу») с аудио-сопровождением и открытие выставки Rettende Schweiz? Flucht im Rheintal («Швейцария — страна-спасительница? Бегство через Рейнскую долину»), которая начнёт работу 31 августа 2025 года в музее Prestegg в городе Альтштеттен (Altstätten, кантон Санкт-Галлен).
Как мы уже сообщали, в центре Берна появится общественное мемориальное пространство, посвящённое памяти жертв нацизма. По предложению городского совета Берна местом для установки памятного знака был выбран променад Casinoterrasse — живописная и значимая с исторической точки зрения локация, удобная для пешего доступа, примыкающая к одному из лучших в Швейцарии концертных залом и подходящая для людей с ограниченной мобильностью.
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